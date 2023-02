Bitcoin: Come estrarlo, acquistarlo e usarlo

Il Bitcoin (BTC) è una criptovaluta, una moneta virtuale progettata per fungere da denaro e da forma di pagamento al di fuori del controllo di una persona, di un gruppo o di un’entità, eliminando così la necessità di un coinvolgimento di terzi nelle transazioni finanziarie. Viene ricompensato ai minatori della blockchain per il lavoro svolto per verificare le transazioni e può essere acquistato su diversi exchange.

Il Bitcoin è stato introdotto al pubblico nel 2009 da uno sviluppatore anonimo o da un gruppo di sviluppatori con il nome di Satoshi Nakamoto.

Da allora è diventata la criptovaluta più conosciuta al mondo. La sua popolarità ha ispirato lo sviluppo di molte altre criptovalute. Queste concorrenti cercano di sostituirla come sistema di pagamento oppure vengono utilizzate come token di utilità o di sicurezza in altre blockchain e tecnologie finanziarie emergenti.

Per saperne di più sulla criptovaluta che ha dato il via a tutto: la sua storia, il suo funzionamento, le modalità per ottenerla e gli scopi per cui può essere utilizzata.

Punti di vista chiave del BitCoin

Lanciato nel 2009 , il Bitcoin è la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato.

A differenza della valuta fiat, il Bitcoin viene creato, distribuito, scambiato e conservato utilizzando un sistema di registro decentralizzato noto come blockchain.

Il Bitcoin e il suo libro mastro sono protetti dal consenso proof-of-work (PoW), che è anche il processo di “mining” che introduce nuovi bitcoin nel sistema.

Il Bitcoin può essere acquistato tramite vari exchange di criptovalute.

La storia del Bitcoin come riserva di valore è stata turbolenta; ha attraversato diversi cicli di boom e bust nel corso della sua vita relativamente breve.

Prima moneta virtuale decentralizzata a riscuotere popolarità e successo, il Bitcoin ha ispirato una serie di altre criptovalute.

Capire il Bitcoin

Nell’agosto 2008 è stato registrato il nome di dominio Bitcoin.org. Oggi, almeno, questo dominio è protetto da WhoisGuard, il che significa che l’identità della persona che lo ha registrato non è di dominio pubblico.

Nell’ottobre 2008, una persona o un gruppo che utilizzava il falso nome di Satoshi Nakamoto annunciò la Cryptography Mailing List all’indirizzo metzdowd.com: “Sto lavorando a un nuovo sistema di denaro elettronico completamente peer-to-peer, senza terze parti fidate”. Il famoso white paper pubblicato su Bitcoin.org, intitolato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, sarebbe diventato la Magna Charta del funzionamento di Bitcoin oggi.

Il 3 gennaio 2009 è stato estratto il primo blocco di Bitcoin, il blocco 0. Questo blocco è noto anche come “genitore”. Questo blocco è noto anche come “blocco della genesi” e contiene il testo: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”, forse a riprova del fatto che il blocco è stato estratto in quella data o dopo, e forse anche come commento politico pertinente.

Le ricompense dei Bitcoin vengono dimezzate ogni 210.000 blocchi. Ad esempio, nel 2009 la ricompensa del blocco era di 50 nuovi bitcoin. L’11 maggio 2020 è avvenuto il terzo dimezzamento, portando la ricompensa per ogni blocco scoperto a 6,25 bitcoin.

Un bitcoin è divisibile fino a otto cifre decimali (100 milionesimi di un bitcoin) e questa unità più piccola viene chiamata satoshi. Se necessario, e se i minatori partecipanti accetteranno il cambiamento, il Bitcoin potrebbe essere reso divisibile con un numero di cifre decimali ancora maggiore.

Il Bitcoin, come forma di moneta digitale, non è troppo complicato da capire. Per esempio, se si possiede un bitcoin, si può usare il proprio portafoglio di criptovaluta per inviare piccole porzioni di quel bitcoin come pagamento di beni o servizi. Tuttavia, diventa molto complesso quando si cerca di capire come funziona.

Una curiosità: L’8 gennaio 2009, la prima versione del software Bitcoin è stata annunciata alla Cryptography Mailing List e il 9 gennaio 2009 è stato estratto il Blocco 1 e il mining di Bitcoin è iniziato seriamente.

La tecnologia Blockchain di Bitcoin

Le criptovalute fanno parte di una blockchain e della rete necessaria per alimentarla. Una blockchain è un libro mastro distribuito, un database condiviso che memorizza i dati. I dati all’interno della blockchain sono protetti da metodi di crittografia.

