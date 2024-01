I migliori elettrodomestici di design per la cucina - - Look Out News

Quando pensiamo a una casa moderna, la cucina non è solo un luogo dove stare ai fornelli, ma è a tutti gli effetti un ambiente abitabile. Non a caso molte cucine moderne sono realizzate con progetti open space, dove cucina e salone si fondono in un tutt’uno per creare un ambiente confortevole, pratico e bello da vedere.

Proprio per questo motivo l’estetica, da abbinare sempre ad elementi come la funzionalità e il comfort, ha assunto un ruolo di primo piano nella realizzazione delle cucine moderne. Gli elettrodomestici da cucina, oltre ad essere preziosi alleati per cucinare, si trasformano in veri e propri elementi d’arredo capaci di adattarsi ad ogni contesto.

Ricercatissimi sono gli elettrodomestici di design che conferiscono estetica e praticità ad ogni ambiente, garantendo una continuità stilistica molto apprezzata che valorizza e impreziosisce ogni cucina.

I migliori elettrodomestici di design in cucina

Gli elettrodomestici moderni, oltre ad avere un design curato fin nei minimi particolari, sono particolarmente tecnologici e smart. Nell’ottica della massima efficienza, nelle cucine moderne si opta per elettrodomestici domotici e che possono essere gestiti anche da remoto. Con pochi e semplici comandi è dunque possibile cucinare ottimizzando il proprio tempo e dando libero sfogo alla propria creatività, rimanendo connessi.

Per un’esperienza culinaria a 360° non possono mancare i forni tradizionali e i forni microonde che, oltre alle numerose funzionalità, ridefiniscono con eleganza e raffinatezza la cucina grazie a un design ricercato e compatto. All’insegna della massima funzionalità e del massimo comfort sono realizzati anche i frigoriferi e i congelatori moderni. Le esigenze sono molto diverse da famiglia a famiglia, per questo motivo i frigoriferi e i congelatori di ultima generazione sono realizzati e progettati per essere versatili.

Presenze fisse nelle cucine italiane sono anche le lavastoviglie, preziose alleate che puntano sulla silenziosità, sulla velocità di lavaggio, sulla funzionalità e sul risparmio energetico. Ampia e variegata è anche l’offerta di lavatrici e asciugatrici, disponibili in tantissimi modelli, forme e dimensioni che pur non essendo utilizzate direttamente in cucina svolgono comunque un ruolo di primo piano nelle case moderne.

DesignElementi, il miglior alleato per realizzare una cucina moderna funzionale e di grande impatto estetico

Estetica, design e funzionalità sono dunque le parole d’ordine per realizzare una cucina dal grande fascino, capace di incantare gli ospiti e di creare un ambiente comodo e confortevole per chi ci vive.

Per la realizzazione di una cucina di prim’ordine, bella esteticamente e agevole nel suo uso quotidiano, il miglior alleato è DesignElementi, una rete organizzata di showroom con otto spazi espositivi dislocati tra Milano, Roma e le Marche che propone i migliori brand di elettrodomestici come NEFF e Gaggenau. Il servizio è rivolto ai privati, ma anche a tutti i professionisti del mondo dell’arredamento e a studi di architettura.

Da DesignElementi è possibile conoscere e toccare con mano le diverse proposte commerciali, così da poter arredare la propria cucina con gusto e con stile, personalizzandola con gli elettrodomestici premium pensati per un ambiente moderno e funzionale.

DesignElementi dunque non è un semplice spazio espositivo, ma è un contenitore di design all’avanguardia che offre i migliori prodotti ed elettrodomestici e che organizza anche eventi e occasioni di intrattenimento.

I servizi offerti

DesignElementi propone una vasta gamma di elettrodomestici dei migliori brand del settore, dai forni ai piani di cottura, dalle cappe aspiranti alle lavastoviglie, dalle asciugatrici ai frigoriferi, insomma, tutto l’occorrente per una cucina moderna e all’avanguardia. Oltre a questo, l’azienda offre servizi di consulenza personalizzata di professionisti esperti e competenti, per essere costantemente vicina al cliente durante tutte le fasi di progettazione della cucina.

Pur offrendo un servizio altamente professionale, DesignElementi organizza anche eventi di intrattenimento e di socialità come showcooking, mostre, corsi di formazione e masterclass culinarie. Il concetto di showroom espositivo statico viene dunque superato a beneficio di una serie di esperienze esclusive e coinvolgenti che contribuiscono a creare un rapporto solido e di fiducia tra l’azienda e i clienti.