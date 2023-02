Le 39 spiagge più belle e migliori del mondo

Le spiagge. Che altro c’è da dire? Sono la definizione perfetta di paradiso, splendidi angoli di terra dove l’unica richiesta è un posto dove sdraiarsi (e una buona dose di crema solare, ovviamente). C’è un’atmosfera unificante in questi luoghi che è immediatamente evidente, ma non ci sono due spiagge uguali. La natura non fa così. Le calette segrete sono magiche quanto le più famose, i paradisi tropicali da manuale sono uguali agli equivalenti urbani. Le spiagge sono cose magnifiche e queste sono le migliori che questo splendido pianeta ha da offrire.

Le migliori e più belle spiagge del mondo

Shipwreck Beach – Spiaggia del Naufragio | Zante, Grecia

Conosciuta come Zante dagli amanti delle feste, l’isola greca di Zante attira ogni anno una folla di persone nella sua famigerata striscia di Laganas. Ma sarebbe un peccato non allontanarsi dalla striscia e raggiungere alcune delle spiagge più belle del mondo, tra cui Shipwreck Beach. Accessibile solo in barca, Shipwreck vanta scogliere bianche, acque turchesi e il Parco Marino di Zante, dove vivono foche e tartarughe.

Baia di Hanalei | Kauai, Hawaii

Una delle isole meno visitate delle Hawaii, Kauai ospita spiagge meravigliose. Situata sulla costa settentrionale dell’isola, Hanalei Bay è la baia più grande di Kauai e offre più di tre chilometri di soffice sabbia bianca, una baia tranquilla e uno sfondo montuoso. La spiaggia è raramente affollata e in estate la baia offre un ottimo ormeggio per le barche a vela, lo stand up paddleboard e il nuoto.

Hyams Beach | Nuovo Galles del Sud, Australia

A tre ore a sud di Sydney, la pineta si divide per rivelare la quintessenza della spiaggia australiana di sabbia bianca. Gli amanti dello snorkeling non saranno sommersi dalle onde mentre remano fino a Hyams Point alla ricerca delle razze. Ma potrebbero sentire l’increspatura di un branco di delfini che si scatenano. Preparate un picnic e percorrete l’ombreggiata White Sands Walk di mezz’ora fino ai tavoli da picnic di Greenfield Gully.

Anse Source d’Argent | La Digue, Seychelles

Se La Digue, la più piccola isola abitata delle Seychelles, avesse un centesimo per ogni screensaver di Anse Source d’Argent… La spiaggia prototipo della lista dei desideri è il punto di arrivo del viaggio alle Seychelles, con nicchie private tra i massi e l’acqua più limpida del mondo. Da qui, si può fare un’escursione sulle colline (e attraverso il surf poco profondo) fino ad Anse Marron, dove massi maneggevoli simili a boe abbracciano l’insenatura, creando una piscina.

Spiaggia di North Bay | Providenciales, Turks e Caicos

Grace Bay Beach a Providenciales (in breve Provo) è una di quelle incredibili spiagge caraibiche che vengono affisse sui cartelloni pubblicitari e sugli screensaver (e che, a seconda dell’anno, vengono persino nominate le migliori del mondo). Troverete acqua cristallina, sabbia polverosa e una coloratissima barriera corallina che non vede l’ora di essere esplorata. Paddleboard, windsurf, kayak, parasailing, jet-ski e sci d’acqua sono tutti passatempi popolari, ma noi vi consigliamo di rilassarvi su un asciugamano e di prendere il sole.

Cala Llombards | Maiorca, Spagna

La costa frastagliata di Maiorca è un dono per gli amanti del cliff-jump, e questa sottile cala meridionale presenta un altopiano roccioso a ogni altezza. Se il segreto è svelato, non è stato tradotto dallo spagnolo. La maggior parte dei locali si reca qui e si diverte, sia che faccia i salti, sia che si limiti a guardare dalla spiaggia. Con tutta la sabbia dorata, la pietra dorata e la pelle dorata, ogni foto #nofilter sembra inondata di seppia.

Spiaggia statale di El Matador | Malibu, California

Piccola e dominata da affioramenti rocciosi, El Matador potrebbe non corrispondere all’idea tipica di una giornata in spiaggia a Los Angeles, ma è di gran lunga la spiaggia più bella della SoCal. Indossate scarpe e non portate con voi troppa attrezzatura; la zona occidentale di Malibu è accessibile solo attraverso un ripido sentiero ghiaioso. Se arrivate presto o tardi, sarete ricompensati con un’alba o un tramonto memorabili.