Quando avviene una transazione sulla blockchain, le informazioni del blocco precedente vengono copiate in un nuovo blocco con i nuovi dati, crittografati, e la transazione viene verificata dai validatori, chiamati minatori, presenti nella rete. Quando una transazione viene verificata, viene aperto un nuovo blocco e viene creato un Bitcoin che viene dato come ricompensa ai minatori che hanno verificato i dati all’interno del blocco; questi sono poi liberi di usarlo, tenerlo o venderlo.

Bitcoin utilizza l’algoritmo di hashing SHA-256 per criptare i dati memorizzati nei blocchi della blockchain. In poche parole, i dati delle transazioni memorizzati in un blocco vengono crittografati in un numero esadecimale di 256 bit. Questo numero contiene tutti i dati delle transazioni e le informazioni collegate ai blocchi precedenti.

Una curiosità: I dati collegati tra i blocchi sono ciò che ha portato a chiamare il libro mastro blockchain.

Le transazioni vengono inserite in una coda per essere convalidate dai minatori della rete. I minatori della rete blockchain Bitcoin tentano tutti di verificare la stessa transazione contemporaneamente. Il software e l’hardware di mining lavorano per risolvere il nonce, un numero di quattro byte incluso nell’intestazione del blocco che i minatori cercano di risolvere.

L’intestazione del blocco viene sottoposta a hashing, ovvero rigenerata in modo casuale da un minatore ripetutamente fino a quando non raggiunge un numero target specificato dalla blockchain. L’intestazione del blocco è “risolta” e viene creato un nuovo blocco per altre transazioni da crittografare e verificare.

Come estrarre Bitcoin (mining)

Per minare Bitcoin si possono utilizzare diversi hardware e software. Quando il Bitcoin è stato rilasciato per la prima volta, era possibile effettuare il mining in modo competitivo su un personal computer; tuttavia, con l’aumentare della sua popolarità, un maggior numero di minatori si è unito alla rete, riducendo le possibilità di essere l’unico a risolvere l’hash. È ancora possibile utilizzare il proprio computer come minatore se dotato di hardware più recente, ma le possibilità di risolvere un hash individualmente sono minime.

Questo perché si è in competizione con una rete di minatori che generano circa 220 quintilioni di hash (220 exa hash) al secondo. Le macchine, chiamate Application Specific Integrated Circuits (ASIC), sono state costruite appositamente per il mining e possono generare circa 255 trilioni di hash al secondo. Un computer con l’hardware più recente, invece, genera circa 100 mega hash al secondo (100 milioni).

Per diventare un minatore di Bitcoin, avete diverse opzioni. Si può usare il proprio computer per utilizzare un software di mining compatibile con Bitcoin e unirsi a un pool di mining. I pool di mining sono gruppi di minatori che uniscono la loro potenza di calcolo per competere con le grandi farm di mining ASIC.

Una curiosità: L’adesione a un pool aumenta le possibilità di essere ricompensati, ma le ricompense diminuiscono notevolmente perché sono condivise.

Se avete i mezzi finanziari, potete anche acquistare un miner ASIC. In genere è possibile trovarne uno nuovo per circa 20.000 dollari, ma anche quelli usati vengono venduti dai minatori che aggiornano i loro sistemi. L’acquisto di uno o più ASIC comporta costi significativi, come l’elettricità e il raffreddamento.

Esistono diversi programmi di mining tra cui scegliere e molti pool a cui è possibile aderire. Due dei programmi più noti sono CGMiner e BFGMiner. Quando si sceglie un pool, è importante informarsi sulle modalità di pagamento dei premi, sulle eventuali commissioni e leggere le recensioni dei pool di mining.

Come si acquista il Bitcoin?

Se non si vuole estrarre bitcoin, è possibile acquistarlo tramite uno scambio di criptovalute. La maggior parte delle persone non sarà in grado di acquistare un intero BTC a causa del suo prezzo, ma è possibile acquistare porzioni di BTC su questi exchange in valuta fiat come i dollari statunitensi. Ad esempio, è possibile acquistare bitcoin su Coinbase creando un conto e finanziandolo. Potete finanziare il vostro conto utilizzando il vostro conto bancario, la carta di credito o la carta di debito.

Come si usa il Bitcoin?

Il Bitcoin è stato inizialmente progettato e rilasciato come metodo di pagamento peer-to-peer. Tuttavia, i suoi casi d’uso stanno crescendo a causa del suo valore crescente e della concorrenza di altre blockchain e criptovalute.

Pagamento con Bitcoin

Per utilizzare i Bitcoin è necessario disporre di un portafoglio di criptovalute. I portafogli contengono le chiavi private dei bitcoin posseduti, che devono essere inserite quando si effettua una transazione. Il Bitcoin è accettato come mezzo di pagamento per beni e servizi presso molti commercianti, rivenditori e negozi.

