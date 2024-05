Tutto sui denti: routine per la cura ed interventi estetici - - Look Out News

La cura dei denti è un aspetto fondamentale per tutelare il proprio benessere personale. Come mai? Si pensi a quanta sicurezza e quanta autostima si perdono nel momento in cui si ha un sorriso intaccato da denti troppo ingialliti, storti o da dei vuoti. Questo perché il sorriso è una componente sociale fondamentale, e chi ci tiene almeno un minimo alla sua estetica ne risente molto quando ha dei problemi relativi all'apparato dentale. Per fortuna è possibile adottare uno stile di vita sano, così come si può pianificare al meglio l'igiene orale, ma oggigiorno si ha persino l'opportunità di fare affidamento su dei mirati interventi estetici in grado di trasformare l'aspetto dei denti. A tal proposito: ecco tutte le informazioni indispensabili sulla cura dei denti e sui trattamenti estetici.

Routine per la cura dei denti

Per preservare la salute dei denti è necessario adottare una routine relativa proprio all’igiene orale. D’altronde, i denti non possono mantenersi sani da soli e vanno perciò tutelati nel migliore dei modi. Il consiglio è di spazzolare i denti tramite uno strumento adatto: ad esempio andrà benissimo lo spazzolino consigliato dal proprio dentista oppure un moderno modello elettrico. In via generale bisogna pulire i denti almeno due volte al giorno (meglio se dopo ogni pasto) avvalendosi di un dentifricio al fluoro, raggiungendo tutte le superfici tra cui i molari posteriori, dove spesso si accumulano dei residui di cibo.

Questi ultimi potrebbero causare problemi come l’alitosi o la formazione di placca, quindi è opportuno rimuovere qualunque residuo per contrastare l’effetto batterico. A tal proposito, suggeriamo di utilizzare il filo interdentale una volta al giorno proprio per rimuovere tutto ciò che altrimenti continuerebbe a restare incastrato tra i denti, poiché lo spazzolino non può arrivare ovunque. Infine, il collutorio è senz’altro un prodotto efficace per ridurre la flora batterica e per mantenere l’alito fresco; inoltre, il collutorio funge da barriera protettiva contro la carie.

Alimentazione sana e frequenti visite dal dentista

Un altro principio relativo alla cura dei denti è quello riguardante l’alimentazione sana. Mangiare bene e senza eccedere nelle quantità è fondamentale per far sì che lo smalto dei denti non subisca danni nel tempo, limitando la formazione di placca e carie. Il consiglio in questo caso è di limitare il consumo di zuccheri e cibi acidi, prediligendo invece frutta, verdura e latticini; questi ultimi sono fondamentali per rinforzare i denti. Inoltre, è assolutamente necessario recarsi dal dentista regolarmente, poiché consultare il medico può aiutare a essere costantemente consapevoli sulle condizioni in cui verte la propria bocca. In media bisognerebbe andare in visita ogni sei mesi, sia per ottenere delle pulizie professionali che per una serie di controlli adatti a prevenire problemi anche potenzialmente gravi.

Interventi estetici per migliorare il sorriso

Nel panorama moderno la medicina contempla nuove tecniche e nuovissimi interventi adatti anche solo a migliorare l’estetica, oltre che a ottimizzare la salute di aree circoscritte. Nel caso specifico dei denti, è opportuno segnalare che tra gli interventi estetici più diffusi ci sono quelli che vedono protagonisti i denti in zirconio, materiale resistente e di colore bianco naturale che può essere inserito in bocca, perfetto quindi per “mescolarsi” tra gli altri denti con un trattamento meno invasivo e più rapido.

Se invece la priorità è quella di ottenere dei denti più puliti, lo sbiancamento è uno degli interventi estetici per eccellenza in questo settore, e consiste nella rimozione delle macchie superficiali tramite strumenti altamente professionali. Per correggere gli spazi irregolari o le fratture vengono invece impiegate le faccette dentali, ossia delle sottili lamine di porcellana o di resina applicate ai denti. Infine, i diversi modelli di ortodonzia – esistono anche invisibili – possono essere fondamentali per correggere malocclusioni e per allineare al meglio i denti.