Che differenza c'è tra il balsamo e lo shampoo? - - Look Out News

Comprendere l’importanza dei vari prodotti per capelli che si utilizzano tutti i giorni è fondamentale per mantenere i capelli splendenti. Tra i prodotti più comuni e indispensabili ci sono lo shampoo e il balsamo, due elementi che spesso vengono confusi o utilizzati in modo intercambiabile, ma che in realtà svolgono funzioni molto diverse e complementari.

Lo shampoo e il balsamo sono progettati per rispondere a esigenze specifiche della nostra chioma: mentre il primo è essenziale per detergere e purificare il cuoio capelluto e i capelli dalle impurità e dal sebo in eccesso, il secondo è fondamentale per nutrire, idratare e districare i capelli, rendendoli morbidi e facilmente pettinabili. Approfondiamo meglio la questione per toglierci qualche dubbio.

Il balsamo deterge i capelli?

Il balsamo, spesso considerato un alleato indispensabile nella routine di haircare, ha una funzione ben precisa, ma non quella di detergere i capelli. Il suo ruolo principale è quello di nutrire e idratare i capelli dopo la detersione effettuata dallo shampoo. Il balsamo è formulato con ingredienti emollienti e idratanti che aiutano a chiudere le cuticole dei capelli, migliorando la loro lucentezza e morbidezza, e facilitando la pettinabilità.

Quando si parla di detersione, lo shampoo è il prodotto specificamente progettato per rimuovere lo sporco, il sebo in eccesso, i residui di prodotti e le impurità dal cuoio capelluto e dai capelli. Contiene tensioattivi, che sono molecole in grado di attrarre sia l’acqua che l’olio, permettendo di lavare via lo sporco durante il risciacquo. Il balsamo, al contrario, non contiene questi tensioattivi detergenti e, di conseguenza, non ha la capacità di detergere i capelli.

Tuttavia, l’uso del balsamo è fondamentale dopo lo shampoo per ristabilire l’equilibrio del capello, che può essere temporaneamente alterato dall’azione detergente dello shampoo. Inoltre, alcuni balsami possono contenere ingredienti specifici che aiutano a trattare problemi particolari come il crespo, le doppie punte o i capelli colorati. Pertanto, mentre il balsamo non è progettato per detergere, il suo ruolo complementare allo shampoo è essenziale per mantenere i capelli morbidi e luminosi.

Lo shampoo va applicato solo sulla cute o anche sulle lunghezze?

Lo shampoo è formulato principalmente per pulire il cuoio capelluto, dove si accumulano il sebo, le impurità e i residui di prodotti. Applicare lo shampoo direttamente sulla cute permette di detergere efficacemente quest’area. Il massaggio del cuoio capelluto durante l’applicazione dello shampoo stimola anche la circolazione sanguigna, favorendo il benessere dei follicoli piliferi. Per quanto riguarda le lunghezze, non è necessario applicare direttamente lo shampoo su di esse. Il risciacquo dello shampoo dal cuoio capelluto è generalmente sufficiente per pulire le lunghezze dei capelli, rimuovendo eventuali residui di sporco o prodotto. Per mantenere le lunghezze idratate, è invece consigliabile concentrarsi sull’uso del balsamo o di trattamenti specifici post-lavaggio. In sintesi, per una corretta igiene e cura dei capelli, lo shampoo dovrebbe essere applicato principalmente sul cuoio capelluto, lasciando che la schiuma scorra naturalmente sulle lunghezze durante il risciacquo.

Shampoo e balsamo vanno scelti in base alle diverse esigenze dello stesso capello

Il cuoio capelluto e le lunghezze dei capelli possono avere esigenze molto diverse. La scelta dello shampoo e del balsamo deve quindi essere personalizzata per rispondere a queste specifiche necessità. Lo shampoo, essendo il prodotto che deterge il cuoio capelluto, deve essere scelto principalmente in base alle condizioni della cute. Ad esempio, se il cuoio capelluto è grasso, è opportuno optare per uno shampoo purificante che regoli la produzione di sebo senza essere troppo aggressivo. Per un cuoio capelluto secco o sensibile, invece, è consigliabile uno shampoo delicato e idratante, arricchito con ingredienti lenitivi come l’aloe vera o la camomilla.

Le lunghezze e le punte dei capelli, d’altra parte, possono richiedere un tipo di attenzione completamente diverso. Le lunghezze possono essere più soggette a danni, secchezza e doppie punte a causa di trattamenti, calore e agenti atmosferici. Per questo motivo, il balsamo deve essere scelto in base alle esigenze delle lunghezze dei capelli. Un balsamo idratante e nutriente è ideale per capelli secchi e danneggiati, contenente ingredienti come olio di argan, burro di karité o proteine della seta. Se i capelli sono fini e tendono ad appesantirsi facilmente, un balsamo leggero ma idratante può aiutare a mantenere la morbidezza e la pettinabilità senza appesantire.

Nonostante ciò è possibile scegliere prodotti della stessa linea, come shampoo e balsamo Ultradolce Garnier oppure optare per linee diverse che rispondano alle diverse esigenze del cuoio capelluto e delle lunghezze.

Questa differenziazione nella scelta dei prodotti permette di trattare simultaneamente le diverse esigenze del cuoio capelluto e delle lunghezze, ottenendo così una chioma equilibrata e luminosa.