I negozi che accettano le criptovalute espongono generalmente un cartello con la scritta “Qui si accettano i Bitcoin”; le transazioni possono essere gestite con il terminale hardware richiesto o con l’indirizzo del portafoglio tramite codici QR e app touchscreen. Un’azienda online può facilmente accettare Bitcoin aggiungendo questa opzione di pagamento alle altre opzioni di pagamento online: carte di credito, PayPal, ecc.

importante: El Salvador è stato il primo Paese ad adottare ufficialmente il Bitcoin come moneta legale nel giugno 2021.

Investire e speculare

Gli investitori e gli speculatori si sono interessati al Bitcoin man mano che la sua popolarità cresceva. Tra il 2009 e il 2017 sono emersi scambi di criptovalute che hanno facilitato le vendite e gli acquisti di Bitcoin. I prezzi hanno iniziato a salire e la domanda è cresciuta lentamente fino al 2017, quando il prezzo ha superato i 1.000 dollari. Molte persone credevano che i prezzi dei Bitcoin avrebbero continuato a salire e hanno iniziato a comprarli per conservarli. I trader iniziarono a utilizzare gli scambi di criptovalute per effettuare operazioni a breve termine e il mercato decollò.

Nel 2022, il prezzo del Bitcoin crollò. Nel marzo 2022 il prezzo era di 47.454 dollari, mentre nel novembre 2022 era di 15.731 dollari. Il calo del Bitcoin è in parte dovuto alle maggiori turbolenze del mercato legate all’inflazione, all’aumento dei tassi di interesse, ai problemi della catena di approvvigionamento di Covid e alla guerra in Ucraina. Inoltre, alcuni importanti token sono crollati nel mondo delle criptovalute, così come uno dei principali exchange, il che ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle valute digitali.

Rischi dell’investimento in Bitcoin

Gli investitori speculativi sono stati attratti dal Bitcoin dopo la rapida rivalutazione del suo prezzo negli ultimi anni. Il 31 dicembre 2019 il Bitcoin aveva un prezzo di 7.167,52 dollari e un anno dopo si era rivalutato di oltre il 300% fino a 28.984,98 dollari. Nella prima metà del 2021 ha continuato a salire, raggiungendo il massimo storico di 68.990 dollari nel novembre 2021, per poi scendere nei mesi successivi e attestarsi intorno ai 40.000 dollari. Come già detto, all’inizio del 2022 il prezzo ha iniziato a scendere e ha continuato a farlo per la maggior parte del 2022.

Pertanto, molte persone acquistano il Bitcoin per il suo valore di investimento piuttosto che per la sua capacità di fungere da mezzo di scambio. Tuttavia, la mancanza di un valore garantito e la sua natura digitale fanno sì che il suo acquisto e il suo utilizzo comportino diversi rischi intrinseci. Ad esempio, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hanno emesso numerosi avvisi agli investitori in merito agli investimenti in Bitcoin.

Rischio normativo : La mancanza di normative uniformi sul Bitcoin (e su altre valute virtuali) solleva dubbi sulla loro longevità, liquidità e universalità.

: La mancanza di normative uniformi sul Bitcoin (e su altre valute virtuali) solleva dubbi sulla loro longevità, liquidità e universalità. Rischio di sicurezza : La maggior parte degli individui che possiedono e utilizzano il Bitcoin non hanno acquisito i loro token attraverso operazioni di mining. Piuttosto, comprano e vendono Bitcoin e altre valute digitali su popolari mercati online, noti come scambi di criptovalute. Gli scambi di Bitcoin sono interamente digitali e, come ogni sistema virtuale, sono a rischio di hacker, malware e problemi operativi.

: La maggior parte degli individui che possiedono e utilizzano il Bitcoin non hanno acquisito i loro token attraverso operazioni di mining. Piuttosto, comprano e vendono Bitcoin e altre valute digitali su popolari mercati online, noti come scambi di criptovalute. Gli scambi di Bitcoin sono interamente digitali e, come ogni sistema virtuale, sono a rischio di hacker, malware e problemi operativi. Rischio assicurativo : Bitcoin e criptovalute non sono assicurati dalla Securities Investor Protection Corporation (SIPC) o dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Alcuni exchange forniscono un’assicurazione attraverso terze parti. Nel 2019, il prime dealer e la piattaforma di trading SFOX hanno annunciato che sarebbero stati in grado di offrire agli investitori di Bitcoin un’assicurazione FDIC, ma solo per la parte di transazioni che coinvolgono contanti.

