Come cercare casa a Milano: le migliori zone e i consigli utili per trasferirti - - Look Out News

Milano, conosciuta come la capitale economica e della moda in Italia, è una città piena di opportunità lavorative. Pensa che, come riferito anche da Vogue in questo articolo, in città sono presenti oltre 120 istituti di credito differenti e hanno sede oltre 2.000 multinazionali, senza considerare le piccole e medie imprese di origine italiana. Proprio per questo motivo il capoluogo lombardo potrebbe essere per te un’ottima città per stabilire la tua base e al contempo immergerti fino in fondo nelle migliori opportunità lavorative che potresti trovare in Italia.

Al contempo, notiamo che trovare la casa ideale per viverci o investire richiede tempo, pazienza e una conoscenza approfondita delle diverse zone (o municipi) e delle caratteristiche che possono influenzare la scelta del tuo futuro appartamento.

In questo articolo, ti guideremo attraverso alcune delle migliori aree di Milano e ti aiuteremo a organizzare nel migliore dei modi il tuo trasferimento.

Quali sono le migliori zone dove prendere casa a Milano

Milano è divisa in nove zone amministrative chiamate "municipi", ognuno dei quali offre qualcosa di unico. Sebbene facciano parte della stessa città, grazie alla sua grandezza e distribuzione, le zone o municipi godono di un’amministrazione locale che fa comunque riferimento al sindaco. Dal 2017 sono però dotate di portafoglio e per questo motivo possono intervenire, previa delibera comunale, per le spese sul territorio.

Ecco un breve elenco delle caratteristiche di ciascun municipio o zona di Milano:

Zona 1 : situata nel centro storico, questa zona è ricca di monumenti storici, negozi di alta moda e ristoranti di lusso. È il cuore pulsante della città dove troverai il Duomo e Via Montenapoleone , ma potrebbe non essere la scelta migliore se cerchi un ambiente tranquillo e residenziale. Diciamo che qui anche i costi degli appartamenti lievitano notevolmente, come potrai vedere ad esempio all’interno di questa pagina: si parla di circa 10.000 € al metro quadro, cifra non certo delle più abbordabili in questo momento.

: situata nel centro storico, questa zona è ricca di monumenti storici, negozi di alta moda e ristoranti di lusso. È il cuore pulsante della città dove troverai il , ma potrebbe non essere la scelta migliore se cerchi un ambiente tranquillo e residenziale. Diciamo che qui anche i costi degli appartamenti lievitano notevolmente, come potrai vedere ad esempio all’interno di questa pagina: Zona 2: un'area prevalentemente residenziale , anche se non è forse la migliore delle soluzioni se sei in cerca di tranquillità. Qui i prezzi sono leggermente più bassi, ma sei comunque molto vicino alla stazione di Milano Centrale che, a seconda delle tue esigenze, potrebbe rivelarsi un pro o un contro da non sottovalutare.

un'area , anche se non è forse la migliore delle soluzioni se sei in cerca di tranquillità. Qui i prezzi sono leggermente più bassi, ma sei comunque che, a seconda delle tue esigenze, potrebbe rivelarsi un pro o un contro da non sottovalutare. Zona 3 : conosciuta per la sua vivace vita notturna, questa zona è popolare tra i giovani professionisti e gli studenti. Ti trovi su Corso Buenos Aires e vicino alla Città Studi : qui troverai numerose opzioni per lo shopping, l'intrattenimento e la ristorazione.

: conosciuta per la sua vivace vita notturna, questa zona è popolare tra i giovani professionisti e gli studenti. : qui troverai numerose opzioni per lo shopping, l'intrattenimento e la ristorazione. Zona 4 : Un'area in rapida espansione con molte nuove costruzioni ed infrastrutture in sviluppo. È ideale se cerchi una casa in una zona in crescita con un buon potenziale di rivalutazione . Qui la spesa è decisamente inferiore rispetto ai Municipi citati in precedenza.

: Un'area in rapida espansione con molte nuove costruzioni ed infrastrutture in sviluppo. È ideale se cerchi una casa in una zona in crescita con un buon potenziale di rivalutazione Zona 5 : Situata nella parte sud di Milano, offre un mix di aree residenziali e commerciali . È ben collegata al centro città grazie all'efficiente sistema di trasporto pubblico.

: Situata nella parte sud di Milano, offre un mix di aree residenziali e commerciali Zona 6 : Questa zona si trova nella parte sud-ovest della città ed è famosa per il quartiere Navigli, caratterizzato dai suoi suggestivi canali e dalla movida milanese. Se ami la movida ma al contempo desideri vivere lontano dal centro città, Zona 5 è sicuramente una delle migliori .

: Questa zona si trova nella parte sud-ovest della città ed è famosa per il quartiere Navigli, caratterizzato dai suoi suggestivi canali e dalla movida milanese. . Zona 7 : Questa zona comprende l'area di San Siro, nota soprattutto per lo storico stadio omonimo e il parco di Trenno.

: Questa zona comprende l'area di San Siro, nota soprattutto per lo storico stadio omonimo e il parco di Trenno. Zona 8 : Adiacente alla Zona 1, questa area presenta molti palazzi d'epoca e ampi viali alberati, che le conferiscono un fascino storico. È una zona ideale per chi desidera abitare vicino al centro.

Qui ti trovi anche a pochi passi da Fiera Milano City .

: Adiacente alla Zona 1, questa area presenta molti palazzi d'epoca e ampi viali alberati, che le conferiscono un fascino storico. È una zona ideale per chi desidera abitare vicino al centro. Qui ti trovi anche . Zona 9: Famosa per il suo polo scientifico e universitario, questa zona attrae molti studenti e professionisti dell’Università. Offre un buon equilibrio tra vita urbana e tranquillità residenziale.

Quali sono i tre principali step per trovare l'appartamento perfetto a Milano

Una volta che hai individuato le zone di tuo interesse, è il momento di passare ai seguenti tre step indispensabili per trovare la casa dei tuoi sogni.

Il primo passo è determinare quanto sei disposto a spendere per l'affitto di una casa a Milano. Ricorda di considerare anche eventuali spese aggiuntive come spese condominiali e costi per l'energia elettrica, il gas e l'acqua. Non dimenticare anche che potresti aver bisogno di un’impresa di traslochi che ti aiuti a spostare i tuoi effetti personali e il tuo arredamento presso la nuova abitazione.

Avere un budget preciso e dei preventivi accurati ti aiuterà a concentrarti sulle soluzioni che si adattano alle tue esigenze economiche.

Rifletti anche su quali sono le caratteristiche più importanti per te in un appartamento e prendi nota di tutto ciò che potrebbe fare la differenza nella tua scelta. Ad esempio:

Numero di stanze e metri quadrati

La presenza di uno spazio esterno (terrazzo o giardino)

(terrazzo o giardino) La vicinanza ai servizi (negozi e trasporti pubblici)

(negozi e trasporti pubblici) Il livello di inquinamento acustico e ambientale

Arrivato a questo punto non ti resta che scegliere la migliore sistemazione per le tue esigenze e prepararti così al trasferimento tanto atteso nella capitale del business italiana.