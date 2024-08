Risparmiare sulla bolletta della luce: ecco alcuni trucchi che possono essere d’aiuto - - Look Out News

Non c’è dubbio che dal 2022 in poi le bollette di luce e gas abbiano subito aumenti vertiginosi. Sono le statistiche e i dati stessi a dirci che le bollette siano entrate di forza nel merito di quelle spese che sono ormai da prendere in considerazione. I costi sono lievitati talmente tanto che ogni famiglia, come può, cerca di risparmiare, pur senza rinunciare alle consuete comodità. E quali sono i trucchi per poter ritrovarsi meno costi in bolletta?

Come si legge la bolletta della luce e come cambiare tariffa

Cosa cambia con il mercato libero

Per merito dell’avvento del mercato libero da quest’anno è molto semplice passare da un fornitore all’altro, trovandosi una tariffa che non è più imposta a livello nazionale da ARERA, ma dal fornitore stesso con tutti gli sconti, i programmi premium e quant’altro possa essere incluso nel pacchetto. Una buona soluzione di risparmio può essere quella di rivolgersi a uno dei tanti portali che offrono confronti fra le tariffe più convenienti. Così è possibile scegliere in base al contratto che si ritiene il migliore fra tutti quelli presenti. Magari di prima di farlo conviene imparare a leggere la bollettazione bimestrale o trimestrale.

Come si legge la bolletta

In merito alla lettura della bolletta dell’elettricità si può dire che questo documento si divide in quattro parti: la prima parte indica il tipo di contratto e la fornitura; la seconda presenta l’importo e la data successiva del prossimo pagamento; e la terza presenta le spese. Comunemente in quest’ultima abbiamo i costi per la materia energetica, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri, le accise e infine il canone RAI. L’ultima parte è quella più dettagliata ed è suddivisa in fasce a seconda degli orari. Accanto ad ogni fascia ci sono i centesimi di costo per kilowattora. Imparare a leggere un po’ la bolletta aiuta a capire anche in quali fasce è più idoneo, per esempio, fare delle lavatrici oppure azionare la lavastoviglie o magari usare le console.

Sostituire impianti non ecologici

Per giungere a un risparmio considerevole una delle soluzioni migliori è prendere in considerazione la sostituzione di un impianto vecchio con quelli che sfruttano le energie pulite, ma anche qui conviene sempre valutare i pro e i contro della situazione.

Come usare gli elettrodomestici

Nel nostro quotidiano, ad ogni modo si può fare qualcosa. Oltre agli elettrodomestici da usare solo in certe fasce, sarebbe consigliabile prendere l’abitudine di togliere l’opzione standby, se non si usano per tanto tempo e di staccare la spina quando non si utilizzano. Stessa cosa per i caricatori dei device e per altre prese accese. Nell’uso della televisione, se c’è l’opzione prevista, usare l’ecomode e nell’uso del condizionatore, azionarlo solo se necessario e non per abitudine. Anche la lavastoviglie può contribuire ad alzare i costi della luce. Bisognerebbe averne sempre una in classe A+++, usarla una volta a settimana o al massimo due, riempire il cestello al massimo, non caricare troppo detersivo e non usare programmi troppo lunghi.

Quando usare le console

Anche i videogames influiscono molto sul costo dell’elettricità. Addirittura in questa descrizione dettagliata si può vedere che ciascuna ha un costo differente dalle altre e che i valori non sono affatto bassi. Quindi è meglio o usarle poco oppure divertirsi soprattutto nelle ore serali.

Quando accendere la luce artificiale e come gestirla

Usare più luce naturale possibile e poi quando si usa quella artificiale ricordarsi di spegnerla se non serve. Come si può vedere si tratta di accorgimenti che anni fa ignoravamo, perché le condizioni economiche erano diverse, ma che oggi possono quasi rappresentare un vademecum quotidiano per non ritrovarsi con costi esagerati che influiscono sul budget mensile.