Bici da corsa usate: come iniziare in sicurezza il tuo percorso sportivo - - Look Out News

Le bici da corsa usate sono una soluzione conveniente ed efficace per chi vuole iniziare a “fare sul serio” ma allo stesso tempo vuole effettuare un investimento iniziale minimo.

L’offerta dell’usato, del resto, non difetta in quantità e varietà. Allo stesso tempo, è necessario profondere impegno nella scelta. Il rischio di ritrovarsi con una bici da corsa poco adatta alle proprie esigenze o poco performante è molto alto.

Ne parliamo qui, spiegano come riconoscere delle buone bici da corsa usate e affidabili , fornendo consigli per chi si approccia a questo tipo di mezzi per la prima volta.

Perchè scegliere una bici da corsa usata

I motivi per scegliere una bici usata sono numerose. Tanto per cominciare, la convenienza. Le bici usate costano in media il 40-60% rispetto alle bici nuove. Si tratta di un dettaglio non di poco conto, visto che persino la bici da corsa meno performante – da nuova – supera abbondantemente il migliaio di euro.

Il secondo motivo risiede nella qualità media delle bici usate, che è molto alta. A sua volta, ciò è dovuto alla resistenza che caratterizza questo tipo di bici, che è tale da rallentare l’usura. Una bici usata di media qualità mantiene le sue performance nel tempo meglio di quanto non faccia una mountain bike.

Infine, si segnala un’offerta piuttosto varia e ben organizzata. L’acquisto da privati, come accade spesso quando si parla di usato, rimane una soluzione percorribile ma a fare la parte del leone sono le piattaforme e i negozi (online e offline) che offrono un servizio affidabile, oltre che garanzie di qualità.

Come valutare le bici da corsa usate

Veniamo al dunque, fornendo qualche coordinata per chi vuole acquistare una bici da corsa usata. Presentiamo i criteri da mettere in campo in fase di valutazione e che consentono di riconoscere le bici di qualità.

Telaio e materiali. Valutare il telaio è essenziale per determinare la qualità della bici. I materiali più comuni includono alluminio, carbonio e titanio . Il carbonio offre leggerezza e resistenza, ideale per prestazioni elevate, mentre l'alluminio è più economico e robusto, adatto per ciclisti principianti o intermedi.

Componentistica . Esaminare la qualità dei componenti, come cambio, freni e pedali. Componenti di alta gamma migliorano la performance e la durata della bici. Prodotti di brand rinomati spesso indicano una maggiore affidabilità e precisione nei meccanismi.

Geometria della bici. La geometria influenza il comfort e l'efficienza del pedale. Diverse geometrie sono adatte a vari stili di guida e tipologie di corse. Una bici con una geometria aggressiva è preferibile per gare su strada, mentre una più rilassata può essere meglio per lunghe distanze.

Ruote . Le ruote influenzano significativamente la velocità e la reattività della bici. Ruote più leggere e aerodinamiche migliorano l'accelerazione e la facilità di salita. È importante considerare anche la durabilità e la capacità di gestire diverse condizioni stradali.

Grado di personalizzazione. Verificare la possibilità di regolare e personalizzare componenti come la sella, il manubrio e la posizione dei pedali. Un buon livello di personalizzazione permette di adattare la bici alle proprie esigenze specifiche, migliorando comfort e performance.

Altri criteri da considerare, per quanto non squisitamente tecnici, sono l’estetica e il prezzo. L’estetica è soggetta ai gusti personali, dunque potete farvi guidare dall’istinto. Il prezzo è molto variabile: per un buon usato si possono spendere tra 500 e 2000 euro.

Qualche consiglio per iniziare con le bici da corsa

Le bici da corsa sono diverse dalle bici da città e dalle mountain bike. Impongono una tecnica diversa, meno intuitiva. Alcuni avvertono la sensazione di imparare di nuovo ad andare in bici, quando salgono per la prima volta in sella a un modello da corsa. Dunque, è bene fornire qualche consiglio per iniziare.

Non avere fretta. Quando si inizia con le bici da corsa, è importante prendersi tutto il tempo necessario per abituarsi al nuovo stile di pedalata. Lo scopo è acquisire la tecnica adatta senza correre rischi inutili, oltre che una buona resistenza.

Chiedere consiglio agli altri ciclisti. Interagire con ciclisti più esperti può fornire preziosi consigli su tutto, dalla manutenzione della bici alle strategie di allenamento. Potrebbero anche suggerire i migliori percorsi e le attrezzature più adeguati.

Pedalare in cordata/in compagnia. Andare in bicicletta con altri impatta sulla motivazione ed è un ottima garanzia di sicurezza. Inoltre, è un ottimo modo per imparare nuove abilità osservando i ciclisti più esperti.

Iniziare con percorso semplici. Scegli percorsi piatti e brevi all'inizio, incrementando gradualmente la distanza e la complessità del percorso man mano che si guadagnano fiducia e resistenza.