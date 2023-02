Quanti modelli di gazebo esistono in commercio? Una guida ai più richiesti - - Look Out News

Il giardino rappresenta il sogno di molte persone, perché consente di godere di spazio ulteriore a quello della propria casa. Viene arricchito con diversi accessori, complementi d’arredo, elementi di design. Il gazebo è proprio un di quelli, perché oltre ad essere esteticamente piacevole è anche multifunzione. In commercio esistono diversi modelli, e di seguito ti riportiamo quelli maggiormente richiesti dai clienti.

Il gazebo a muro

Il gazebo a muro rappresenta forse il modello più richiesto perché esteticamente piacevole ed economicamente accessibile. Strutture del genere vengono installate con il supporto di una parete esterna o con l’aggiunta ulteriore di una porta a vetri. I gazebo a muro sono compatti e facili da montare, sono spesso dotati di quattro pilastri in legno o acciaio con drappi legati per rendere la struttura esteticamente più piacevole. Alcuni modelli di design hanno pannelli in vetro o acrilico per creare una pseudo porta. Un tetto spiovente migliora il loro aspetto se lo spazio e le dimensioni lo consentono .

Se hai uno spazio limitato nel tuo giardino e desideri lo stesso l'esclusività di un gazebo, scegli questo modello e non te ne pentirai. Ha infatti un vantaggio ulteriore rispetto ad altri modelli: puoi infatti cambiare il suo aspetto semplicemente cambiando periodicamente le tende che usi per chiuderlo.

Il gazebo a baldacchino

I gazebo a baldacchino sono la versione 2.0 dei gazebo pieghevoli, ma rispetto a questi ultimi sono fissi e non mobili. Sono dotati di tetti più durevoli realizzati con lastre rigide di PVC o altri materiali resistenti ai raggi UV. Nonostante il contatto diretto con la luce del sole, durano nel tempo. Ai lati puoi montare tende, pannelli o reti che vanno così ad adornare il gazebo in tutti i suoi angoli e i lati dell'unità.

Quello a baldacchino è sostanzialmente un gazebo semi aperto pensato per farti passare il tempo libero al coperto ma al fresco nel tuo giardino. Ti puoi divertire a leggere un libro o addirittura a fare un pisolino ristoratore durante l’estate: il gazebo a baldacchino è sempre ventilato.

Il gazebo a cupola

Il gazebo a cupola è una variante estetica più che funzionale dei tradizionali gazebo. Anziché avere un tetto spiovente che segue le dimensioni esagonali, ottagonali o quadrate della struttura, si presenta con una copertura a cupola, assumendo così un aspetto lussuoso e d’altri tempi. È altresì importante sottolineare che, poiché non richiede alcun supporto strutturale, è possibile utilizzare lo spazio del pavimento in modo più efficace ed efficiente, diventando così ideale anche per giardini molto piccoli.