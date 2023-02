Web reputation: cos’è e cosa fare per migliorarla - - Look Out News

Attualmente, il web è diventato un centro importante d’informazioni, sia quando si tratta di acquistare un prodotto, sia nei processi di recruiting delle aziende, in pratica, ha assunto ha un’importanza fondamentale nella vita personale e professionale delle persone.

Ecco perché poter godere di una buona reputazione su Internet è un fattore importante e da non sottovalutare. Questo è valido sia se si tratta di persone fisiche, sia per le aziende: la web reputation, infatti, va a incidere nella sfera privata, ma anche nel mondo del business.

Cos’è la web reputation

La web reputation, come si intuisce dal nome, non è altro che la reputazione che le persone, un brand o un’azienda hanno nel mondo digitale. É semplice intuire che le notizie positive circa un prodotto o un brand costituiscono un valore aggiunto, mentre pareri negativi possono influire pesantemente sulla redditività. Per avere un’idea di quanto possa contare il parere degli utenti, basta dare uno sguardo alla ricerca di TrustPilot: su un campione di 1800 consumatori, circa il 41% si affida alle recensioni e alle opinioni online prima di effettuare un acquisto.

Se questo scenario è relativo alle aziende, è bene sapere che anche le persone possono subire dei danni da una cattiva web reputation. É il caso ad esempio, di un professionista che vuole stabilire nuove collaborazioni: se i recruiter si dovessero trovare online notizie negative sul suo conto, probabilmente accorderebbero la loro preferenza a un altro candidato.

A volte, basta un piccolo errore, anche involontario, come la vendita di un prodotto difettato o l’essere coinvolto in una lite, per scatenare sul web un’ondata di commenti e notizie negative. Per trovare una soluzione a questa difficile problematica potrebbe esservi utile leggere questo approfondimento su come eliminare le notizie da Google pubblicato da tuteladigitale.it.

Come ottenere una migliore web reputation

La web reputation è il risultato di diversi elementi, molti dei quali, come le recensioni o i commenti degli utenti, non possono essere controllati. Tuttavia, esistono processi, strategie e strumenti che permettono di migliorare la propria reputazione online.

Nel mondo aziendale, ad esempio, l’impresa che gode di una web reputation non troppo positiva, potrà adottare strategie di marketing volte alla promozione del brand e coerenti con la propria vision, ma è importante anche prevenire eventuali azioni che andrebbero a generare pareri negativi. Si può dire, quindi, che in questo caso la migliore arma sia adottare strumenti e strategie volti alla tutela della propria web reputation.

Inoltre, è importante anche tenere sotto controllo notizie, commenti, discussioni e post sui social network per monitorare la propria web reputation. Attraverso questo monitoraggio costante, l’azienda può intervenire per risolvere eventuali criticità e decidere di apportare azioni correttive. La tempestività è la chiave per evitare problematiche che, nel mondo del web, possono generarsi in maniera estremamente rapida.

Questo approccio, seppur con le dovute variazioni, è valido sia per le aziende, sia per le persone e la chiave è affidarsi a professionisti competenti ed esperti.

Ottenere una buona web reputation non è semplice, richiede attenzione e competenze specifiche e un periodo di tempo a medio e lungo termine.