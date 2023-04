Servizi funebri: gli addobbi floreali più usati - - Look Out News

Gli addobbi floreali sono fra i servizi funebri più richiesti, ritenuti fondamentali per poter rendere omaggio al defunto. Da sempre le corone di fiori e gli allestimenti floreali sono considerati essenziali nei funerali perché permettono di omaggiare la persona scomparsa e di ricordarla in un modo dolce e particolare.

Servizi funebri, perché gli addobbi floreali sono importanti

Semplici, spontanei e indimenticabili, gli addobbi floreali sono l’ideale per salutare l’ultima volta una persona amata e ingentilire ancora di più il rito funebre. Donare dei fiori infatti è un rituale che fa da sempre parte della tradizione e della cultura occidentale. Un rito che ha delle radici profondissime che risalgono agli antichi Egizi, Greci e Romani. Questi popoli infatti usavano gli addobbi floreali per salutare il defunto, considerandoli un segno di pace eterna e di rispetto.

Per i nostri antenati infatti i fiori possedevano un potere comunicativo. La rosa rossa, ad esempio, è un simbolo di rispetto, coraggio e amore, la rosa gialla è legata all’amicizia, mentre il giglio rappresenta la purezza e l’innocenza. I nontiscordardime sono legati ai ricordi felici, mentre il papavero al sonno eterno. Il gladiolo è un simbolo di forza, integrità e carattere, i crisantemi e le margherite stanno a simboleggiare la verità.

Come devono essere gli addobbi floreali

I funerali sono un momento molto doloroso e delicato, gli addobbi floreali possono servire ad amici e parenti per lanciare un messaggio e omaggiare la persona scomparsa. Solitamente vengono scelti addobbi floreali con delle forme classiche, ad esempio croci, corone oppure cuori stilizzati. Per i fiori invece il consiglio è di optare per le rose bianche, simbolo di purezza e di amore, scelte spesso da familiari più stretti del defunto.

Per creare degli addobbi floreali e delle corone di fiori personalizzate l’ideale è chiedere aiuto all’agenzia che non solo saprà soddisfare le esigenze, ma consegnerà direttamente durante il funerale gli addobbi, dando il minor fastidio alla famiglia.

Fra le opzioni fra cui scegliere troviamo i cuscini di fiori, i copribara, i tappeti di fiori, le ghirlande, le croci funebri, ma anche la composizione del carro funebre, i vasi di fiori per la chiesa e quelli per il cimitero. Si tratta di elementi floreali che sono essenziali per creare l’atmosfera giusta di raccoglimento e di intimità nel luogo della cerimonia funebre. Si possono per questo allestire sia in chiesa che nel luogo della sepoltura e nella camera ardente per regalare un sostegno e un aiuto a chi sta vivendo un momento difficile e doloroso.

A chi richiedere servizi funebri addobbi floreali

Considerando la grande importanza degli addobbi floreali è fondamentale scegliere con cura chi li allestirà. Barbiero servizi e trasporti funebri opera dal 1980 nel settore delle onoranze funebri offrendo servizi funebri completi. Un valido supporto per i familiari dei defunti e un sostegno concreto che è prima di tutto caratterizzato da una grande umanità e sensibilità.

Nel momento del lutto è essenziale scegliere la giusta impresa per concentrarsi esclusivamente sull’ultimo saluto alla persona amata. Lo staff è sempre pronto a soddisfare ogni esigenza e richiesta, sempre con garbo e riservatezza, offrendo dei servizi che sono stati appositamente pensati per aiutare le famiglie a svolgere le pratiche burocratiche, facilitando al massimo il superamento di un momento così complicato.

Non a caso quello degli addobbi floreali è uno fra i servizi essenziali, sia per le cerimonie laiche che per quelle religiose, con la cremazione oppure senza. Con una vasta gamma di tipologie, dai mazzi di fiori alle ceste passando per gli splendidi cuscini floreali, le ghirlande, le bellissime corone di fiori oppure i romantici copribara.