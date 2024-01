Come migliorare la gestione del tuo hotel in 4 semplici mosse: ecco gli aspetti su cui focalizzarti - - Look Out News

Se sei il proprietario di un hotel o una struttura ricettiva, saprai già molto bene quanto sia complicato gestirla e fare in modo di avere sempre il massimo dell’occupazione delle camere e tutti i tuoi ospiti al contempo soddisfatti.

Sebbene questo periodo storico stia facendo vivere al settore dell’hotellerie italiana una seconda giovinezza post pandemica, come riferito anche in questo articolo, la competizione è molto forte e per questo motivo devi sempre riuscire ad ottimizzare la gestione della tua struttura per riuscire ad emergere tra i tuoi competitor.

Per questa ragione nelle prossime righe proveremo ad analizzare alcune questioni nel dettaglio e a vedere 4 semplici mosse che potresti fare per migliorare la gestione della tua struttura alberghiera.

Fai molta attenzione alle recensioni dei tuoi ospiti

Le recensioni dei tuoi ospiti sono fondamentali in quanto forniscono un'immagine accurata dell'esperienza offerta dall'hotel e possono influenzare notevolmente le decisioni sulle prenotazioni future.

Come riferito anche in questa pagina, circa il 24% dei turisti decide in quale hotel soggiornare solamente dopo aver consultato le recensioni. Da questo potrai dedurre che averne molte positive potrà dare una grande spinta al tuo tasso di occupazione.

Incentiva quindi gli ospiti a lasciare recensioni con piccoli omaggi o sconti sul loro prossimo soggiorno e cerca di rendere facile e veloce lasciare una recensione mettendo a disposizione sia strumenti cartacei che digitali.

Potresti anche incappare in commenti negativi e per questo motivo dovresti sviluppare un efficace sistema di risposta alle recensioni negative, mostrando empatia e cortesia verso il cliente insoddisfatto.

In questo modo potrai sfruttare al meglio questo canale che è un vero e proprio strumento di marketing gratuito i cui contenuti vengono generati direttamente dagli utenti, senza alcuno sforzo economico da parte tua.

La pulizia degli spazi è un elemento cruciale

Un ambiente pulito e ben organizzato contribuisce significativamente all'esperienza positiva dell'ospite e alla gestione efficace dell'hotel.

Il primo passo da seguire è quello di stabilire delle procedure chiare e dettagliate per la manutenzione e la pulizia delle stanze, spazi comuni e aree esterne per i tuoi dipendenti.

Oltre a ciò, dovresti anche avere un adeguato sistema di controllo qualità e di comunicazione interna tra il personale, in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Le procedure sono fondamentali e il personale dovrebbe essere tenuto a seguire in modo minuzioso: ad esempio, sul nostro blog parliamo anche della pulizia professionale dei bagni, una vera e propria guida che potrai sfruttare all’interno del tuo mansionario per i tuoi dipendenti.

Per fare questo è anche indispensabile avere delle macchine per la pulizia performanti, come ad esempio aspiratori e lavasciuga pavimenti che saranno in grado di far risparmiare moltissime risorse e tempo.

Proprio sulle lavasciuga pavimenti ti suggeriamo anche di dare un’occhiata a il modello Vispa 35 di Comac, macchinario particolarmente indicato per essere impiegato in tutte le imprese che operano nel settore dell’ho.re.ca.

Il peso dell’assistenza clienti nell’esperienza dei tuoi ospiti

L'assistenza clienti è uno dei pilastri fondamentali nella gestione di un hotel e un servizio di elevata qualità può fare la differenza tra un ospite soddisfatto e uno insoddisfatto.

Ascolto, empatia e formazione del personale sono i pilastri del tuo ricevimento, così come una serie di procedure in grado di fornire sempre una soluzione per qualunque esigenza dei tuoi ospiti.

Un cliente insoddisfatto a causa di un disguido non è sempre una sconfitta per la tua azienda: il tuo ricevimento dovrebbe avere sempre a disposizione tutti gli strumenti a disposizione per trasformare una situazione spiacevole in un momento in cui l’ospite si sente ascoltato e trovi così un rimedio alla problematica.

I servizi post-vendita da sfruttare per migliorare il revenue

Oltre a garantire un'esperienza di base confortevole e piacevole, potresti aumentare i tuoi profitti fornendo servizi aggiuntivi ai tuoi ospiti.

Questi possono includere:

Servizi benessere : come massaggi, trattamenti estetici e accesso alle aree wellness dell'hotel;

: come massaggi, trattamenti estetici e accesso alle aree wellness dell'hotel; Esperienze gastronomiche : come cene romantiche, degustazioni di vini locali o menu esclusivi;

: come cene romantiche, degustazioni di vini locali o menu esclusivi; Attività ricreative: come escursioni guidate, lezioni di sport acquatici o esperienze da vivere per valorizzare anche il territorio circostante.

Per aumentare la probabilità che gli ospiti decidano di utilizzare i servizi aggiuntivi proposti dall'hotel, è essenziale comunicare in modo chiaro ed efficace i vantaggi e le caratteristiche di tali servizi.

Oltre alle strategie di marketing tradizionali, come ad esempio la promozione di tali esperienze sul tuo sito web, grazie anche a foto e video che possano offrire valide testimonianze, torna in gioco anche qui il tuo servizio clienti, che dovrebbe non solo assistere i tuoi ospiti, ma diventare il primo venditore di queste esperienze aggiuntive che contribuiranno a migliorare ancor di più il tuo revenue.