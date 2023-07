Come iniziare un discorso in un evento pubblico: le dritte per un intervento impeccabile - - Look Out News

Quando si organizzano eventi aziendali o manifestazioni pubbliche incentrate sulla promozione di qualche servizio o prodotto in particolare, oppure per un evento pubblico durante il quale si vogliono motivare le persone a sostenere una determinata causa, si deve aprire con un discorso. L’inizio di quest’ultimo è fondamentale per creare un contatto con il target di riferimento, e da qui passa il riscontro positivo che si cerca di generare nei presenti attraverso le giuste parole e tramite dei dispositivi funzionali alla causa.

Tra gli strumenti che possono aiutare a rompere il ghiaccio con il pubblico – e che peraltro offrono un supporto notevole durante l’intero discorso – ci sono le slide in powerpoint. Infatti, come chiarisce anche il sito mauriziolacava.com, tra i più autorevoli in questo ambito, una presentazione ben curata dal punto di vista della grafica e dei contenuti aiuta a comunicare in maniera chiara e coinvolgente un messaggio. Ma come si può iniziare un discorso in un evento pubblico? Ecco delle dritte per un intervento impeccabile.

Catturare l’attenzione con un’apertura potente

Il momento clou del proprio discorso ad un evento pubblico è l’apertura, poiché è noto che entro i primi secondi dell’esposizione programmata si riesce a catturare l’interesse del pubblico di riferimento. Sin da subito bisogna essere abili nel trasmettere energia ed entusiasmo nel tono vocale e nell’approccio al dialogo, magari utilizzando una citazione in grado di innescare un meccanismo riflessivo nelle persone presenti. Si tratta di piccoli trucchi per attirare immediatamente l’attenzione del pubblico, focalizzando il tema del discorso.

Utilizzare una storia personale

Uno dei metodi più efficaci per catturare l’attenzione del pubblico è dato dall’immedesimazione dei più nella storia del singolo. Infatti, si può cominciare un discorso raccontando una breve storia personale che sia chiaramente collegata al tema dell’esposizione; al contrario si rischierebbe di generare confusione. Se il nucleo dell’evento è la sostenibilità all’interno delle aziende, si potrebbe riportare un’esperienza diretta a riguardo, anche romanzando purché risulti d’impatto. L’obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile i presenti, e per far ciò servono buoni sentimenti e un approccio informale che consenta agli altri di familiarizzare con chi parla. D’altronde, niente è più avvincente di un discorso genuino, intimo ed empatico.

Iniziare con una statistica o un fatto interessante

Uno degli elementi discorsivi più fedeli ai fatti e contemporaneamente avvincenti sono le statistiche, in grado di richiamare all’attenzione praticamente chiunque. Infatti, una statistica clamorosa riguardo, ad esempio, i cambiamenti climatici e il conseguente impatto che questi possono causare all’interno di un determinato territorio, riesce a rendere interessante il proprio discorso praticamente da subito poiché genera un senso di urgenza. Inoltre, si tratta di un buon modo per dimostrare quanto sia importante il tema di cui si andrà a parlare durante l’intervento.

Focalizzarsi sull’ascoltatore

Per cercare di richiamare sin da subito l’attenzione del pubblico durante l’apertura del proprio discorso, si dovrebbe creare con ogni persona una connessione. Per far sì che ciò avvenga è necessario focalizzarsi sull’ascoltatore, magari generando un racconto immersivo basato sull’immaginazione diretta: “Chiudete gli occhi e immaginate…”. In alternativa, si potrebbe porre ai presenti un quesito semplice e chiaro per evitare equivoci di qualunque tipologia, in modo tale da preparare tutti all’ascolto dell’esposizione perché ci si sente parte di un unico insieme.

Utilizzare l’umorismo

Per alleggerire la propria tensione e quella dei presenti, si potrebbe utilizzare l’umorismo per creare un’atmosfera distesa e coinvolgente. Iniziare un discorso con una battuta legata al tema di cui si andrà a parlare, oppure se si fa uso di una vignetta nel caso in cui ci si potesse avvalere di dispositivi grafici, si andrebbe a generare una certa energia positiva nell’ambiente mettendo tutti a proprio agio.

Sottolineare l’importanza del tema

Un elemento fondamentale per far sì che la propria esposizione riscuota successo è legato all’importanza del tema. Infatti, è immediato il processo per cui bisogna evidenziare l’essenzialità di ciò di cui si sta parlando, così da catturare l’attenzione del pubblico a cui va spiegato perché il suddetto argomento è rilevante e come può influenzare la vita di chiunque. Sarebbe meglio riuscire a trovare dei punti di contatto, ovvero delle fasi da elencare per cui ognuno dei presenti può fare la differenza agendo di conseguenza. Così facendo si genera un senso di condivisione, nonché di determinazione.