Spiaggia di Llandudno | Città del Capo, Sudafrica

Se non riuscite a trovare una spiaggia decente nel paesaggio fantastico di Western Cape, vergognatevi. Ma sareste perdonati se vi fosse sfuggita Llandudno. Spuntata dalla catena montuosa dei Dodici Apostoli, questa lingua di sabbia si insinua di nascosto tra due riserve naturali a sud di Città del Capo. Quando i cacciatori di tramonti arriveranno, mettete in valigia la vostra borsa e seguite il sentiero di macchia a 30 minuti a sud, fino a Sandy Bay, ancora più appartata.

Spiaggia di Marimegmeg | Palawan, Filippine

Cosa c’è da fare in questa spiaggia incontaminata? Immergersi e… immergersi. Dopotutto, siamo nelle Filippine. Più di 100 specie di pesci si muovono sul corallo color tramonto, insieme a nudibranchi ondeggianti e a qualche dugongo (molluschi e mammiferi autoctoni, per chi non lo sapesse). Per le vostre immersioni giornaliere, rivolgetevi a uno dei 20 centri di immersione dislocati lungo la costa di El Nido.

Baia di Barafundle | Pembrokeshire, Galles

Il Galles ha spiagge bellissime, probabilmente le migliori del Regno Unito, e i più esperti vi indicheranno il Pembrokeshire per il meglio del meglio. Barafundle è la più famosa, accessibile solo con una splendida passeggiata di mezzo miglio che vale ogni goccia di sudore espulsa lungo il percorso. Le acque calme sono sicure per la balneazione e la tranquillità del luogo rende l’esperienza davvero piacevole.

Arco Magna | Calabria, Italia

Un angolo di paradiso in Calabria, Arco Magno è praticamente idilliaco. Sembra dipinto da un maestro, un tratto incredibilmente invitante che fa svanire lo stress del mondo moderno in un’acqua calda e in un’intima solitudine. L’arco di pietra è qualcosa di completamente diverso.

Ipanema | Rio de Janeiro, Brasile

I carioca sono dei duri, e sono loro a rendere questo litorale dorato un vero e proprio viaggio. Dividono la spiaggia in territori: atleti qui, surfisti là, hippy, gay ed esibizionisti nel mezzo. Scegliete la vostra tribù. Tenete conto dei servizi limitati. Se non riuscite a sopportare il caldo senza una doccia e una bibita fresca, prenotate un hotel dietro il lungomare in piastrelle portoghesi.

Elafonisi | Creta, Grecia

Sì, la sabbia è rosa. La tonalità rosata di questa splendida spiaggia nel sud-ovest di Creta è diventata una specie di superstar dei social media, ma non pensate nemmeno di essere cinici al riguardo. Elafonisi è così bella di persona che non merita di essere discussa, quindi prenotate pure il vostro volo per Creta. Quando arrivate, tenete d’occhio anche i narcisi bianchi del mare.

Spiaggia di Railay | Krabi, Thailandia

Alcuni hotel termali si sono nascosti tra le foreste di palme di Krabi, ma non hanno rovinato il fascino di Railay Beach – le folle più appariscenti preferiscono comunque Phuket. Le scogliere calcaree che si ergono a stalattiti e che chiudono la spiaggia di Railay la rendono inaccessibile su strada e la baia poco profonda impedisce l’accesso a qualsiasi cosa più grande di una barca a coda lunga. Noleggiatene una dalla vicina Ao Nang per un prezzo quasi nullo e poi mettetevi su un’amaca.

Siesta Beach | Siesta Key, Florida

Come suggerisce il nome, Siesta Key è il luogo ideale per rilassarsi. L’ampio lungomare è raramente sovraffollato e la sabbia bianca e cristallina rimane fresca al tatto, quindi assicuratevi di affondare i piedi mentre leggete la vostra rivista preferita. Preparate la borsa frigo con le vostre bevande per adulti (non sono ammessi bicchieri) e se sentite il bisogno di fare un po’ di esercizio, sono disponibili kayak e paddleboard a noleggio.

Praia da Rocha | Algarve, Portogallo

L’Algarve merita maggiore rispetto da parte dei viaggiatori più accaniti, e luoghi come la splendida e dorata Praia da Rocha ne sono un esempio. È qui che natura e natura si combinano con risultati magnifici, un’incantevole distesa di terra che si trasforma in centro della vita notturna una volta tramontato il sole, dove si fa festa a oltranza da tarda notte fino alla gioia del pastore. Quando la festa finisce, la spiaggia torna a essere un paradiso idilliaco.