: Bitcoin e criptovalute non sono assicurati dalla Securities Investor Protection Corporation (SIPC) o dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Alcuni exchange forniscono un’assicurazione attraverso terze parti. Nel 2019, il prime dealer e la piattaforma di trading SFOX hanno annunciato che sarebbero stati in grado di offrire agli investitori di Bitcoin un’assicurazione FDIC, ma solo per la parte di transazioni che coinvolgono contanti. Rischio di frode : Anche con le misure di sicurezza insite in una blockchain, esistono ancora opportunità di attività fraudolente. Ad esempio, nel luglio 2013, la SEC ha avviato un’azione legale contro un operatore di uno schema Ponzi legato ai Bitcoin.

: Anche con le misure di sicurezza insite in una blockchain, esistono ancora opportunità di attività fraudolente. Ad esempio, nel luglio 2013, la SEC ha avviato un’azione legale contro un operatore di uno schema Ponzi legato ai Bitcoin. Rischio di mercato: Come per qualsiasi investimento, il valore dei Bitcoin può fluttuare. In effetti, nel corso della sua breve esistenza, il valore della valuta ha subito forti oscillazioni di prezzo. Soggetta a un elevato volume di acquisti e vendite sugli scambi, è molto sensibile a qualsiasi evento di cronaca. Secondo la CFPB, il prezzo del Bitcoin è sceso del 61% in un solo giorno nel 2013, mentre il record di calo del prezzo in un solo giorno nel 2014 è stato dell’80%.

Regolamentazione del Bitcoin

Come per ogni nuova tecnologia, i tentativi di regolamentare il Bitcoin sono stati difficili. L’attuale amministrazione Biden cerca di imporre negli Stati Uniti, una regolamentazione sul Bitcoin, ma allo stesso tempo cerca di non ostacolare un’industria in crescita ed economicamente vantaggiosa.

Biden ha dichiarato che cercherà di prevenire l’uso illegale del Bitcoin, ma anche di sostenerne lo sviluppo. Gli Stati Uniti si sono particolarmente concentrati sulla regolamentazione delle criptovalute e del loro uso criminale all’estero, ad esempio sanzionando gli scambi di criptovalute e i singoli portafogli di criptovalute e recuperando i pagamenti in criptovalute effettuati a favore di criminali. È stato anche chiesto che gli Stati Uniti sviluppino una valuta digitale della banca centrale (CBDC) per indirizzare in modo appropriato queste sanzioni. Naturalmente le regolamentazioni, inserite negli USA, verranno applicate anche in UE.

Con l’emergere del mondo del Bitcoin e delle criptovalute, si svilupperà anche la regolamentazione, che vedrà molti cambiamenti e leggi nel corso del tempo.

Quanto tempo ci vuole per estrarre un Bitcoin?

La rete di mining impiega in media 10 minuti per convalidare un blocco e creare la ricompensa. La ricompensa in Bitcoin è di 6,25 BTC per blocco. Questo significa circa 100 secondi per minare 1 BTC.

Il Bitcoin è un buon investimento?

Il Bitcoin ha una breve storia di investimenti, caratterizzata da prezzi molto volatili. Se è un buon investimento dipende dal vostro profilo finanziario, dal vostro portafoglio di investimenti, dalla vostra tolleranza al rischio e dai vostri obiettivi di investimento. Prima di investire in criptovalute, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista della finanza, per assicurarsi che siano adatte alla propria situazione.

Come fa il Bitcoin a guadagnare?

La rete di minatori di Bitcoin guadagna denaro da Bitcoin con la convalida dei blocchi e la relativa ricompensa. I Bitcoin possono essere scambiati con valuta fiat attraverso le borse delle criptovalute e possono essere utilizzati per fare acquisti presso i commercianti e i rivenditori che li accettano. Gli investitori e gli speculatori possono guadagnare comprando e vendendo bitcoin.

Conclusione

Il Bitcoin è stata la prima criptovaluta ed è stato concepito per essere utilizzato come forma di pagamento al di fuori della moneta legale. Dalla sua introduzione nel 2009, la popolarità del Bitcoin è aumentata e i suoi usi si sono ampliati, portando alla creazione di molte nuove criptovalute concorrenti.

Sebbene il processo di generazione del Bitcoin sia complesso, investire in esso è più semplice. Gli investitori e gli speculatori possono acquistare e vendere Bitcoin sulle borse cripto. Come per qualsiasi investimento, in particolare uno nuovo e volatile come il Bitcoin, gli investitori dovrebbero valutare attentamente se il Bitcoin è l’investimento giusto per loro.

L’investimento in criptovalute e in altre offerte iniziali di monete (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo e questo articolo non rappresenta una raccomandazione da parte di Investopedia o di chi scrive a investire in criptovalute o in altre ICO. Poiché la situazione di ogni individuo è unica, è necessario consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni contenute nel presente documento.