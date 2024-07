Fai crescere la tua azienda: i consigli indispensabili per le PMI - - Look Out News

Fare impresa è sempre difficile. Le sfide sono tante così come le possibili gratificazioni, ma sono altrettanti i rischi che possono compromettere il successo. Tanto le PMI quanto le multinazionali e le grandi imprese hanno bisogno di crescere e consolidare il proprio business e per farlo ci sono degli elementi cui è impossibile prescindere. Vediamoli insieme.

Concentrarsi sui clienti esistenti

Spesso la crescita di un’azienda è associata all’aumento dei clienti. Sicuramente questa è una strategia da prevedere, ma non l’unica. Perché non prestare attenzione, anche in un’ottica di miglioramento dell’esperienza dei clienti, a coloro che già scelgono regolarmente i prodotti e i servizi della tua impresa? Offerte dedicate e prodotti e servizi specifici sono solo alcune delle idee che si possono mettere in atto per aumentare la redditività facendo riferimento allo zoccolo duro dei clienti fidelizzati.

Esplorare le potenzialità del digitale

La presenza online di un’azienda oggi più che mai dovrebbe essere data per scontata, ma non lo è. Il web e il digitale offrono opportunità incredibili sia in termini di marketing che di aumento della visibilità e autorevolezza del proprio brand. Scartare a priori queste possibilità di crescita è un grave errore che in troppi commettono.

Avere un piano

Come deve crescere un’azienda? Cosa deve fare? Quali sono gli step da seguire e quali le risorse previste per perseguire gli obiettivi? Tante domande con una sola risposta: il business plan. In questa guida viene spiegato come redigerne uno e l’importanza di prevedere un documento strategico indispensabile per capire dove andare e qual è la strada migliore per arrivare a destinazione.

Partnership e sinergie

Per ogni settore ci sono tanti competitor, ma non tutti sono diretti concorrenti o responsabili di concorrenza sleale. È possibile prevedere di siglare accordi creando sinergie sia con altre realtà locali che con associazioni e realtà del territorio capaci di portare valore (e alle quali trasmettere valore) e aprire strade e opportunità altrimenti precluse.

Formazione e investimenti

Non c’è crescita e sopravvivenza per un’azienda che non resti costantemente aggiornata. Sia come azienda che come singoli collaboratori e dipendenti, destinare tempo e risorse alla formazione aziendale è quanto di più importante si possa fare. È una boccata d’ossigeno imprescindibile con la quale guardare avanti in maniera positiva e propositiva. Parallelamente non è pensabile di non investire. Nuove risorse, risorse più qualificate, nuove tecnologie, strumenti e macchinari di ultima generazione; sono tante le realtà sulle quali puntare grazie alle quali trarre l’energia necessaria per migliorarsi e crescere.

Innovare per competere

In un mercato sempre più competitivo, l'innovazione rappresenta una delle chiavi per la crescita e il successo di un'azienda. Che si tratti di innovazione di prodotto, di processo o di business model, è fondamentale che le PMI siano in grado di adattarsi ai cambiamenti e cogliere le opportunità offerte da nuove tecnologie, tendenze e bisogni dei clienti. L'innovazione può essere il risultato di attività di ricerca e sviluppo interne, ma anche di collaborazioni con università, centri di ricerca o partner industriali. Investire in innovazione richiede coraggio e visione a lungo termine, ma è un passo necessario per rimanere competitivi e consolidare la propria posizione di mercato."

Riduzione degli sprechi

Una crescita che si rispetti non è solamente quella che aumenta le entrate, ma anche quella che riduce le uscite. In questo ambito è importante non commettere l’errore di pensare che sia sufficiente tagliare ed eliminare servizi e risorse per risolvere il problema. Anzi, il più delle volte questo si rivela un palliativo o un rimedio inefficace. Bisogna trovare soluzioni strutturali che prevedano un approccio più sostenibile al lavoro con una prospettiva tale da ridurre ciò che è inutile e in eccesso, permettendo così di concentrarsi solamente su ciò che davvero conta per crescere.