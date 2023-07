Come avere internet a casa senza una linea telefonica fissa - - Look Out News

Scegliere l’operatore e l’offerta giusta per la connessione di casa senza telefono fisso non è così semplice. Sul mercato, infatti, esistono svariati operatori che offrono piani e prezzi diversi, il che non facilita per niente la scelta. A questo punto potrebbe sorgere spontaneo domandarsi quali sono gli aspetti da considerare per poter scegliere la miglior offerta di internet di casa senza telefono fisso. La velocità di connessione e la convenienza dell’offerta sono normalmente gli elementi chiave, anche se non sono gli unici. Oltre a questi, infatti, occorre considerare anche la tipologia di tecnologia installata, il tipo di tariffa e le proprie abitudini di navigazioni.

Le diverse tipologie di connessione senza linea fissa

Prima di capire come fare per poter scegliere tra le migliori offerte internet casa senza linea fissa è necessario conoscere quali sono le tipologie di connessione internet casa presenti. Esistono diverse tecnologie che consentono di connettersi ad internet senza dover sottoscrivere necessariamente anche un abbonamento alla linea telefonica. Tra le tecnologie più gettonate, ci sono:

Fibra internet: la linea internet fibra funziona mediante appositi cavi in fibra di vetro, differente da quelli in rame. Per questo motivo, non richiede la linea telefonica per funzionare. In genere, gli operatori propongono il telefono fisso come servizio opzionale, “dirottando” le chiamate in entrata e in uscita sulle linee internet;

Copertura rete mobile: è possibile sfruttare anche la connessione dati della sim dello smartphone per connettersi utilizzando la funzione hotspot. Lo svantaggio principale è dato dal fatto che la velocità e le prestazioni di internet dipendono dall'operatore e dalla "generazione" della tecnologia di trasmissione dati. Per ottenere una connessione veloce, infatti, è necessario avere almeno una tecnologia 4G. Inoltre, inclusi nell'offerta telefonica mensile potrebbe esserci un numero limitato di GB da utilizzare;

Modem con scheda sim: si tratta di un dispositivo che non funziona con il collegamento alla linea fissa, ma necessita di una sim, come quella che si utilizza nello smartphone. Tuttavia, alcuni operatori offrono anche delle sim solo dati, con le quali non è possibile telefonare o inviare messaggi ma solo connettersi. Anche in questo caso, però, la velocità e la stabilità della connessione dipendono dalla rete mobile.

Come funziona internet senza linea fissa

Fino a non molti anni fa per poter sottoscrivere un’offerta di connessione a Internet casa era necessario essere in possesso anche di una linea telefonica fissa, oggi, invece, non è così. Lo sviluppo della tecnologia, infatti, ha reso possibile avere una connessione ad Internet senza dover necessariamente sottoscrivere abbonamenti a una linea telefonica fissa. Le tecnologie che permettono questa particolare modalità di connessione a internet sono divere, in primis spicca la connessione fibra. Quest’ultima, infatti, viaggia su cavi interrati completamente diversi rispetto a quelli in rame che conducono il segnale telefonico. Anzi, ormai le offerte di internet casa con la fibra offrono il telefono fisso come un vero e proprio servizio aggiuntivo opzionale per chi sottoscrive queste offerte. Ancora, anche le connessioni 4G o LTE permettono di navigare in rete senza avere una linea telefonica fissa. Ciò è possibile perché tali connessioni sfruttano una Sim dati, così come fanno gli smartphone. Infine, è doveroso far cenno anche alle connessioni ADSL. Queste, infatti, nonostante viaggino sul medesimo canale di comunicazione delle linee di telefonia fissa, possono essere offerte dagli operatori senza la necessità di doverne attivare una.

Internet senza linea fissa: i vantaggi

I vantaggi di avere una connessione internet domestica senza linea fissa sono molteplici. In primo luogo, la possibilità di risparmiare sulla bolletta, eliminando la somma relativa al canone telefonico, ma non solo. Un ulteriore punto di forza di questa soluzione è la facilità di installazione, poiché le connessioni senza linea fissa possono essere configurate senza la necessità di collegamenti tramite fili che richiedono l’intervento di un tecnico specializzato. Un terzo aspetto da considerare è la flessibilità, poiché non ci sono vincoli dovuti a tecnologie poco funzionali oppure cavi in rame usurati. L’utente può scegliere la soluzione più confacente alle proprie esigenze in autonomia ed ottenere prestazioni ottimali.