Investimenti e innovazione: su quali settori puntare? - - Look Out News

Oggi come oggi, provare a sfondare in qualche settore è un pensiero costante di tanti imprenditori. D’altronde, i tempi moderni garantiscono tantissime possibilità differenti ai giovani e non solo, per poter avviare una startup. Ormai è noto come queste siano diventate protagoniste dell’economia mondiale e che in tutti i continenti del pianeta vi siano Paesi che hanno investito tantissimo denaro sulle startup. Detto questo, quali sono i settori su cui si potrebbe puntare? Vediamo nel dettaglio.

Affidati ai professionisti

Prima di andare avanti, sarebbe opportuno fare una premessa. Gli investimenti legati alle startup, devono essere seguiti passo dopo passo da esperti professionisti. Queste figure, che spesso vengono chiamate ormai startup mentor, rappresentano il punto di partenza per cercare di realizzare un’attività di successo. D’altronde, si parla in molti casi di veri e propri investitori, i quali hanno già ottenuto un certo successo e che vogliono condividere la loro esperienza con altri imprenditori. Consigliamo di approfondire l’argomento e visitare un sito web che spieghi chi è e cosa fa uno startup mentor.

Dove investire?

Detto questo, quali possono essere i settori sui cui investire per avviare una startup? In primis si potrebbe puntare sugli e-commerce. Si tratta degli ormai noti negozi online: tramite queste piattaforme, oggi come oggi, è possibile vendere praticamente ogni cosa. L’importante sarebbe scegliere la nicchia giusta o provare a realizzare un prodotto che possa essere innovativo e personalizzato. Se gli e-commerce sono aumentati a dismisura negli ultimi tempi, una ragione c’è.

Una startup potrebbe essere anche avviata anche per realizzare un servizio legato alla sicurezza informatica. Il tema della cybersecurity è ormai noto e può abbracciare una vasta gamma di altri settori. Migliorare i sistemi di sicurezza, per evitare che le nostre informazioni personali, sensibili, possano essere condivise o magari per evitare attacchi da parte di hacker e virus vari, può essere la strada giusta verso il successo.

Impossibile non citare anche il tema della salute, con riferimento questa volta all’eHealth. La possibilità di individuare malattie varie, nonché cure e rimedi, possono essere un bel settore di investimento: d’altronde, basti pensare che tanti settori sanitari stanno cominciando a puntare sulla tecnologia. Pensiamo alle consultazioni mediche online o magari alle prenotazioni in rete.

Cosa dire, poi, dei sistemi bancari? Nella fattispecie, avrete sicuramente notato come la maggior parte delle banche abbia puntato decisamente sull’online: sono differenti le applicazioni che permettono di svolgere ogni tipo di operazione bancaria con pochissimi tap. Ci sono anche delle app che riguardano la Fintech, ovvero la Tecnofinanza: queste si basano sulla gestione delle proprie finanze e propri investimenti, che possano essere per lo più online. Sono particolarmente diffuse anche le app che trattano la tecnologia blockchain.

Infine, un altro settore su cui si potrebbe puntare per realizzare una startup è quello legato alla domotica. In particolare, parliamo dei sistemi che utilizziamo quotidianamente in casa: dal GPS fino ad arrivare alle smartTV. Realizzare un prodotto o comunque un servizio innovativo, in tal senso, può essere davvero redditizio.