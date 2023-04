Danni provocati da Fido? Tutto quello che c’è da sapere sulla polizza cane - - Look Out News

Sebbene se ne parli ancora molto poco, rispetto alla sua reale utilità, è bene ricordare a quanti possiedono un cane o un gatto, o che magari stanno pensando di adottarne uno, che è possibile stipulare una polizza ad hoc per gli animali domestici, per tutelare il padrone da tutti quegli eventi imprevisti, ma frequenti e costosi, che possono riguardare il cucciolo.

Partiamo da un presupposto: l’assicurazione per cani e gatti non è obbligatoria (fino al 2009 esisteva un registro di razze di cani pericolose per le quali vigeva l’obbligo di assicurazione, ma dalla cancellazione di tale elenco è solo su segnalazione del veterinario, per cani aggressivi e violenti, che viene resa obbligatoria una polizza di responsabilità civile per danni contro terzi). Tuttavia, raccogliendo poche basilari informazioni, si converrà che la polizza cane è un aiuto di non poco conto in caso di necessità. Vediamo subito perché.

In molti credono che l’assicurazione, per definizione e soprattutto collegandola al settore automobilistico, copra esclusivamente i danni fatti a terzi. L’assicurazione animali domestici, in realtà, copre fondamentalmente tre macroaree:

Danni a terzi; Spese veterinarie; Tutela legale.

Evitiamo di soffermarci sul secondo tema, ovvero quanto un’assicurazione possa rivelarsi fondamentale qualora accadesse qualcosa al nostro cucciolo e avessimo difficoltà ad sostenere il peso di costosi interventi, cure e acquisto di medicinali, perché è un aspetto ben noto a tutti coloro che affrontano spese ordinarie o straordinarie per la salute dei loro amici a 4 zampe.

Pensiamo piuttosto ai casi in cui il nostro Fido facesse danni a terzi per i quali, giustamente, saremmo noi, in quanto loro proprietari, a dover rispondere. Pur non volendo considerare l’ipotesi di attacco volontario, per cui comunque si stimano circa 70 mila casi l’anno di aggressione di cani verso l’uomo, bisogna sempre considerare che a causa del loro temperamento, delle loro dimensioni spesso importanti e del loro proverbiale istinto protettivo i cani spesso provocano danni anche involontariamente. Per quanto sia dolce e affettuoso, infatti, il nostro Fido passa diverso tempo a spasso e, durante le lunghe passeggiate, il rischio che correndo in mezzo alla strada possa provocare un incidente stradale o magari ferire un altro cane o un uomo è reale. A quel punto dovremmo sostenere non solo le spese per il risarcimento, ma anche quelle legali qualora l’incidente finisse per diventare una causa vera e propria.

Proprio per queste ragioni, e per la possibilità di stipulare polizze a cifre davvero irrisorie, sempre più persone decidono di sottoscrivere un’assicurazione cane online. ConTe.it Cane e Gatto, che da sempre è al fianco di tutti coloro che cercano in questo settore trasparenza e serietà, offre delle polizze dedicate proprio agli amici a 4 zampe. I loro pacchetti coprono, per cifre differenti, ogni necessità e da quello basic, dedicato alle sole cure veterinarie, si può arrivare ad una copertura davvero a 360°. Ricevere un preventivo comodamente online è semplice e veloce: in pochi click e con alcune informazioni sul cucciolo da assicurare sarà infatti possibile ricevere tutti i dettagli e sottoscrivere, anche in piena autonomia, una polizza chiara e sicura per il proprio cucciolo.