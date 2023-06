Legamento d’amore a distanza? - - Look Out News

Se hai già sentito parlare dei legamenti d’amore, ma non hai capito bene di che si tratta e quali sono i loro scopi, sei nel posto giusto. Nel qui presente articolo approfondiremo infatti meglio questo argomento, fornendoti tutte le informazioni necessarie riguardo a cosa sono i legamenti d’amore e a come si svolgono, concentrandoci in particolare su quelli che vengono svolti a distanza.

Che cos’è un legamento d’amore

Con questo termine si intende un rituale esoterico che sfrutta l’energia magica (di tipo Bianco e di tipo Rosso) per rafforzare il legame tra due individui e risolvere una pluralità di situazioni negative di stampo amoroso, come ad esempio tradimenti, separazioni, mancanza di comunicazione e di attrazione sessuale reciproca. Il legamento d’amore vero e proprio (e dunque non una sua farsa) può essere messo in atto solo da un consulente esoterico che sappia davvero ciò che fa, e che abbia fatto propri i dettami proveniente dalla Tradizione Magica di vecchia data (si dice infatti che i primi legamenti d’amore siano nati addirittura in epoca medioevale).

Solo in questo modo il rituale potrà essere efficace e apportare risultati stabili e duraturi nel tempo.

Come si svolge un legamento d’amore

Quando si vuole svolgere un legamento d’amore, come abbiamo detto poc’anzi, la prima cosa da fare è individuare un consulente esoterico professionista ed esporgli la propria richiesta come gli esperti di https://www.espertidimagianera.com/ . Sarà poi suo il compito di indicare al committente (o ai committenti) il luogo e il giorno della prima seduta atta ad eseguire il rituale. Possono presentarsi entrambi i partner, se è desiderio comune quello di rafforzare il loro rapporto in crisi, ma può recarsi all’incontro anche solo uno dei due.

Il legamento d’amore, per essere svolto, non richiede infatti l’assenso a procedere da ambo i membri di una coppia; può cioè essere eseguito anche soltanto per volere di un individuo in riferimento ad un’altra persona, chiamata “bersaglio del legamento”, senza che quest’ultima ne venga prima informata. In casi del genere si parla di “legamenti d’amore a distanza”, proprio perché il bersaglio non è fisicamente presente durante la seduta esoterica.

Cosa occorre per poter svolgere un legamento d’amore a distanza

Quando ci si reca all’appuntamento con il consulente esoterico, bisogna portare con sé un oggetto importante: una fotografia della persona che è stata scelta come “bersaglio” del legamento.

La foto è infatti qualcosa di molto personale, in grado di rappresentare l’anima dell’individuo in essa raffigurato, e in questo ambito diviene dunque fondamentale per permettere di convogliare l’energia magica dal consulente al bersaglio stesso. Se proprio non si ha una sua foto, è però possibile anche costruire una sorta di feticcio della persona in questione, che avrà lo stesso valore dell’immagine.

Secondariamente, bisogna fornire al consulente alcune informazioni circa l’individuo bersaglio, ovvero nome, cognome e data di nascita. In alcuni casi è poi possibile eseguire un legamento d’amore anche in assenza del committente: in questo caso, è opportuno inviare al consulente una propria foto e i propri dati anagrafici, oltre ovviamente a quelli del soggetto a cui è rivolto il legamento