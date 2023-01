Promuovere un brand utilizzando gli espositori innovativi - - Look Out News

Promuovere un brand utilizzando espositori innovativi di comunicazione è un modo efficace per attirare nuovi clienti e informarli sulle caratteristiche, i vantaggi e i benefici dei prodotti o servizi offerti. Gli espositori di comunicazione innovativi sono una forma di pubblicità da utilizzare in qualsiasi contesto, come per fiere, eventi, negozi, palestre e centri commerciali. Uno dei principali vantaggi degli espositori innovativi è che essi possono attirare l'attenzione dei clienti in modo efficace, veloce e creativo. Ciò che conta è affidarsi a professionisti del settore come Smartystore, al fine di scegliere i migliori strumenti di comunicazione presenti sul mercato.

Ad esempio, gli espositori interattivi, come quelli che utilizzano la tecnologia touchscreen, possono offrire un'esperienza che coinvolge i clienti e li incoraggia a interagire con il brand. Gli espositori di comunicazione visivamente accattivanti, come quelli che utilizzano luci colorate, tecnologie LED o effetti speciali, possono attirare l'attenzione dei clienti da lontano e invogliarli a saperne di più sui prodotti o servizi offerti.

Gli espositori che utilizzano la tecnologia QR code possono consentire ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul brand e sui prodotti tramite il proprio smartphone. Inoltre, gli espositori innovativi di comunicazione possono essere utilizzati per aumentare la brand awareness e la fedeltà del cliente, e, se esposti all’esterno della struttura, sono essenziali per attrarre passanti, catturati dalla luminosità e dalla presenza scenica dello strumento.

Gli espositori innovativi possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche del brand e del contesto in cui vengono utilizzati.

Per utilizzare gli espositori innovativi di comunicazione al meglio, è importante scegliere quelli che si adattano alle esigenze del business e del target di clienti. Ad esempio, un'azienda che vende prodotti tecnologici potrebbe scegliere di utilizzare espositori interattivi che mostrano le caratteristiche avanzate dei propri prodotti, mentre un'azienda che vende prodotti di bellezza potrebbe scegliere di utilizzare espositori visivamente accattivanti che mostrano i benefici estetici dei propri prodotti. È importante posizionare gli espositori in luoghi strategici per massimizzare la visibilità del brand. Ad esempio, gli espositori possono essere posizionati in prossimità dell'entrata di un negozio o di un evento per attirare l'attenzione dei clienti appena arrivati.

Con una pianificazione e una strategia adeguata, gli espositori innovativi possono aiutare a promuovere il brand e a raggiungere gli obiettivi di marketing. Vediamo alcuni esempi di espositori pubblicitari innovativi, partendo dalle cornici luminose, seguendo con i Display Portavvisi con LED, continuando con i Porta Banner e terminando con lo strumento di comunicazione più all’avanguardia di tutti, i Totem Digital Signage.

Cornici luminose

Le cornici sono uno strumento versatile e potente per la comunicazione visiva all'interno di un negozio. Esse consentono di presentare i prodotti in modo attraente e di attirare l'attenzione dei clienti su articoli specifici.

In primo luogo, le cornici consentono di mettere in risalto gli oggetti in modo efficace. Esse possono essere utilizzate per evidenziare articoli di punta, articoli in promozione o nuovi arrivi, attirando così l'attenzione dei clienti su questi prodotti specifici. Inoltre, le cornici possono essere utilizzate per creare un'atmosfera accattivante all'interno o all’esterno del negozio, mettendo in evidenza cataloghi, news e prodotti in modo creativo. Le cornici a scatto sono quindi strumenti per veicolare informazioni sotto forma di foto, e hanno un meccanismo di apertura e chiusura a scatto. Questo tipo di cornici è progettato per essere facile da aprire e chiudere, rendendo più semplice inserire o sostituire le foto all'interno della cornice.

Le cornici a scatto sono spesso realizzate in materiali come la plastica o il metallo, anche se quelle di qualità vengono costruite in alluminio, e possono essere trovate in una varietà di dimensioni e stili. L’innovazione nel mondo delle cornici riguarda la loro digitalizzazione: questi strumenti comunicativi sono dotati di uno schermo LCD per visualizzare le immagini digitali invece che stampate, oppure presentano uno schermo a LED, per migliorare la risoluzione dell’immagine. In secondo luogo, le cornici consentono di organizzare i prodotti in modo efficace. Esse possono essere utilizzate per suddividere i prodotti per categoria, creando così un'esperienza di acquisto più semplice e intuitiva per i clienti. Inoltre, le cornici possono essere utilizzate per creare un'area tematica all'interno del negozio, ad esempio un'area dedicata ai regali di Natale o un'area dedicata alla moda estiva.

Le cornici possono essere utilizzate per creare un'area di consulenza, in modo che i clienti possano ricevere consigli sui prodotti.

DISPLAY PORTAVVISI

I display portavvisi luminosi con LED sono una soluzione efficace per la comunicazione visiva all'interno di un negozio o in qualsiasi altra attività commerciale. Essi consentono di presentare informazioni e promozioni in modo chiaro e attraente, attirando l'attenzione dei clienti su prodotti specifici o eventi in corso.

