I costi del lifting viso: cosa aspettarsi e come pianificare il budget - - Look Out News

Una dettagliata analisi dei costi legati a un intervento di lifting viso comprende determinati aspetti da considerare. Non a caso, i prezzi medi per tale procedura possono variare notevolmente in base all’esperienza del chirurgo, alla struttura sanitaria e al tipo di intervento richiesto. Nondimeno, le variabili includono altresì l'area geografica, la complessità dell'intervento e le eventuali necessità post-operatorie come l’assunzione di farmaci e successive visite di controllo.

Per pianificare finanziariamente un intervento di lifting viso per eliminare le rughe è dunque consigliabile richiedere numerosi preventivi dettagliati da diversi chirurghi estetici e considerare anche i costi aggiuntivi come lo spostamento per eventuali giorni di riposo post-operatorio o potenziali interventi correttivi. A questo proposito, il paziente deve valutare le opzioni di pagamento disponibili, inclusa la possibilità di rateizzare il costo dell'intervento attraverso finanziamenti o piani di pagamento dilazionati offerti dalle cliniche specializzate.

Inoltre, è consigliabile verificare se esistono opzioni assicurative che coprano parte dei costi dell'intervento o se vi sono programmi promozionali con più trattamenti correlati che diminuiscono il costo complessivo. La pianificazione finanziaria accurata può aiutare quindi nel garantire una gestione ottimale delle risorse economiche destinate all'intervento in ottica di risparmio monetario.

Prezzi medi di un trattamento di lifting viso

Il costo medio del lifting viso varia notevolmente. Tuttavia, i prezzi medi possono oscillare dai 6000 ai 14000 euro. Si tratta dunque di un range indicativo, in quanto all’interno del trattamento lifting si diramano altrettanti interventi, tra cui il lifting completo del volto, della fronte e sopracciglia, del collo e del mento , e delle guance degli zigomi (lifting del terzo medio del volto) nonché blefaroplastica superiore e inferiore.

Al prezzo dell’operazione vanno aggiunti i costi per gli spostamenti e il pernottamento, qualora vi siano. Se si abita distanti dalla clinica per arrivare è necessario prendere i mezzi pubblici o l’auto propria. In più, in base alla distanza, si deve calcolare il soggiorno in una struttura ricettiva sommando circa 100€ a notte. Ciononostante, alcune cliniche sono convenzionate con degli hotel della zona, i quali richiedono un prezzo di pernotto inferiore.

Chi desidera spendere meno, sarà invitato a fare dunque una ricerca esaustiva prima di scegliere il chirurgo e la struttura, assicurandosi che siano accreditati e rispettino gli standard di sicurezza. Alcune cliniche offrono pacchetti completi che includono il costo della procedura, delle visite post-operatorie e dei farmaci necessari durante il periodo di recupero. Pertanto, prima di decidere, è consigliabile consultare più di un professionista per valutare le diverse opzioni disponibili al fine di ottenere un preventivo accurato in base alle proprie esigenze specifiche.

Come pianificare finanziariamente un intervento di lifting viso

Così come facciamo attenzione a stipulare una polizza per la sicurezza della casa , allo stesso modo dobbiamo bilanciare pro e contro per un intervento estetico. Per pianificare finanziariamente un intervento di lifting viso, è essenziale prima di tutto consultare diversi chirurghi plastici per ottenere dei preventivi dettagliati. I chirurghi vanno selezionati per zone in modo da confrontare finanziariamente i diversi viaggi e spostamenti.

Nel preventivo devono figurare tutti i costi, compresi quelli che includono l'intervento chirurgico stesso, il costo della sala operatoria e dell'anestesista, nonché eventuali farmaci, visite e follow up post-operatorie. Inoltre, bisogna valutare l'impatto sull'attività lavorativa e calcolare eventuali perdite di reddito durante il periodo di recupero. Ma soprattutto informare l'azienda per cui lavoriamo per capire se possiamo utilizzare il tempo come ferie o come permessi.

Un altro tassello importante riguarda le formulazioni di pagamento. Esistono dei piani di finanziamento disponibili presso la clinica scelta? Oppure, se non disponiamo dell’intero importo, possiamo fare affidamento a un servizio di finanziamento della nostra banca o di terzi? Una volta che ci siamo dati una risposta valevole e concreta in relazione al piano finanziario che tenga conto delle spese immediate e a lungo termine legate all'intervento chirurgico, siamo pronti a fare una scelta. Difatti, vanno prese in considerazione anche le reazioni avverse, le quali potrebbero richiedere un numero maggiore di giorni destinati al recupero e un aumento delle spese per le visite in clinica. Anche se è bene dirlo, le reazioni avverse si manifestano di rado dopo un intervento medico professionale.

Non commettiamo l’errore di valutare con superficialità l’investimento e nemmeno dovremmo cercare di risparmiare in cliniche di dubbia sicurezza. Piuttosto, mettiamo in conto un tempo di recupero crediti così da rendere fruibile la somma richiesta. In questo modo non solo affronteremo l’intervento con motivazione e un atteggiamento rilassato, bensì sapremo rispondere prontamente in caso di aumento dei costi. La via più ragionevole è quella di discutere con il chirurgo estetico della propria situazione finanziaria e ascoltare i consigli di chi ogni giorno si interfaccia con situazioni economiche differenti.