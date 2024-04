Scarichi moto omologati: come orientarsi nella scelta - - Look Out News

Gli scarichi moto omologati sono componenti perfetti per un tuning di qualità, che migliori sensibilmente i parametri della due-ruote, e che allo stesso tempo consenta di viaggiare in sicurezza. Il mercato degli scarichi omologati è florido e in crescita, ma molti insistono con l’acquisto di scarichi non omologati, con l’errata convinzione di apportare cambiamenti ancora più consistenti alla propria moto.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dei vantaggi degli scarichi omologati, spiegando il loro funzionamento e introducendo una sottotipologia molto interessante: quella degli scarichi omologati sportivi. Infine, menzioneremo Motosound , uno dei punti vendita di maggior successo, riferimento per gli amanti delle moto e del tuning. In particolare, parleremo degli scarichi moto delle migliori marche proposti da Motosound .

Cosa si intende per scarico moto omologato?

Con l’espressione scarico moto omologato si intende comunemente uno scarico aftermarket che può circolare nelle strade urbane ed extraurbane senza che il conducente vada incontro a sanzioni. Per inciso, per aftermarket si intende la pratica di acquistare scarichi differenti da quelli forniti dal produttore della motocicletta. Si tratta di una pratica diffusa ed efficace, in quanto consente di migliorare estetica e prestazioni della moto.

Ad ogni modo, l’omologazione riguarda principalmente due aspetti: l’emissione acustica e l’impatto ambientale. In buona sostanza, lo scarico per essere omologato non dev’essere troppo rumoroso e/o inquinante. Questi risultati possono essere raggiunti già in fase di progettazione e produzione, oppure mediante l’applicazione di specifiche componenti. Un esempio è dato dal DB Killer, che riduce i decibel quanto basta per rispettare gli obblighi di legge.

I vantaggi degli scarichi per moto omologato

Molti, nel tentativo di imprimere alla propria moto un cambio di passo radicale, un miglioramento estremo delle performance, si affidano a scarichi di dubbia provenienza e quindi non omologati. Si tratta di un errore, in quanto aumenta il rischio di incorrere in sanzioni. Queste consistono in una multa fino a 357 euro e possono comportare anche il fermo del mezzo.

In ogni caso, l’installazione degli scarichi moto omologati porta con sé alcuni concreti vantaggi.

Rispetto delle normative. Ne abbiamo fatto cenno, chi monta uno scarico omologato può circolare senza timore di incorrere in sanzioni. Non è solo una questione economica, ma anche di tranquillità. Il rispetto della normativa determina, a suo modo, favorisce un’esperienza di guida serena e immersiva.

Sicurezza per il conducente e gli altri utenti della strada . Gli scarichi omologati rispettano i parametri di legge riguardanti il rumore, l’emissione di gas ma anche la sicurezza. Dunque, si evitano rischi inutili per sé e per gli altri.

Minore rumorosità . Lo abbiamo già detto: l’omologazione passa per il rispetto dei limiti di inquinamento acustico. Le moto sono rumorose il giusto, possono dare soddisfazione “sonora” ma senza risultare moleste.

Possibilità di circolare in qualsiasi contesto. Gli scarichi omologati possono essere definiti in un certo senso “universali”. Consentono la guida sulle strade urbane ed extraurbane, e persino su pista.

Una tipologia particolare di scarichi omologati: gli scarichi sportivi

Ebbene sì, anche gli scarichi sportivi possono essere omologati. Nella maggior parte dei casi, montano componenti aggiuntivi che riducono le emissioni di gas e le emissioni acustiche quanto basta per rispettare la norma. Dunque, non subiscono un peggioramento delle prestazioni, anzi.

Gli scarichi sportivi omologati garantiscono un aumento netto della potenza, dovuto alla conformazione interna che velocizza il passaggio dei fumi e consente uno sfruttamento totale del carburante.

Allo stesso modo, modificano la timbrica della moto, rendendola più aggressiva e più profonda, simile a quella delle moto da corsa.

Infine, spiccano per il livello estetico, frutto di un lavoro di design certosino e creativo. Gli scarichi possono essere eccentrici o sobri, aggressivi o eleganti. In ogni caso, aggiungono un tassello importante al puzzle della personalizzazione, consentendo a ognuno di sentire la moto veramente propria.

Dove acquistare scarichi sportivi omologati

A questo punto sorge una domanda: dove acquistare gli scarichi sportivi omologati? I punti vendita non mancano, ma il migliore in circolazione è Motosound. Attivo da molti anni, è diventato ormai un riferimento per gli amanti delle due ruote e del tuning. Mette in vendita articoli di qualità e afferenti alle migliori marche: Arrow Exhaust, Akrapovic, Scalvini, Leovince, Ixil, Marving, Mivv giusto per citarne alcuni.

Si caratterizza inoltre per un servizio di assistenza di qualità, che sfocia spesso nella consulenza. L’utente viene quasi preso per mano dallo staff, e accompagnato nella scelta dell'articolo. Sullo sfondo, un approccio ai prezzi interessante, che rende onore alla qualità degli scarichi ma li rende accessibili, anche per mezzo di promozioni. Un esempio? Quella che azzera i costi di spedizione per gli ordini superiori ai 349 euro.