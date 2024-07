Truffe telefoniche: ecco come riconoscerle e difendersi nel modo giusto - - Look Out News

In Italia le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno, senza grosse differenze tra Nord e Sud. Cellulari e telefoni fissi di famiglie, donne e uomini di ogni età vengono bombardati di chiamate nel tentativo di ottenere informazioni da parte dei destinatari, in maniera diretta o indiretta. Dal momento che nessuno è immune a tali attacchi e i tentativi di raggiro cambiano di pari passo con le tecnologie, è d'obbligo non abbassare mai la guardia, riconoscere per tempo certi meccanismi e rimanere aggiornati.

Truffe telefoniche, le tipologie più frequenti

Ti è mai capitato di rispondere a telefonate in cui sono state fatte insolite richieste di denaro da presunti fornitori? Oppure hai ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto interrotta dopo pochi secondi? In entrambi i casi potrebbe trattarsi di un raggiro.

Il primo è noto come spoofing o mascheramento e si utilizza l'identità di un'azienda, una PA o di qualsiasi altra organizzazione (incluse le Autorità) per ottenere soldi o informazioni riservate. Tale pratica, spesso abbinata alla truffa del sì, prevede anche l'invio di SMS, messaggi Whatsapp o e-mail ingannevoli per carpire gli estremi del conto corrente, della carta di credito o del documento d'identità.

Nel secondo scenario, invece, è descritto un perfetto esempio di Wangiri o truffa dello squillo. L'utente riceve una telefonata da un numero estero non presente in rubrica, allo scopo di farsi richiamare. Quando il malcapitato tenta di mettersi in contatto sente una voce generata da un robot web o un segnale libero pre-registrato: ecco che scattano addebiti altissimi, con eventuale attivazione di servizi in abbonamento non richiesti.

Tra le truffe attuate su smartphone occorre ricordare anche il phishing, ossia la trasmissione di dati tramite link di dubbia provenienza. Rientrano nella categoria i messaggi e le e-mail da parte di presunti familiari in difficoltà, i finti pacchi in giacenza, i buoni spesa fasulli e i falsi annunci di lavoro. Piattaforme come Attuale.it, punto di riferimento per chi è alla ricerca di una corretta informazione, sono sempre aggiornate sulle novità al riguardo.

Come riconoscere un raggiro telefonico in tempo

Identificare il Wangiri non è difficile: a meno che non si abbiano amici o parenti all'estero, prefissi diversi da +39 dovrebbero far scattare l'allarme. Tuttavia, per evitare brutte sorprese sarebbe bene diffidare di qualsiasi numero sconosciuto.

Nel caso di telefonate da parte di operatori o presunti tali, destano sospetti un'inadeguata padronanza della lingua italiana, richieste di invio di denaro o di dati bancari e il tentativo di mettere fretta. Quanto ai messaggi, occorre prestare attenzione a link e recapiti strani.

Truffe al telefono, come comportarsi

Per il Wangiri la soluzione da adottare è non rispondere alle telefonate e non richiamare per nessun motivo. Quando si scambia il proprio recapito con un'altra persona è bene memorizzarlo subito e fare uno squillo in sua presenza, in modo da riconoscerlo al primo tentativo di contatto. Bloccare i numeri singolarmente, invece, non è molto utile, poiché cambiano volta per volta.

Nel caso in cui si rispondesse a una chiamata sospetta fatta da un operatore, invece, bisogna non rispondere: "Sì" a qualsiasi domanda. In questo modo si eviterà il rimontaggio della conversazione telefonica e la sottoscrizione di contratti non autorizzati. È importante, inoltre, chiedere alla persona dall'altra parte della linea di qualificarsi, per conto di chi sta telefonando e come ha ottenuto i dati: se si tratta di un tentativo di truffa quasi certamente riaggancerà.

Alcuni gestori telefonici, infine, permettono di attivare restrizioni su numeri sconosciuti direttamente dall'account personale. Basta accedere alla homepage del fornitore con le proprie credenziali, verificare la presenza dell'opzione e abilitarla. Un'altra soluzione è quella di utilizzare delle applicazioni anti-spam per iOS o Android, se il dispositivo in uso non consente l'impostazione predefinita di filtri. In entrambe le situazioni le chiamate vengono bloccate all'origine.