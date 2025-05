Skebby rafforza la propria proposta integrando WhatsApp Business Platform per la comunicazione aziendale - - Look Out News

Con l’ingresso di WhatsApp Business Platform nella suite di servizi di Instant Messaging, Skebby, realtà italiana leader nel mobile marketing, accompagna le imprese italiane in ogni fase: dall’attivazione all’adozione strategica di questo potente strumento.

Utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, WhatsApp è un’applicazione che non ha bisogno di grandi presentazioni ed è diventata per molti lo strumento di comunicazione per eccellenza nella vita quotidiana, privata e lavorativa. Dalle chat con amici e familiari, fino alle conversazioni con colleghi e partner commerciali, WhatsApp rappresenta una soluzione semplice, diretta ed estremamente familiare. Non sorprende, quindi, che anche le aziende stiano sempre più riconoscendo il suo valore strategico come canale per entrare in contatto con clienti e prospect in modo tempestivo, personalizzato ed efficace.

È in questo scenario che si inserisce l’annuncio di Skebby, realtà italiana di riferimento nel panorama dei servizi di mobile marketing, parte del gruppo internazionale Commify, già Meta Business Partner. L’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente la propria offerta, integrando WhatsApp Business Platform, un’infrastruttura progettata per rispondere alle esigenze delle imprese che desiderano portare a un nuovo livello la comunicazione con il proprio pubblico sfruttando un canale ormai imprescindibile.

Questa integrazione rappresenta un passo importante per Skebby, che conferma così la volontà di rafforzare la propria leadership nel settore del conversational messaging, arricchendo il portafoglio di soluzioni già disponibili con un servizio in grado di gestire comunicazioni su larga scala, mantenendo al tempo stesso un’elevata qualità e un forte grado di personalizzazione.

WhatsApp Business Platform, a differenza della versione gratuita dell’applicazione, è pensata per un uso professionale e collaborativo, capace di rispondere alle esigenze di aziende strutturate, anche di grandi dimensioni. Grazie a questa soluzione, diversi reparti aziendali – come marketing, vendite, assistenza clienti – possono collaborare in modo sinergico, condividendo strumenti e informazioni per offrire un’esperienza utente coerente ed efficace.

Tra le sue principali funzionalità, la piattaforma offre la possibilità di integrare sistemi CRM già esistenti, utilizzare template predefiniti e personalizzati per invii più efficienti, impiegare chatbot intelligenti per rispondere automaticamente alle richieste più comuni e, infine, gestire un alto volume di conversazioni in modo scalabile e strutturato. Tutto ciò consente di mantenere una relazione continua con il cliente, aumentando il livello di soddisfazione e rafforzando il legame con il brand.

Il vero valore aggiunto dell’integrazione proposta da Skebby risiede nella piattaforma proprietaria, sviluppata con l’obiettivo di garantire massima compatibilità e facilità d’uso. Attraverso API dedicate, le aziende possono inserire WhatsApp Business Platform all’interno delle proprie strategie di comunicazione multicanale, coordinandola con altri strumenti digitali già in uso. Questo approccio consente una gestione centralizzata, riducendo i tempi di intervento, automatizzando processi e rendendo ogni interazione più significativa e rilevante per i destinatari.

“WhatsApp è oggi per molti un canale di comunicazione privilegiato e con la nostra piattaforma siamo in grado di offrire alle aziende italiane l’opportunità di potenziare la relazione con il loro pubblico di riferimento, utilizzando proprio questo strumento in modo professionale e strutturato”, ha dichiarato Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby, che ha proseguito: “Il nostro obiettivo è quello di accompagnare realtà di ogni tipo e dimensione in tutte le fasi del processo di adozione della piattaforma: dall’onboarding fino al supporto post-vendita, per garantire un’esperienza d’uso fluida ed efficace, che permetta alle aziende di assicurare ai propri clienti la migliore Customer Experience possibile, rafforzandone i legami e favorendone la fidelizzazione”. Skebby si propone quindi come un alleato strategico per tutte quelle realtà che desiderano compiere un salto di qualità nella propria comunicazione digitale, sfruttando un canale che i consumatori già conoscono, utilizzano e apprezzano. L’integrazione di WhatsApp Business Platform consente alle aziende di interagire con i clienti nel modo che essi preferiscono: in tempo reale, su un’app familiare, con contenuti mirati e tempestivi.

Con questa scelta, Skebby rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore dell’innovazione digitale nelle comunicazioni aziendali, fornendo soluzioni che non solo rispondono alle esigenze attuali, ma anticipano anche le necessità future di un mercato in continua evoluzione.

Per maggiori informazioni su questa novità e sulle modalità di attivazione: https://www.skebby.it/