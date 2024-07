Ristrutturare casa? Un'ottima occasione per risparmiare sulle bollette - - Look Out News

Scegliere di ristrutturare casa è un'opportunità unica non solo per migliorare l'estetica e la funzionalità della propria abitazione, ma anche per ottenere notevoli risparmi sulle bollette energetiche. Infatti, con le giuste scelte e una serie di interventi mirati, è possibile ridurre significativamente i consumi di energia e l’impatto dell’immobile sull’ambiente.

Interventi di ristrutturazione per il risparmio in bolletta

Quando si decide di ristrutturare casa, uno degli aspetti più importanti da considerare è l'efficienza energetica. Certo, per risparmiare sulle bollette scegliere gli operatori di luce e gas più convenienti rimane un passaggio fondamentale, ma altrettanto importante è prendere una serie di accorgimenti che possano ottimizzare o ridurre i consumi.

Un esempio pratico è la coibentazione delle pareti e del tetto. L'isolamento termico riduce la dispersione di calore in inverno e mantiene la casa più fresca in estate, limitando l'uso dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

Per migliorare l’isolamento termico della casa si può anche valutare di cambiare gli infissi, sostituendo le vecchie finestre con modelli più moderni a doppio o triplo vetro, buoni per schermare l’abitazione anche acusticamente.

Un altro intervento da considerare è l'installazione di pannelli solari. Anche se l'investimento iniziale può essere significativo, ma gestibile grazie ai vari incentivi statali, i benefici a lungo termine sono enormi. I pannelli solari permettono infatti di produrre energia pulita e rinnovabile, riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e abbattendo la spesa media annuale per l’energia.

Infine, un intervento di ristrutturazione da non sottovalutare per risparmiare sulle bollette è l'aggiornamento del sistema di illuminazione. Oltre all’utilizzo delle lampadine a LED, meno energivore e più durevoli, un'adeguata riprogettazione dell'illuminazione può anche migliorare lo sfruttamento della luce naturale, riducendo ulteriormente il consumo di energia elettrica.

Quali elettrodomestici e sistemi di riscaldamento scegliere

Oltre agli interventi strutturali, un ruolo cruciale nel risparmio in bolletta è giocato da elettrodomestici e sistemi di riscaldamento. Scegliere dispositivi di classe energetica elevata è fondamentale, in quanto i loro consumi sono inferiori rispetto a modelli meno efficienti. Basti pensare che un frigorifero di classe A+++ può arrivare a consumare addirittura il 50% in meno rispetto a un modello di classe A.

Il medesimo discorso vale per il sistema di riscaldamento. I vecchi impianti possono essere molto inefficienti rispetto alle pompe di calore, che offrono prestazioni superiori con un dispendio energetico ridotto. La loro tecnologia gli consente inoltre di riscaldare e raffrescare a seconda delle esigenze e dei mesi dell’anno.

Anche l'installazione del riscaldamento a pavimento può essere una scelta vincente. Si tratta di una tipologia di impianto molto performante ed ecologica, che distribuisce il calore in maniera uniforme, migliorando il comfort abitativo e riducendo i consumi generali. Rappresenta anche una soluzione salvaspazio, che può tornare molto utile specialmente in spazi abitativi dalla metratura non elevata.

Infine, stanno prendendo sempre più piede gli impianti di domotica, che permettono di controllare e ottimizzare l'uso di elettrodomestici e sistemi di climatizzazione tramite dispositivi smart. In questo modo è possibile dare vita a una “Smart home”, dove gli apparecchi modulano il loro funzionamento in base alle esigenze e al variare delle condizioni, evitando gli sprechi e abbassando i costi delle bollette.