Welcome pack aziendale: a cosa serve e come realizzarlo - - Look Out News

Il mercato del lavoro è diventato sempre più dinamico e le aziende competono duramente per attrarre i migliori talenti investendo tempo e risorse. Il primo giorno di lavoro diventa quindi estremamente importante sia il neoassunto che per l’azienda. Per il neoassunto perché entra a far parte di un nuovo mondo e questo porta sempre momenti di imbarazzo; per l’azienda che ha invece l’obiettivo di mettere a proprio agio la nuova risorsa e comunicare i propri valori.

A tal fine la creazione di un welcome pack può aiutare a far sentire la nuova risorsa subito a casa e a presentare nel migliore dei modi l'azienda. Di seguito alcuni consigli sull’importanza del welcome pack e su come è possibile creare un welcome pack aziendale personalizzato.

L’importanza del welcome pack aziendale

Un welcome pack è un piccolo regalo per il neoassunto, normalmente brandizzato con i colori e il logo aziendale, che può essere composto sia da oggetti necessari per il lavoro o il tempo libero sia da flashcards per orientarsi in azienda.

Il welcome pack, da un punto di vista psicologico, crea nei nuovi dipendenti la coscienza di appartenere ad una comunità, sentendosi coccolato e rassicurato dalla nuova azienda. Tutto ciò ne aumenta la fedeltà verso l’azienda, che si tradurrà in motivazione sul luogo di lavoro e propensione al lavoro di squadra facendolo sentire parte di un team familiare e coeso. Inoltre, il welcome pack permette al dipendente o alla sua famiglia di sfoggiare questi gadget anche al di fuori del contesto aziendale. Si ottiene quindi l’obiettivo secondario di migliorare la brand awareness e l’immagine dell’azienda che sarà percepita all’esterno come una azienda in cui è piacevole lavorare, mostrando la cura che ha verso i propri dipendenti.

Cosa inserire nel welcome pack

Il welcome pack ideale, quindi, deve essere un mix di oggetti utili per l’attività lavorativa e allo stesso tempo utilizzabili anche in ambito extra-lavorativo. Per l’attività lavorativa sono fondamentali ovviamente un badge, che può essere necessario per l’accesso ai locali aziendali, un organigramma completato possibilmente con la vision e la mission dell’azienda per far familiarizzare il neoassunto con le persone di riferimento. Infine, le immancabili dotazioni di cancelleria brandizzate, come una penna, un blocco notes o una tazza per una pausa relax. A questi si possono affiancare alcuni oggetti utilizzabili al di fuori del lavoro come una borraccia per la palestra, un ombrello o elementi di abbigliamento personalizzato. La creazione di un welcome pack per la propria azienda è molto semplice e con un impegno economico molto ridotto si otterranno ottimi risultati. Sul web, infatti, sono presenti alcune piattaforme che permettono di creare gadget personalizzati per aziende, come Axonprofil.it, ad esempio, un sito online che offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di prodotti e di farseli consegnare direttamente presso la propria sede aziendale. Grazie a servizi online come questo, dunque, si avrà la possibilità di realizzare un welcome pack coi fiocchi per qualsiasi neoassunto in azienda.