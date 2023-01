Suggerimenti per proteggere lo schermo del tuo cellulare - - Look Out News

Oggi i cellulari sono strumenti di lavoro, sveglie, calcolatrici, mappe, bancomat e molto altro. È incredibile che un oggetto così piccolo abbia così tante capacità, e noi lo sappiamo. Pertanto, prendersene cura è fondamentale per prolungarne la vita utile e proteggere lo schermo del proprio cellulare è uno dei compiti più difficili e cruciali.

Ora, vediamo alcuni suggerimenti di iRapido Riparazione Cellulari Ferrara, sulla protezione dello schermo del cellulare.

Suggerimenti basilari

Per cominciare, fai attenzione alle superfici su cui lasci il cellulare. Non posizionarlo sui bordi dei tavoli per evitare che cada, che qualcuno lo faccia cadere accidentalmente o che i bambini vi accedano.

Portalo fuori dalla cucina. Durante la cottura, possiamo versarvi sopra dei liquidi o appoggiarci sopra dei contenitori che possono danneggiarlo. Inoltre, non è bene che sia vicino a temperature elevate.

Tienilo lontano dalla piscina e dal mare. Proteggilo dal sole e dalla sabbia. Piccole particelle di sabbia possono penetrare nei fori del microfono, dell'altoparlante o della porta USB e comprometterne il funzionamento. L'uso di una custodia in plastica è un buon modo per proteggere lo schermo del cellulare.

Usa una pellicola protettiva

Le pellicole protettive sono il principale strumento di protezione per gli schermi dei telefoni cellulari. Fondamentalmente, è uno strato di plastica che svolge la funzione di isolamento e copertura. Aiutano a proteggere lo schermo del tuo cellulare da graffi, graffi e macchie. Tuttavia, non garantiscono una protezione efficace contro i colpi, mantengono intatta solo la qualità del vetro del tuo cellulare in modo da poterlo mantenere come appena acquisito e prolungare una buona visibilità.

Acquista una cover robusta

L'acquisto di una buona cover può essere decisivo, assicuratevi di investire in una cover spessa e consistente. Puoi anche aggiungere un adesivo che dia volume, ti aiuterà a separare ulteriormente la superficie del tuo cellulare dall'esterno.

Usa gli accessori per proteggerlo

Esistono molteplici accessori che svolgono la funzione di proteggere lo schermo del cellulare. Ecco qui alcuni di loro:

Sacchetto in plastica che garantisce protezione per gli schermi dei cellulari

Cover impermeabili

Cosa fare se lo schermo del tuo cellulare si rompe?

La riparazione del cellulare comporta spese impreviste e inutili ritardi. Se lo schermo del tuo cellulare si rompe, e hai bisogno di un servizio di riparazione iPhone a Ferrara ad esempio è consigliabile assumere un servizio tecnico di fiducia in zona. In primo luogo, dovrebbero fare una diagnosi per valutare la gravità della questione. Quindi, se decidi di procedere, la riparazione può durare da poche ore a un paio di giorni a seconda del livello di richiesta sul posto o del problema con il tuo cellulare. Se vuoi evitare tutto questo processo, proteggere lo schermo del tuo cellulare è essenziale.