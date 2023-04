Display pubblicitari per il retail: quali sono i migliori schermi da vetrina? - - Look Out News

Le vetrine dei negozi sono dei pilastri fondamentali per la comunicazione visiva di ogni attività commerciale. Lo spazio espositivo esterno di un punto vendita, infatti, contribuisce a creare l’immagine del brand, aiuta ad attirare nuovi clienti e mostra quali sono i prodotti o i servizi offerti, oltre ad essere un punto di riferimento importante per la clientela.

Il costante aumento della concorrenza e il netto calo dell’attenzione dell’uomo contemporaneo, esposto ogni giorno ad un bombardamento continuo di informazioni e notifiche, ha generato la necessità della ricerca di una comunicazione più dinamica e interattiva. L’obiettivo è riuscire ad attirare l’interesse delle persone con immagini e video interessanti e coinvolgenti.

Per catturare l’attenzione del consumatore di oggi, abituato alla fruizione di contenuti digitali, il mondo Retail deve sfruttare le tecnologie di ultima generazione.

Tra le diverse soluzioni offerte dal mercato dell’Information Technology c’è la possibilità di affidarsi ai sistemi Digital Signage, tramite l’installazione di schermi pubblicitari in vetrina.

Monitor da vetrina: quali sono i vantaggi

Le tecnologie smart signage sono tra i mezzi che più aiutano ad incrementare la conoscenza e la visibilità di un brand. Attraverso i display pubblicitari professionali uno store può sfruttare a pieno l’enorme potenziale della comunicazione visiva digitale e strutturare una strategia di marketing di prossimità altamente efficace.

Un negozio che decide di avvalersi di queste tecnologie per digitalizzare la propria vetrina avrà innumerevoli vantaggi, tra cui la possibilità di:

Rafforzare l’identità visiva del brand con una comunicazione d’impatto e innovativa.

con una comunicazione d’impatto e innovativa. Trasmettere informazioni sui prodotti o i servizi disponibili in store, oltre che comunicazione in tempo reale le offerte, le promozioni e le iniziative in corso.

in store, oltre che comunicazione in tempo reale le offerte, le promozioni e le iniziative in corso. Valorizzare al meglio il punto vendita , differenziandosi dalla concorrenza e attirando l’attenzione di sempre nuovi clienti.

, differenziandosi dalla concorrenza e attirando l’attenzione di sempre nuovi clienti. Interagire con la clientela in modo più coinvolgente, stimolando interesse e curiosità e creando un’esperienza di acquisto interattiva.

Le caratteristiche dei migliori schermi da vetrina

Un buon display da vetrina per poter svolgere al meglio il proprio compito ed aiutare una realtà commerciale a raggiungere gli obiettivi di marketing prefissati, con un notevole risparmio di tempi e di costi, deve avere alcune caratteristiche tecniche fondamentali.

Innanzitutto, i migliori monitor da vetrina possiedono una luminosità molto alta, che può raggiungere anche i 700 nit, per una perfetta visibilità degli schermi anche da grandi distanze e in condizioni meteo avverse come, ad esempio, sotto la luce diretta del sole.

Sono poi progettati per poter rimanere funzionanti per molte ore consecutive. Per questo motivo generalmente dispongono di ventole di raffreddamento e di ventilazione supplementare che gli consentono di evitare il surriscaldamento.

Il loro design è essenziale ed elegante, con cornici molto sottili e prive del pulsante di accensione, e pannelli leggeri e maneggevoli, che permettono di ruotare il loro orientamento da orizzontale a verticale, e viceversa, in base alle necessità.

Infine, possiedono una serie di altre funzionalità che li rendono degli strumenti in grado di garantire delle performance straordinarie. Tra queste, angoli di visualizzazione molto ampi, schermi touch screen, connessione Wi-Fi e lettore multimediale, oltre che un software integrato per la gestione dei contenuti che permette di programmare e controllare il palinsesto anche da remoto.

I display professionali Samsung sono i migliori schermi pubblicitari di fascia alta che è possibile trovare sul mercato.

I’mprinting, Samsung Specialist Partner, supporta le realtà Retail che intendono trasformare le proprie vetrine in spazi espositivi digitali e migliorare la comunicazione del brand, accompagnandole nella scelta del miglior display da vetrina in grado di attirare l’attenzione di nuovi clienti.