In primo luogo, quindi, i display portavvisi luminosi con LED sono molto luminosi e attirano facilmente l'attenzione dei clienti. I LED emettono una luce intensa e vivace che è visibile anche in ambienti con scarsa illuminazione, rendendo i display particolarmente adatti per l'utilizzo in negozi o luoghi pubblici. I LED consumano meno energia rispetto alle lampade tradizionali, il che li rende una scelta ecologica e conveniente. In secondo luogo, i display portavvisi luminosi con LED sono molto versatili e possono essere utilizzati in diversi contesti. Ad esempio, essi possono essere utilizzati per presentare informazioni sui prodotti, come caratteristiche e prezzi, o per promuovere eventi o offerte speciali. Sono quindi uno strumento vincente per creare un'atmosfera accattivante all'interno del negozio, ad esempio utilizzando effetti di luce colorata o animazioni. In terzo luogo, i display portavvisi luminosi con LED possono essere facilmente personalizzati, per adattarsi alle esigenze specifiche del brand e del contesto in cui vengono utilizzati. Ad esempio, essi possono essere realizzati in diverse dimensioni e forme, e possono essere programmati per mostrare informazioni in modo dinamico. Possono essere poi sincronizzati con altri dispositivi, come smartphone e tablet, per creare un'esperienza di acquisto interattiva per i clienti.

Infine, i display portavvisi luminosi con LED sono molto duraturi e affidabili. I LED hanno una lunga durata e possono funzionare per molti anni senza sostituzione, il che li rende una scelta conveniente per le attività commerciali che desiderano investire in una soluzione a lungo termine.

In conclusione, quindi, i display portavvisi luminosi con LED possono essere utilizzati per presentare informazioni sui prodotti, promuovere eventi o offerte speciali, creare un'atmosfera accattivante all'interno del negozio e creare un'esperienza di acquisto interattiva per i clienti. In combinazione con altre forme di comunicazione visiva, come cartelloni e insegne, i display portavvisi luminosi con LED possono aiutare a promuovere il brand e aumentare le vendite.

Totem digital signage

I totem digital signage con LED e touchscreen sono una soluzione all'avanguardia per la comunicazione visiva all'interno di un negozio o in qualsiasi altra attività commerciale. Essi combinano le funzionalità dei display LED ad alta luminosità con la tecnologia per creare un'esperienza interattiva e coinvolgente per i clienti. La segnaletica digitale attraverso totem pubblicitari è un sistema di comunicazione utilizzato per diffondere attraverso grandi immagini e testi accattivanti dei contenuti digitali, sia all’interno della propria azienda che in uno spazio pubblico o durante un evento.

I totem digital signage possono quindi includere pubblicità, contenuti informativi o altri tipi di informazioni. I sistemi di segnaletica digitale totem sono generalmente montati su un supporto o su un palo e sono progettati per essere visualizzati a distanza. Possono essere utilizzati in una varietà di luoghi, come centri commerciali, aeroporti e piazze pubbliche, ma sono perfetti anche per attirare nuovi clienti in una palestra: sempre più utilizzati sono i totem digitali per il fitness.

I totem digitali sono costituiti da uno schermo, un lettore multimediale e un sistema di gestione dei contenuti. Il lettore multimediale è responsabile della riproduzione del contenuto digitale sullo schermo del display, mentre il sistema di gestione dei contenuti viene utilizzato per programmare e gestire le informazioni e le immagini visualizzate. Alcuni sistemi di segnaletica digitale totem includono anche funzionalità come l'interattività del touchscreen e la possibilità di connettersi a Internet. I totem digital signage offrono un'alta luminosità e una nitidezza dell'immagine eccezionale, che attira l'attenzione dei passanti e li invoglia a interagire con i contenuti visualizzati. I LED utilizzati per questi totem hanno un alto livello di efficienza energetica, il che li rende una soluzione conveniente per le attività commerciali che desiderano investire in una soluzione a lungo termine.

In secondo luogo, i totem offrono un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare. Questo consente ai clienti di navigare facilmente tra i contenuti visualizzati e di accedere a informazioni dettagliate sui prodotti o servizi offerti. In terzo luogo, anche i totem digital signage possono essere facilmente personalizzati per adattarsi alle esigenze specifiche del brand e del contesto in cui vengono utilizzati. Ad esempio, essi possono essere programmati per mostrare informazioni sui prodotti in modo dinamico e interattivo, come caratteristiche, prezzi e disponibilità. Inoltre, possono essere sincronizzati con altri dispositivi, come smartphone e tablet, per creare un'esperienza di acquisto interattiva per i clienti. Inoltre, possono essere personalizzati con il design del brand, il logo, e le immagini per adattarsi all'immagine del brand e all'ambiente circostante.

Inoltre essi sono molto duraturi e affidabili. I LED hanno una lunga durata e possono funzionare per molti anni senza sostituzione, il che li rende una scelta conveniente per le attività commerciali che desiderano investire in una soluzione a lungo termine. In conclusione, i totem digital signage con LED e touchscreen sono una soluzione all'avanguardia per la comunicazione visiva all'interno di un negozio o in qualsiasi altra attività commerciale. I totem digital signage con LED e touchscreen possono essere utilizzati per presentare informazioni sui prodotti, promuovere eventi o offerte speciali, creare un'esperienza interattiva e coinvolgente per i clienti e aumentare la brand awareness.