Testimone di nozze, non solo un ruolo di supporto: dall’organizzazione alle fedi nuziali - - Look Out News

È la testimone di nozze, quella amica o parente scelta dalla sposa al fine che possa accompagnarla durante questa nuova fantastica avventura. Il suo non è solo un ruolo di supporto, ma anche di organizzazione e attenzione ai dettagli. I wedding planner esperti spiegano cosa dovrebbe fare prima e durante la cerimonia di nozze.

Qual è il ruolo della testimone di nozze?

La figura della testimone di nozze è di grande importanza in una cerimonia di matrimonio. Questa persona è scelta con cura dalla sposa stessa per svolgere un ruolo fondamentale durante il grande giorno. Prima e durante la cerimonia, la testimone di nozze dovrebbe seguire determinate linee guida per garantire che tutto si svolga in modo fluido e memorabile.

La testimone di nozze ha alcune responsabilità importanti da portare avanti, senza dimenticare mai il sorriso e la voglia di divertirsi.

Collaborazione con la sposa

La testimone della sposa dovrebbe collaborare strettamente con la protagonista dell’evento nella pianificazione e nell'organizzazione. Questo può includere l'aiuto nella scelta del vestito da sposa, la partecipazione ai preparativi della cerimonia, e l'organizzazione dell'addio al celibato o altri eventi organizzati prima delle nozze.

Scelta dell’abito

Osservando i tantissimi abiti da cerimonia da donna, la testimone della sposa sarà in grado di scegliere un outfit elegante e raffinato. I colori dovranno armonizzarsi con lo stile scelto dagli sposi e anche dal tema. Ovviamente, il tutto sempre studiato per essere un passo indietro dei protagonisti ma comunque sempre con eleganza (in grande stile).

Assistenza logistica

È suo compito aiutare la sposa con questioni pratiche come l'organizzazione dei dettagli della cerimonia, la gestione degli invitati, il coordinamento con il fotografo e altri fornitori, e persino l'assistenza nel giorno del matrimonio, come l'aggiustamento del vestito o il trasporto di oggetti importanti.

Discorso oppure brindisi al ricevimento

Spesso, la testimone di nozze è chiamata a pronunciare un discorso o un toast/brindisi durante il ricevimento. Questo è un momento speciale per esprimere affetto e auguri agli sposi, quindi dovrebbe essere preparato con attenzione e consegnato con empatia e calore.

Puntualità

È fondamentale essere puntuali e arrivare in anticipo alla cerimonia. Questo darà modo alla testimone di aiutare la sposa a prepararsi e di svolgere eventuali compiti assegnati prima dell'inizio della cerimonia.

Assistenza alla sposa

Durante la cerimonia è suo compito essere vicina alla sposa, offrendo supporto emotivo e pratico. Questo può includere la gestione del velo o del bouquet, l'offerta di un fazzoletto se la sposa ne avesse bisogno, e la condivisione di momenti speciali insieme.

Responsabilità per gli anelli

Se la testimone di nozze è responsabile degli anelli, dovrebbe assicurarsi di tenerli al sicuro e di consegnarli al momento opportuno durante la cerimonia.

Sorriso e positività

Sarebbe bene mostrare gioia e felicità durante tutta la cerimonia, contribuendo a creare un'atmosfera di amore e festa. La sposa sceglie con cura la sua alleata per la cerimonia, per questo motivo dovrà essere sicuramente una persona piena di gioia per l’evento.

Partecipazione alle fotografie e ai video

La testimone di nozze sarà chiamata ad essere presente in moltissime foto o nei video professionali che catturano momenti unici. In questo caso ci si lascia guidare dal fotografo professionista, dando il meglio per creare ricordi indimenticabili.