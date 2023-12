L'assegno di accompagnamento: cos'è e come richiederlo - - Look Out News

Il ruolo della badante riveste un'importanza sempre crescente in una società che sta invecchiando rapidamente. Con il continuo aumento della longevità e un numero crescente di anziani che scelgono di rimanere a casa anziché optare per strutture assistenziali, le badanti giocano un ruolo cruciale nel garantire una qualità di vita dignitosa agli anziani. La presenza di una badante consente agli anziani di mantenere un grado di indipendenza, rimanendo nel comfort familiare del proprio ambiente domestico.

Le badanti non solo forniscono assistenza pratica nelle attività quotidiane, come la cura personale, la preparazione dei pasti e la somministrazione di farmaci, ma offrono anche un prezioso sostegno emotivo e compagnia. In una società in cui l'isolamento tra gli anziani è un problema diffuso, il ruolo della badante si estende oltre il mero aspetto fisico dell'assistenza, contribuendo a combattere la solitudine e a migliorare il benessere psicologico degli assistiti.

Affidarsi ad una badante: vantaggi economici e sgravi fiscali

Inoltre, basta informarsi su quanto costa una badante per capire che, anche dal punto di vista economico, la scelta di affidare i propri cari alle cure domestiche è sicuramente meno dispendiosa rispetto al ricovero all’interno di strutture private o RSA. Come collaboratrice domestica, la badante è una professione pienamente riconosciuta e soggetta alle leggi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico. Questo riconoscimento permette alle famiglie di godere di sgravi fiscali e incentivi che possono essere validi sostegni alla spesa economica necessaria per il mantenimento di un familiare malato o non autosufficiente.

Questi incentivi e sgravi fiscali sono strumenti fondamentali per alleviare il peso finanziario delle famiglie che si prendono cura degli anziani a domicilio. Forniscono un sollievo economico significativo, consentendo alle famiglie di dedicarsi all'assistenza dei propri cari anziani senza incorrere in gravi difficoltà finanziarie. Attraverso detrazioni fiscali e incentivi, le famiglie possono affrontare in modo più sostenibile i costi associati alle cure, garantendo al contempo agli anziani un ambiente familiare e affettuoso. Tale supporto finanziario riconosce il valore cruciale del ruolo delle famiglie nell'assistenza agli anziani e promuove il benessere delle generazioni più anziane.

Tra i bonus richiedibili, che variano generalmente di anno in anno, figura anche l’assegno di accompagnamento o indennità di accompagnamento. La misura è stata validata anche per il 2023, e nonostante la fine dell’anno sia ormai alle porte è ancora possibile presentare la domanda.

Indennità di accompagnamento 2023: che cos’è

L’indennità di accompagnamento è una forma di sostegno economico che viene riconosciuta agli anziani non più autosufficienti e che necessitano di assistenza continua nella vita quotidiana. È una misura finalizzata a garantire un sostegno finanziario per coprire i costi legati all’assistenza e all’accompagnamento di queste persone. La legge prevede che il versamento della prestazione indennitaria viene sospeso nel caso in cui il soggetto venga ricoverato a carico dello Stato (in modo totale), per un periodo che supera i ventinove giorni.

Può essere richiesta da anziani di età pari o superiore a 65 anni che si trovino in condizioni di non autosufficienza grave o totale.

Ulteriori requisiti riguardano:

La residenza in Italia per il richiedente;

La cittadinanza italiana o l’iscrizione regolare al Servizio Sanitario Nazionale;

Invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%;

L’importo dell’assegno di accompagnamento varia in base al grado di non autosufficienza dell’anziano. Attualmente, esistono tre livelli di riconoscimento: terzo livello (non autosufficienza grave), secondo livello (non autosufficienza grave con necessità di assistenza anche notturna) e primo livello (non autosufficienza totale). Gli importi sono stabiliti annualmente e possono essere soggetti a variazioni.

Come richiedere l’indennità di accompagnamento

Per ottenere l’assegno di accompagnamento è necessario presentare una specifica domanda all’INPS o ad altri enti preposti, come i Patronati. È importante fornire tutta la documentazione richiesta per dimostrare le condizioni di non autosufficienza.

L’INPS può effettuare verifiche periodiche sullo stato di non autosufficienza dell’anziano per valutare se sussistono ancora i requisiti per il mantenimento dell’assegno di accompagnamento. Pertanto, è importante fornire eventuali aggiornamenti sulla situazione di salute e sottoporsi a visite mediche di controllo, se richiesto.

Per ottenere informazioni aggiornate e precise dell'assegno di accompagnamento per gli anziani, è consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi a un Patronato o a un professionista esperto in materia previdenziale.