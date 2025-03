Sicurezza degli acquisti online: quando una carta prepagata può salvarti - - Look Out News

La comodità dello shopping online è veramente irresistibile, ma potrebbe nascondere anche qualche insidia, come la maggior parte delle cose: basti pensare a parole come phishing o clonazione di carte.

In poche parole, c’è chi potrebbe provare a ingannarti per rubare i tuoi soldi o i tuoi dati. Conoscere i rischi più comuni è il primo passo per evitarli, e bastano poche accortezze – come usare una carta prepagata dedicata agli acquisti online – per proteggerti e comprare sul web in tutta tranquillità.

Perché gli acquisti online possono essere rischiosi

Fare acquisti online è facile e conveniente, ma comporta anche alcuni rischi. Uno dei problemi principali sono gli inganni online: ad esempio siti web fasulli e comunicazioni truffaldine (email o SMS di phishing) che imitano fonti affidabili per spingerti a fornire i dati della tua carta​. Un altro rischio concreto è la clonazione della carta, cioè il furto dei dati della carta durante un acquisto non sicuro, con cui i criminali possono fare spese a tuo nome.

Questi scenari non sono solo ipotetici; secondo quanto riportato in un articolo di spazio50.org, circa un italiano su cinque ha subìto almeno una truffa durante acquisti sul web, segno che può succedere a chiunque, non solo ai meno esperti. Fortunatamente, conoscendo i pericoli comuni e adottando gli strumenti giusti, è possibile ridurre drasticamente il rischio di brutte sorprese.

Cos’è una carta prepagata e come funziona?

La soluzione più semplice per dormire sonni tranquilli è la carta prepagata, ma cos’ha di diverso rispetto a una carta di credito o di debito tradizionale? Una carta prepagata è una carta di pagamento non collegata direttamente al tuo conto corrente​ e si usa solo dopo averla caricata con il denaro necessario. Invece una carta di debito preleva i fondi dal conto in tempo reale, e una carta di credito ti fa pagare a fine mese.

Usare una prepagata equivale a impostare un tetto massimo alle spese possibili con quella carta e questo la rende molto più sicura per gli acquisti online: se un malintenzionato ottenesse i dati della tua prepagata, non potrebbe spendere più di quanto hai caricato​ e non avrebbe accesso al tuo conto bancario principale.

Carte prepagate temporanee: la soluzione ancora più sicura

Una carta prepagata temporanea è una carta virtuale “usa e getta” che vale per un solo acquisto online. Molti servizi di home banking e app fintech permettono di generarne una all’occorrenza​; dopo il pagamento, quella carta virtuale si disattiva automaticamente. In questo modo i dati della tua carta reale restano nascosti e le credenziali temporanee non potranno essere riutilizzate dai truffatori.

Esistono molte realtà che offrono ai propri utenti la possibilità di creare questa tipologia di carte virtuali, scegliere la più conveniente e pratica da utilizzare non è sempre semplice e a tal proposito esistono delle guide ad hoc.

I principali vantaggi di una carta prepagata per lo shopping online

Riassumiamo i vantaggi principali di usare una carta prepagata per gli acquisti su Internet:

● Protezione da frodi e clonazioni: una prepagata limita i danni in caso di uso fraudolento. Non essendo collegata al conto corrente, un truffatore non può svuotarti il conto: al massimo potrà usare il credito che hai caricato​.

● Limite di spesa controllato: con la prepagata decidi tu quanto caricare e quindi quanto puoi spendere. Questo ti aiuta a limitare le spese e a evitare di accumulare debiti oltre le tue possibilità​, dato che non puoi spendere più di ciò che hai ricaricato.

Come scegliere la carta prepagata giusta per te

Per scegliere la prepagata più adatta, controlla i costi (attivazione, canone annuale, commissioni di ricarica o prelievo), i metodi di ricarica disponibili e i limiti di utilizzo (quanto puoi spendere o prelevare al massimo).

Meglio orientarsi su prodotti affidabili e conosciuti. In Italia la Postepay di Poste Italiane è tra le prepagate più diffuse. Anche le banche tradizionali e servizi fintech come HYPE o Revolut offrono carte ricaricabili affidabili.

Consigli pratici per acquistare online in sicurezza

● Verifica il sito web: controlla che l’indirizzo inizi con https:// (lucchetto nella barra) – indice che la connessione è protetta. Assicurati anche che sul sito siano indicati chiaramente i dati del venditore (indirizzo, contatti e, per i siti italiani, la partita IVA)​.

● Proteggi i tuoi dati e account: non fornire mai i dati della carta via email, chat o SMS, e diffida di messaggi sospetti che ti chiedono informazioni sensibili (potrebbero essere tentativi di phishing). Usa password sicure per i siti di shopping e attiva l’autenticazione a due fattori dove possibile.