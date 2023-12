Come arredare la camera da letto di un adolescente - - Look Out News

Il passaggio dall’essere bambini all’adolescenza è davvero molto delicato perché nei nostri figli cominciano a cambiare molte cose: oltre all’aspetto cominciano a cambiare i gusti e i modi di ragionare. Una delle prime cose che vi chiederà vostro figlio sarà sicuramente quella di cambiare l’arredamento della sua camera da letto, in modo che rispecchi le sue nuove esigenze.

Se vuoi avere dei consigli su come arredare al meglio la camera da letto di una adolescente, noi siamo qui proprio per questo.

Per prima cosa ti invitiamo a dare uno sguardo a delle incredibili ispirazioni che potete trovare a questo link. Ora che sapete quali sono un po’ le tendenze di ciò che piace oggi ai giovani, possiamo addentrarci nei dettagli.

Come decorare la camera da letto di un adolescente

Arriviamo ora alla parte divertente: quella delle decorazioni. Per il colore delle pareti ovviamente dovrete tenere in considerazione i gusti di vostro figlio. Per rendere la camera più particolare consigliamo sicuramente la stampa su muro.

Questa vi permetterà di inserire delle immagini o delle frasi che piacciono a vostro figlio per personalizzare al massimo la sua cameretta. È una tecnica molto moderna che renderà ancora più accogliente e d’impatto l’ambiente.

Per quanto riguarda quadri e poster, vi consigliamo sempre di consultarvi prima con vostro figlio, magari scegliendo una tema che gli possa piacere: ad esempio se appassionato di videogiochi potete scegliere poster a tema da incorniciare e delle simpatiche luci led di varie forme che ricordino appunto il tema del videogioco.

L’importante è sempre prendere in considerazione i gusti personali dei vostri figli.

Arredare la camera da letto per un adolescente: i mobili

Iniziamo subito con il mobile più importante di tutti: il letto. Ovviamente i nostri figli stanno crescendo e la loro crescita ancora non è ferma. Per questo motivo dovete scegliere un tipo di letto che sia utile nell’accompagnare la crescita di vostro figlio. L’ideale in questi casi è la scelta del letto da una piazza e mezzo, il tipico letto da grandi che farà contento vostro figlio.

Per quanto riguarda l’armadio invece, dovete tenere in considerazione che dai 15 anni in poi, i ragazzi cominciano ad avere una maggiore attenzione verso il look e la moda. L’ideale è che l’armadio abbiamo uno specchio, anche interno all’anta così da vedere i vestiti indossati e che possa accogliere al meglio i vari vestiti per ogni stagione.

Cercate di attrezzare l’armadio con contenitori, appendiabiti e tutto il necessario per far sì che vostro figlio mantenga il tutto ordinato.

Nella cameretta non può mancare poi una bella scrivania dove studiare. L’ideale è creare un angolo confortevole e luminoso dove vostro figlio potrà studiare ma anche passare il suo tempo libero. La sedia per la scrivania deve essere comoda, ed evitare problemi alla schiena.

L’ideale è scegliere delle sedie che si possano regolare in altezza e girevoli così da poter essere agevolmente spostate anche quando si pulisce. Se la camera da arredare è piccola, qui alcuni consigli su come disporre i mobili.

Infine, non trascurate l'illuminazione, un elemento chiave per creare l'atmosfera giusta nella camera. Luci soffuse per il relax e lampade da scrivania per lo studio sono essenziali. Una buona illuminazione migliora la concentrazione e riduce l'affaticamento visivo. Aggiungere una lampada da terra o faretti a soffitto può trasformare radicalmente l'ambiente, rendendolo più accogliente e funzionale. Ricordate che la camera di un adolescente è il suo rifugio personale, il luogo dove può esprimere la sua personalità e sentirsi a proprio agio. Dunque, ascoltate le sue opinioni e coinvolgetelo attivamente nel processo di rinnovamento. Questo non solo renderà la stanza più adatta ai suoi gusti, ma sarà anche un'opportunità per rafforzare il vostro legame e per imparare a rispettare le sue scelte e il suo spazio personale.