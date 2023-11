Le principali cause di incendi negli uffici in Italia - - Look Out News

Spegnere le apparecchiature elettriche al termine della giornata lavorativa è un'altra misura preventiva da tenere in considerazione. Allo stesso modo, se sono presenti sostanze combustibili, è consigliabile tenerle lontano da fonti di calore.

Tutti gli uffici sono tenuti per legge a disporre di mezzi antincendio nella quantità adeguata. Questa apparecchiatura deve essere controllata periodicamente per garantirne il corretto funzionamento. In questo senso il personale deve conoscere non solo l’ubicazione degli estintori, ma anche come utilizzarli.

I corridoi e le uscite di emergenza devono essere sempre liberi e con l'illuminazione di emergenza in funzione. Le vie di uscita dovranno inoltre essere segnalate con segnaletica a freccia direzionale fotoluminescente.

Se però l’incendio continua a scoppiare, la prima cosa da fare è avvisare immediatamente i vigili del fuoco. La mancata comunicazione tempestiva delle squadre antincendio professionali può causare gravi perdite materiali e personali.

Ma torniamo alle cause degli incendi negli uffici per comprendere meglio a cosa ci troviamo di fronte.

Principali cause di incendi negli uffici

Un incendio può essere provocato da circostanze imputabili alle persone, oppure dalle condizioni che ne facilitano il verificarsi. Di questi ultimi, i più comuni sono i seguenti:

Incendi di origine elettrica

Cavi in ​​cattive condizioni o spine danneggiate possono causare un cortocircuito che può provocare un incendio. La scarsa manutenzione delle apparecchiature elettriche è un altro fattore di rischio che occupa un posto rilevante.

Incendi da attrito della macchina

L'attrito delle macchine è un altro fattore che provoca incendi. Se l'edificio adibito ad uffici è vicino ad uno stabilimento, o vi sono macchinari in funzione, sugli stessi devono essere predisposti adeguati controlli di manutenzione. L'attrito che producono i macchinari, se non ben lubrificati, può provocare incendi che si propagano facilmente.

Il disordine incendia

La mancanza di ordine e pulizia è un’altra delle principali cause di incendi. L’accumulo di rifiuti, soprattutto di prodotti infiammabili, carta e plastica, è terreno fertile per incendi a rapida diffusione.

Incendi dovuti ad accumulo di prodotti infiammabili

I liquidi infiammabili come le vernici causano un'alta percentuale di incendi. Una cattiva conservazione o negligenza durante la conservazione di questi prodotti è motivo di incendio nell'edificio.

Tra tutti gli incendi di origine elettrica occupano il primo posto tra le cause degli incendi negli uffici. In molti casi le apparecchiature informatiche devono essere costantemente accese. Se non garantiamo che gli impianti elettrici che li alimentano siano in perfette condizioni, contribuiamo ad aumentare il rischio di incendio.

D'altra parte, in un incendio ci sono diversi fattori di rischio, come fiamme, calore, vapori tossici, fumo ed esplosioni. Soprattutto le fiamme devono essere controllate immediatamente, poiché possono propagarsi in soli trenta secondi.

In ogni caso, la cosa più importante è prevenire gli incendi; conoscerne le cause è il primo passo per riuscirci.

Pulizie post incendio negli uffici

Negli uffici italiani, la sicurezza antincendio dovrebbe essere una priorità assoluta. Gli incendi negli ambienti di lavoro possono avere conseguenze devastanti, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e danneggiando proprietà e documenti importanti. Abbiamo esplorato le principali cause di incendi negli uffici in Italia per comprendere come prevenirli efficacemente.

Dai malfunzionamenti elettrici all'uso di attrezzature difettose e alla negligenza umana, ogni aspetto deve essere affrontato con responsabilità e prevenzione. Tuttavia, la sicurezza non si esaurisce con la prevenzione; è altrettanto cruciale affrontare efficacemente le conseguenze di un possibile incendio.

Le pulizie post incendio sono il tassello fondamentale nella risposta a un incidente, contribuendo a ripristinare la normalità, a garantire la sicurezza degli occupanti e a preservare l'integrità strutturale dell'ufficio. Investire nella corretta esecuzione delle pulizie post incendio non solo riduce i rischi residui ma anche promuove un ambiente di lavoro sicuro e pronto ad affrontare le sfide.