WhatsApp Business: il 2025 sarà un anno di svolta secondo Esendex - - Look Out News

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica mobile più popolare al mondo, si appresta a rivoluzionare il mondo delle comunicazioni aziendali il prossimo anno. Secondo Esendex, leader nelle soluzioni di mobile messaging e Meta Business Partner, il 2025 rappresenterà, infatti, l'anno in cui WhatsApp Business si affermerà definitivamente come lo strumento principale per interagire con la clientela, grazie alle sue funzionalità avanzate e all’immediatezza che offre.

Con oltre 570 milioni di utenti attivi ogni giorno e una crescita del 20% registrata nel 2024*, WhatsApp sta rapidamente diventando il punto di riferimento per le aziende che desiderano migliorare le interazioni con i clienti. Il successo della piattaforma è dovuto alla familiarità che milioni di persone hanno con l’app, già ampiamente utilizzata nelle comunicazioni private, e alla capacità di offrire un'esperienza utente fluida e intuitiva anche in un contesto aziendale.

Due opzioni per rispondere a diverse esigenze aziendali

WhatsApp Business offre due versioni per le aziende: una gratuita, pensata per micro e piccole imprese, e WhatsApp Business Platform, una soluzione avanzata che permette di sfruttare al meglio le potenzialità del mobile messaging. Quest'ultima opzione è particolarmente interessante per le aziende che desiderano gestire comunicazioni su larga scala, grazie a diverse funzionalità tra cui si segnalano:

Invio di comunicazioni massive, che sono possibili anche verso contatti non salvati in rubrica, purché abbiano fornito il consenso.

Modelli interattivi personalizzabili con possibilità di creare messaggi con bottoni di call-to-action.

Chatbot avanzati per automatizzare le risposte alle domande più frequenti e gestire in modo efficace il servizio clienti.

Gestione multiutente, che è ideale per consentire a diversi reparti aziendali di collaborare nella gestione di una singola conversazione.

Il valore aggiunto di WhatsApp nella Customer Journey

WhatsApp Business Platform è in grado di supportare le aziende durante l’intera Customer Journey, dalla prima interazione fino al post-vendita. Ad esempio, in ambito marketing consente di raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle tradizionali campagne SMS o email e di utilizzare messaggi interattivi per aumentare il tasso di coinvolgimento.

Nel servizio clienti, invece, WhatsApp si distingue per la possibilità di fornire assistenza 24/7 grazie a chatbot configurabili e per la capacità di gestire le richieste più complesse tramite operatore, sfruttando strumenti che migliorano la produttività del team.

Una crescita che non si arresta

Secondo le previsioni di Esendex, il 2025 sarà un anno di ulteriore espansione per WhatsApp Business Platform, spinto dalla crescente domanda di soluzioni digitali che semplifichino le comunicazioni tra aziende e clienti, in un’ottica di migliorare il più possibile il Customer Engagement. In qualità di Meta Business Partner, Esendex è in prima linea nel supportare questa transizione, offrendo alle aziende strumenti innovativi e un servizio di consulenza personalizzato.

Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia ha dichiarato: "In qualità di Meta Business Partner, nell’ultimo anno abbiamo assistito a un’enorme crescita delle richieste da parte delle aziende, sempre più consapevoli delle notevoli potenzialità di WhatsApp Business Platform nel rendere le conversazioni con i clienti più efficaci e interattive. La piattaforma rappresenta un'opportunità straordinaria per aumentare i livelli di Customer Satisfaction e con il nostro programma di onboarding gratuito offriamo alle aziende il supporto di un team dedicato per integrarla al meglio nelle loro strategie di comunicazione. Rispetto all’anno precedente, nel 2024 sono più che triplicati i clienti che abbiamo accompagnato con successo nell’implementazione di un nuovo account WhatsApp Business Platform. Prevediamo per il 2025 di proseguire in questa crescita esponenziale".

Per ulteriori informazioni su Esendex e le sue soluzioni di mobile messaging: www.esendex.it

*Fonte: Statista. I dati sono relativi al terzo trimestre 2024 e l'incremento è calcolato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente