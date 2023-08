Concorsi a cattedre tutto quello che c'è da sapere - - Look Out News

Con il cambiamento della riforma per il reclutamento dei docenti, sono state apportate delle modifiche significative al modo in cui si accede ai concorsi.

Per chi aspira a una carriera in questo ambito pubblico, si sono aperte delle nuove opportunità. I requisiti, fino al mese di dicembre del prossimo anno, sono differenti rispetto a quelli ordinari, così che gli orizzonti per accedere all'insegnamento sono più ampi.

In questo articolo, analizzeremo, nello specifico, quali sono i modi per poter accrescere il proprio punteggio, così da non farsi trovare impreparati ai concorsi pubblici e avere maggiori possibilità di accesso.

I requisiti per la partecipazione ai concorsi a cattedre

Per poter partecipare ai concorsi a cattedre, durante la fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024, sono cambiati i requisiti, rispetto alla precedente via ordinaria.

Infatti, chi desidera partecipare deve possedere un titolo di studio che permette di accedere alle classi di concorso, oltre che i 30 CFU relativi al percorso di studi universitario e accademico abilitante.

In alternativa, risultano idonei anche i candidati che posseggono il titolo di accesso alla classe di concorso e i 24 CFU, che però devono essere stati acquisiti entro la fine di ottobre 2022.

Infine, anche chi ha svolto almeno 3 anni di servizio, durante l'ultimo quinquennio, può accedere ai concorsi. Fondamentale, però, è aver svolto almeno uno di questi tre anni nella classe di concorso specifica.

L'importanza delle certificazioni informatiche per ottenere maggiore punteggio

Nell'ambito della formazione, è ormai diventato di importanza fondamentale l'accertamento delle conoscenze informatiche.

Oltre a dare la possibilità di affrontare con più facilità il mondo del lavoro in ambito scolastico, questi attestati permettono di accrescere il proprio punteggio, anche in vista dei concorsi a cattedre.

È fondamentale, in tal senso, acquisire una tra le certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo. Le più importanti sono: ICDL, PEKIT ed EIPASS. Per raggiungere questo obiettivo di crescita e di acquisizione di punteggio, è importante affidarsi a un centro di formazione certificato, come MAC Formazione, che consente di acquisire questi attestati informatici.

Ma quali sono le caratteristiche dei corsi? L'ICDL è una delle certificazioni più popolari in Italia. Si tratta di una patente europea per l'utilizzo del computer, nota fino a qualche anno fa come ECDL.

Il PEKIT, invece, permette di attestare le proprie competenze nel settore digitale e tecnologico. Fa parte delle certificazioni informatiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione. Questo percorso di formazione è permanente, ovvero va incontro ai bisogni di educazione continua, che fanno parte delle società evolute.

La certificazione PEKIT è suddivisa in quattro differenti moduli: Expert, For School, Advanced e Web Creation.

Infine, abbiamo i quattro attestati EIPASS, riconosciuti a livello internazionale. Questo percorso, oltre a garantire maggiore punteggio, permette di ottenere il riconoscimento delle proprie competenze ICT e fa parte delle più importanti certificazioni internazionali.

Quest'ultimo rappresenta un grande vantaggio. Inoltre, l'EIPASS viene svolto in tempi abbastanza rapidi.

Altri modi per avere maggiore punteggio ai concorsi a cattedre

Come accennato, sono stati modificati i requisiti per l'accesso ai concorsi a cattedre. Considerando l'alto numero di partecipanti, occorre capire come fare per poter scalare la graduatoria.

Quindi, è fondamentale conoscere i titoli che permettono di ottenere maggiore punteggio. In questo senso, influisce, innanzitutto, l'esperienza di insegnamento, ovvero i cosiddetti "Titoli di Servizio". In più, determinanti sono anche il voto di diploma, di Laurea Magistrale, le pubblicazioni e altri titoli.

Ma cosa si intende con quest'ultima voce? Esistono degli attestati e dei master che permettono di accrescere il proprio punteggio nei concorsi a cattedre. Questi percorsi vengono avviati da enti riconosciuti dal MIUR.

In particolare, i Master che permettono di ottenere maggiore punteggio sono quelli di 1° e di 2° livello, che garantiscono 1 punto.

Inoltre, fondamentali per la crescita dei punteggi sono le certificazioni linguistiche e il corso CLIL, tramite i quali è possibile acquisire fino a 9 punti.