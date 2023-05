Quali vantaggi offrono i barbecue portatili - - Look Out News

Chi ama la convivialità e il buon cibo non può certo rinunciare al piacere di organizzare barbecue con amici e parenti, all'aperto oppure a casa propria.

Grazie ai tantissimi modelli esistenti, trovare il barbecue più adatto alle proprie esigenze e al contesto di utilizzo non è certo un problema. Ad esempio, chi desidera avere un barbecue sempre a disposizione nel proprio giardino, può scegliere un modello fisso in muratura, estremamente funzionale e bello da vedere; se invece l'obiettivo principale è quello di disporre di un dispositivo all-in-one, semplice da utilizzare e multifunzione, una valida soluzione è rappresentata dal modello kamado.

I barbecue portatili rappresentano invece la soluzione giusta per ogni esigenza, in quanto possono essere utilizzati in svariati contesti, in alcuni casi anche sul balcone di casa, ed è possibile portarli con sé anche in vacanze o a casa di amici.

Barbecue portatile: come si presenta

Quando si parla di barbecue portatile non si fa riferimento a un modello specifico, ma a tutti quei dispositivi che, per dimensione, leggerezze e struttura, offrono la possibilità di spostarli senza difficoltà e di utilizzarli anche appoggiati su un tavolo o su un'altra superficie piana.

In commercio, è possibile trovare tantissimi barbecue portatili, i quali possono differenziarsi per:

tipo di alimentazione : i barbecue portatili possono essere alimentati a carbonella, a pellet, a gas o tramite corrente elettrica;

: i barbecue portatili possono essere alimentati a carbonella, a pellet, a gas o tramite corrente elettrica; dimensione: portatile non significa necessariamente piccolo. In commercio è possibile trovare dispositivi di diverse dimensioni, da quelli molto piccoli, perfetti quando si deve cucinare per poche persone, a quelli più grandi, ideali per gli incontri che prevedono un elevato numero di partecipanti;

portatile non significa necessariamente piccolo. In commercio è possibile trovare dispositivi di diverse dimensioni, da quelli molto piccoli, perfetti quando si deve cucinare per poche persone, a quelli più grandi, ideali per gli incontri che prevedono un elevato numero di partecipanti; peso: proprio come la dimensione, anche il peso può variare molto e può essere anche piuttosto elevato;

proprio come la dimensione, anche il peso può variare molto e può essere anche piuttosto elevato; struttura: tra i tanti modelli disponibili è possibile trovare quelli dotati di struttura integrata, talvolta dotata di ruote per un più facile spostamento, e quelli da appoggio, pensati per essere utilizzati sul ripiano della cucina, su un tavolo oppure su carrelli in dotazione o acquistabili separatamente;

tra i tanti modelli disponibili è possibile trovare quelli dotati di struttura integrata, talvolta dotata di ruote per un più facile spostamento, e quelli da appoggio, pensati per essere utilizzati sul ripiano della cucina, su un tavolo oppure su carrelli in dotazione o acquistabili separatamente; forma: i barbecue portatili possono essere di forma sia rettangolare sia circolare.

Tra gli altri elementi che possono differenziare i vari modelli rientrano i materiali della struttura e della griglia, nonché la presenza del coperchio, del termostato, della vaschetta raccogli grassi e di altri accessori aggiuntivi. In più è possibile trovare barbecue portatili di tipo tradizionale, ma anche kettle e kamado. Nel momento in cui si decide di acquistare un barbecue portatile, è necessario avere ben chiaro in mente l'utilizzo che se ne farà, il contesto nel quale lo si userà e il numero medio di persone per le quali si dovrà, di volta in volta, cucinare.

Se ad esempio si intende usare il nuovo dispositivo sul terrazzo di casa propria, è fondamentale puntare su dispositivi a bassa emissione di fumo, come quelli a carbonella dotati di ventole apposite o quelli elettrici; questi ultimi dovranno inoltre essere scelti solo nel caso in cui si intendesse cucinare sempre in prossimità di una presa della corrente. In caso contrario, meglio optare per barbecue alimentati a carbone, gas, legna o pellet.

Tra gli aspetti da prendere in considerazione quando si sceglie il nuovo dispositivo rientra anche il marchio, il quale può davvero fare la differenze; tra i prodotti più completi, efficienti e affidabili troviamo i barbecue portatili elettrici e a carbonella di Lotusgrill, leader del settore, acquistabili anche online sull'e-commerce di Leroy Merlin. Sebbene il barbecue fisso sia estremamente bello da vedere e possa arricchire con un tocco di stile l'ambiente outdoor della propria abitazione, il barbecue portatile non è certo da meno.

La grande varietà di modelli oggi disponibile permette di tenere conto, oltre che delle funzionalità, anche del fattore estetico, optando per dispositivi dal design lineare o sagomato, tradizionale, retrò o moderno, nonché tra modelli tinta acciaio, neri oppure colorati. La scelta giusta permetterà non solo di sfoggiare un barbecue attraente durante le feste con gli amici, ma anche di integrare con gusto il dispositivo nella propria abitazione, posizionandolo, a seconda dei casi, sul ripiano della cucina, sul terrazzo o in un altro luogo, senza bisogno di nasconderlo in un armadio o nel ripostiglio.

Il fattore estetico è solo uno dei vantaggi offerti dai barbecue portatili e certo non è il principale. Tra gli altri vantaggi possiamo ricordare: