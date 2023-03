In famiglia sul lago di Garda: come organizzare un soggiorno speciale e divertente - - Look Out News

Un soggiorno in famiglia sul lago di Garda può non essere facile da organizzare, in quanto si dovranno accontentare persone con gusti, esigenze ed età diverse. Nonostante questo, puntando sulle attività giuste, si potrà passare una vacanza ricca di divertimento e relax.

In famiglia sul lago di Garda: tante idee per far divertire grandi e piccoli

I soggiorni in famiglia sul lago di Garda possono essere indimenticabili, specialmente se ben organizzati. Per riuscire a tenere fede a tale obiettivo occorre però prestare attenzione ad accontentare tutti, grandi e piccoli. Questo vuol dire che gli adulti dovranno rilassarsi, ma allo stesso tempo vivere anche esperienze particolari, capaci di stupirli. Discorso simile anche per i bambini, che però punteranno tutto sul divertimento.

L’ideale sarebbe far svolgere loro delle attività capaci di far apprendere loro molto e allo stesso tempo farli sorridere, vivendo qualcosa di speciale. Trovare una soluzione a tutto ciò è possibile, con un soggiorno in famiglia sul lago di Garda di Now My Place. Sul sito ufficiale infatti è possibile valutare una miriade di alternative diverse. Si pensi che qualsiasi tipo di appassionato troverà quello che cerca: gli sportivi avranno tante scelte da valutare, così come anche i creativi e coloro che amano la natura, ma non solo.

Anche chi ama il cibo e ogni volta desidera sperimentare piatti particolari potrà essere accontentato. Per questo, è possibile affermare che con Now My Place si può davvero organizzare un soggiorno speciale. Per capire bene come fare, è meglio soffermarsi sui dettagli.

Quali sono le attività che possono svolgere adulti e bambini

Sono numerose le esperienze che possono stupire sia gli adulti, sia i più piccoli. Si pensi a itinerari da percorrere in mezzo alla natura, specialmente puntando sul trekking o anche a percorsi in bici. Soprattutto questa soluzione, consente di osservare le bellezze naturali del lago di Garda ancora più da vicino, così come anche una passeggiata a cavallo.

Per chi ama lo sport, c’è l’imbarazzo della scelta: si pensi al windsurf, ma anche a passeggiate in mountain bike e anche a tanto altro. Non manca chi invece è curioso di provare qualche degustazione unica, in modo da conoscere anche la tradizione culinaria del posto. Tra l’altro puntare sugli “itinerari del gusto” significa anche visitare frantoi, cantine e tanti altri posti che possono lasciare di stucco per i loro sapori, colori e profumi.

Se tutte queste esperienze possono far divertire sia piccoli sia grandi, alcune sono più specifiche per gli adulti, come i workshop di fotografia. Non mancano però esperienze creative che possono svolgere anche i bambini, anche se questi ultimi avranno modo di divertirsi al massimo soprattutto in mezzo alla natura. Per questo, anche un semplice pic-nic potrà stupirli, specialmente se svolto in posti meravigliosi come quelli del lago di Garda.

In più non si deve dimenticare che oggi è possibile anche organizzare un vero e proprio “turismo slow”, basato sulla sostenibilità. Questo modo di viaggiare consente di rimanere a contatto con l’ambiente naturale il più a lungo possibile. Questo vuol dire anche preferire tratti a piedi piuttosto che utilizzare mezzi di trasporto non sostenibili o comunque scegliere treno, biciclette, cavalli per muoversi. Senza dubbio tutte queste idee possono mettere d’accordo tutti i membri di una famiglia e far divertire tutti, per far passare dei giorni stupendi.