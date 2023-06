Legamenti d’amore: ecco il principio su cui si basano - - Look Out News

Quando si parla di magia, riti e fatture le persone hanno solitamente due tipologie di reazione: o sono scettiche o ne sono intimorite. In effetti esiste anche un tipo di magia, chiamata nera, che si basa su influenze negative e ha scopi di vendetta; per fortuna, i legamenti d’amore rientrano in una diversa categoria.

Sono riti che appartengono alla magia rossa, dedicata appunto all’amore. Si basano su gesti rituali da compiere e formule verbali da ripetere. Lo scopo ultimo è creare l’armonia amorosa fra una coppia di persone. Attenzione: non si tratta di far innamorare a forza qualcuno, questo non è possibile; ma se nella coppia sono sorti problemi per una terza persona, per intromissioni esterne o per problemi momentanei, il legamento d’amore può mettere in moto le giuste energie per rinnovare il sentimento e riavvicinare la coppia. Chiunque quindi stia vivendo un momento di crisi, oppure non riesca ad avvicinare l’oggetto del proprio amore, può trovare aiuto professionale e competente rivolgendosi a Legamenti-Amore.com.

Quando nascono i rituali di magia rossa

Come molti altri riti, i legamenti d’amore hanno origini antiche; anzi un tempo erano molto più conosciuti e usati rispetto a quanto accade oggi. Le prime testimonianze di cui si ha conoscenza risalgono all’antico Egitto; ancora oggi esiste un rito che porta il nome della bellissima regina Cleopatra, che – qualcuno ipotizza – sapeva come usare il potere della magia rossa per affascinare gli uomini. Al tempo dell’Impero romano risalgono quelle che sono chiamate Tabulae Defixionis, che raccoglievano maledizioni e incantesimi per punire chi aveva tradito e non corrispondeva l’amante.

E’ però nel Medioevo che il rito prende la forma che corrisponde al nostro immaginario: una pozione a base di erbe realizzata da una donna con capacità da strega. Allora solo le classi abbienti si potevano permettere questi servizi e l’utilizzo era molto diffuso. Con il periodo della “caccia alle streghe” la magia è messa al bando e vista come truffa, sebbene le tradizioni siano sopravvissute in segreto.

Dall’anno Mille, riti e magia si sono sviluppati nell’Est Europa, in particolare in Romania. La Transilvania è ancora oggi un luogo che emana una atmosfera particolare, ricca di suggestioni e credenze popolari che parlano di personalità non umane, come il famoso Conte Dracula.

Come funzionano?

Coloro che sono fra gli scettici, a sentir parlare di legamenti o rituali pensano, nella migliore delle ipotesi, che non funzioneranno mai; nella peggiore, che siano raggiri. In realtà i riti esoterici si basano su un aspetto scientifico alla base della fisica: tutto è energia. Anche i rapporti fra persone smuovono energie, che non vediamo ma che esistono. L’armonia fra due persone crea ambienti sani in cui vivere; allo stesso modo, l’ingerenza di energie negative, portate da persone che si intromettono nella vita di coppia, possono portare alla rottura di un rapporto.

E’ su questo che ha presa il rito, non sulla volontà delle persone. Aumentando le vibrazioni positive verso la persona amata, si ha la possibilità di instaurare o ricreare quel rapporto che si desidera, per poi lavorare concretamente sulla coppia.

Per quanto questi rituali afferiscano nel concetto di magia, c’è da ricordare che miracoli non li può fare nessuno. Per quanto un legamento d’amore sia efficace, se poi la coppia non si impegna per far durare la relazione, in breve tempo ci si ritroverà con i medesimi problemi.

Come individuare l’operatore

Come detto quando si effettuano dei legamenti d’amore si vanno a smuovere delle energie cosmiche e universali cui tutti gli esseri umani sono soggetti. E’ quindi un momento delicato che deve essere gestito solo da chi ha esperienza in questo campo.

Per questo è importante non solo affidarsi a un operatore esoterico evitando di improvvisare riti in prima persona, ma anche scegliere un professionista serio. Se non avete conoscenze dirette e vi affidate al web, cominciate a valutarne la figura: come si presenta, quali esperienze può raccontare e come ne parlano in rete. Poi passate a un contatto diretto: deve nascere un certo feeling fra operatore e cliente, se no è difficile avere piena fiducia nel processo. L’operatore deve ascoltarvi, capire le vostre necessità e darvi i giusti consigli sulla base della sua esperienza, non cercando solo di accontentarvi.

Se si proclama in grado di darvi la relazione che volete in uno schiocco di dita, senza valutare la situazione di partenza, cominciate a diffidare. Un legamento d’amore è un lavoro serio che richiede consapevolezza, non un gioco di prestigio con cui manipolare le persone.