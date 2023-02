Un legamento d’amore è una fattura? - - Look Out News

Si sente spesso parlare di “legamenti d’amore”, dei rituali che affondano le proprie radici in campo esoterico e che servono ad unire, come fa intendere il nome, due individui.

Nel linguaggio comune, si tende spesso ad utilizzare come sinonimi per indicare un legamento d’amore termini quali “malia”, “incantesimo” o “fattura”.

Se i primi due sono adatti, la stessa cosa non vale per il terzo.

Tra “legamento” e “fattura” d’amore, intercorrono infatti notevoli differenze che non rendono corretto l’uso indiscriminato di essi per indicare la medesima pratica.

Vediamo dunque che cosa distingue questi due rituali esoterici.

Legamento d’amore: cos’è

Il legamento d’amore è una pratica che si avvale principalmente degli influssi provenienti dalle due branche della magia considerate “benevole”, ovvero quella rossa e quella bianca (anche se in taluni casi si può ricorrere anche alla più potente magia nera, che invece viene definita malevola e collegata al demonio) allo scopo di favorire l’unione tra due individui, per rafforzare un legame ormai prossimo alla rottura o per ravvivare la fiamma della passione quasi del tutto spenta. Talvolta, però, il legamento d’amore è utile anche per avvicinare a sé la persona di cui si è innamorati, nonostante magari con ella non ci sia alcun tipo di rapporto.

Fattura d’amore: cos’è

Con "fattura d'amore" si intende invece un rituale esoterico simile per obiettivi e risultati finali al legamento d'amore, ma dotata di un carattere maggiormente impositivo.

La fattura d’amore, infatti, si avvale tendenzialmente della magia nera (nonostante alcuni operatori scelgano di utilizzare unicamente quella rossa, meno pericolosa e più semplice da controllare) i cui effetti sono più forti e immediati: per questo motivo, viene comunemente anche chiamata “maleficio” o “sortilegio”.

Quali differenze intercorrono tra legamento e fattura d’amore

Ora che abbiamo definito in linea generale cosa sono e in cosa consistono il legamento e la fattura d’amore, vediamo in che cosa si diversificano.