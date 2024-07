L'Importanza della Consulenza ESG per la Sostenibilità Aziendale - - Look Out News

Nell'attuale panorama economico, la sostenibilità aziendale è diventata un elemento cruciale per le imprese che vogliono prosperare a lungo termine. La consulenza ESG (Environmental, Social, and Governance) gioca un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a rispondere alle crescenti richieste di trasparenza e responsabilità.

Con l'aumento delle aspettative da parte degli stakeholder, implementare pratiche sostenibili non è più solo una scelta etica, ma una necessità strategica.

L'Importanza del Reporting ESG

Le organizzazioni devono implementare programmi di raccolta, gestione, reporting e divulgazione dei dati per rimanere competitive e conformi alle normative. Il reporting ESG non è solo una tendenza passeggera; è diventato un requisito essenziale per dimostrare l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità aziendale.

Utilizzare un software di gestione dei dati ESG, supportato da competenze di settore, è essenziale per sistematizzare e dimostrare la sostenibilità e le prestazioni ESG in tutta l'azienda e nella catena del valore.

Benefici di un Software di Gestione dei Dati ESG

Un software avanzato di gestione dei dati ESG offre numerosi benefici:

Risparmio di Tempo e Automazione: Strumenti semplificati facilitano la raccolta dei dati attraverso flussi di lavoro e notifiche e-mail. Dashboard interattive e strumenti di analisi aiutano a identificare tendenze e generare report con modelli ed esportazioni pianificate su piattaforme come Tableau, Qlik e PowerBI. Riduzione degli Errori: Un audit trail completo con controlli di tolleranza automatizzati, query e caricamento di allegati garantisce l'integrità dei dati. La nostra libreria di fattori di emissione e calcoli automatizzati riempie i dati mancanti, assicurando precisione e affidabilità. Visualizzazione di Obiettivi e Scenari: Il benchmarking dei siti aziendali consente di applicare le lezioni apprese dai migliori performer. Tracciare l'input e gli impatti dei progetti utilizzando moduli specifici permette di monitorare e ottimizzare le iniziative di sostenibilità.

Case Study: L'Efficacia della Consulenza NEZEDI

Facciamo molto affidamento sul nostro reporting: tutte le analisi e la definizione degli obiettivi futuri si baseranno sul programma di raccolta dati che è stato impostato. Il team di consulenza 360 di NEZEDI ci ha davvero aiutato a stabilire solide procedure di reporting.

Oltre ai benefici principali, NEZEDI offre moduli aggiuntivi che possono essere integrati nel sistema esistente per migliorare ulteriormente la gestione della sostenibilità aziendale:

Divulgazioni ESG: Questo modulo permette di accedere, completare e gestire le risposte ai framework ESG e di conformità, come CDP e CSRD. Consente di estrarre facilmente i dati direttamente dal sistema di base, fornendo una fonte dati e un audit trail per i valori di informativa. Iniziative: Traccia e guida progetti a tutti i livelli dell'attività. Questo modulo è utile per calcolare il ritorno sull'investimento e decidere quali iniziative scalare e ripetere, ottimizzando così l'efficacia delle strategie di sostenibilità. Ambito 3: Supera la complessità della gestione delle emissioni dell'Ambito 3 con moduli dedicati per beni e servizi acquistati, logistica e carbonio della supply chain. Inoltre, permette la raccolta dati direttamente dai fornitori per migliorare le performance ESG complessive. Revisioni: Convalida efficacemente le dichiarazioni dei fornitori e valuta la conformità a una vasta gamma di requisiti di gestione ambientale e di sicurezza, garantendo così che l'intera catena del valore aderisca agli standard di sostenibilità. Gas Serra (GHG): Questo modulo consente agli utenti di accedere a una libreria di contenuti sui fattori di emissione integrata per confrontare le proprie emissioni con vari standard e normative, facilitando la riduzione delle emissioni di gas serra. Misurazione: Automatizza la raccolta delle letture dei contatori in tempo reale dai contatori intelligenti o permette l'uso di dispositivi mobili per registrare manualmente le letture dei contatori, migliorando l'efficienza e l'accuratezza dei dati raccolti. Comunità: Raccoglie informazioni sugli investimenti comunitari nel sistema centrale e produce relazioni sugli investimenti comunitari proposti, concordati e rifiutati, dimostrando l'impegno dell'azienda verso il benessere delle comunità locali. Proprietà: Fornisce una vista incentrata sulla proprietà per la gestione di parametri di costruzione, attività, prestazioni energetiche, certificazioni e altro. Esamina il portafoglio per confrontare le proprietà e integrarle con Energy Star e GRESB. Incidenti: Questo modulo consente di catturare dettagliatamente gli incidenti, registrando tutto, da chi o cosa è stato coinvolto a come è stato indagato l'incidente, analisi delle cause principali, valutazione del rischio e mitigazione, oltre a definire azioni correttive e preventive.

L'adozione di una consulenza ESG e di strumenti di gestione dei dati avanzati è essenziale per qualsiasi azienda che mira alla sostenibilità aziendale.

NEZEDI, con i suoi moduli e il supporto consulenziale, fornisce alle aziende gli strumenti necessari per affrontare le sfide della sostenibilità digitale e dei bilanci di sostenibilità.

Investire in queste soluzioni non solo migliora la trasparenza e l'efficienza operativa, ma rafforza anche la reputazione dell'azienda nel mercato globale.