Bahía Tortuga – Baia Tortuga | Santa Cruz, Isole Galápagos

La spiaggia di Tortuga Bay è stata perfettamente conservata, quindi non pensate nemmeno di fare il bagno qui e di sporcare tutto. Non potete, queste azioni sono vietate, ma qualsiasi selezione delle migliori spiagge del mondo deve menzionare la stravaganza della fauna selvatica delle Galapagos. Tortuga Bay si trova sull’isola di Santa Cruz e ospita iguane, granchi, pellicani e tutto il resto. Se dovete assolutamente fare il bagno, nelle vicinanze c’è una piccola baia in cui è consentito farlo, anche se tenete gli occhi aperti per gli squali tigre.

Stokksnes | Penisola di Stokksnes, Islanda

Stokksnes è un po’ diversa dalle altre spiagge di questo elenco, ma è una caratteristica tipica dell’Islanda. Dopo tutto, le spiagge non hanno bisogno di essere avvolte dal sole per essere gloriosamente fotogeniche. La sabbia vulcanica nera di questa spiaggia è uno spettacolo da vedere, un’estetica inizialmente stridente che presto diventa bizzarramente rilassante. Una spiaggia di un altro mondo? Stokksnes è proprio così.

Spiaggia rosa | Isola di Komodo, Indonesia

I vostri occhi non vi ingannano, quella spiaggia è davvero rosa. Sarà per questo che si chiama Pink Beach, no? La tonalità deriva da migliaia di pezzi di corallo, conchiglie e altri materiali rotti, che emanano una luce vibrante che praticamente trascina la vostra macchina fotografica fuori dalla tasca e richiede di scattare un miliardo di foto. Esistono solo 10 spiagge di sabbia rosa sul pianeta e l’Indonesia ne possiede due.

Zlatni Rat | Brač, Croazia

La spiaggia più famosa della Croazia? Zlatni Rat potrebbe aggiudicarsi la corona. Situata sulla splendida isola di Brač (a 50 minuti di traghetto da Spalato), questa spiaggia mutaforma cambia dimensioni e lunghezza a seconda delle maree. Questo è già di per sé sorprendente, ma tutti i pensieri di curiosità naturale tendono a spegnersi di fronte alla sua pura bellezza. Mettetevi all’ombra dei pini e godetevi un pigro pomeriggio a guardare i kite-surfisti che si danno da fare.

Kynance Cove | Cornovaglia, Inghilterra

Siete alla ricerca di sirene? Andate subito a Kynance Cove. Nascosta nella penisola di Lizard, all’estremità meridionale del Regno Unito, questa incantevole località della Cornovaglia è molto amata per un motivo preciso, con le sue sabbie ampie, le alte rocce e le insenature nascoste. E le sirene di cui sopra, naturalmente. Prendete il vostro cream tea all’eco-caffè vicino alla spiaggia e ricordate il galateo della Cornovaglia: prima la marmellata sulle focaccine.

Spiaggia di Weligama | Weligama, Sri Lanka

Fate fruttare il vostro viaggio in Sri Lanka in questa spiaggia di sabbia marrone e zuccherina, poco frequentata, a 20 miglia da Galle. Qui il nuoto è sicuro, più calmo e meno profondo di altre spiagge della costa meridionale. Oppure accoccolatevi su una sedia sospesa sotto un ramo fino a mezzogiorno, quando il baracchino del pesce accende il suo barbecue per servire sgombri e gamberi arrivati su barche lunghe all’alba.

Moshup Beach | Aquinnah, USA

Chi è informato si reca a Moshup Beach, nascosta nella piccola comunità di Aquinnah. Conosciuta in passato come Gay Head, la sabbia bianca di questa spiaggia rappresenta una sorta di rifugio lontano dalla folla di Martha’s Vineyard, anche se ogni anno che passa sempre più persone scoprono questo angolo di meraviglia. L’abbigliamento è facoltativo.

Punta del Este | Punta del Este, Uruguay

Quando il resto del mondo si accorgerà della maestosità dell’Uruguay? A dire il vero, non è così, ce lo terremo per noi ancora per un po’, anche se la crescente popolarità di città costiere come Punta del Este suggerisce che questi giorni non sono ancora lontani. Scegliete tra Playa Mansa (calma) e Playa Brava (turbolenta): i due nomi dovrebbero darvi un’idea di cosa vi aspetta. Tenete d’occhio la scultura della mano.

Isola di Ocracoke | Carolina del Nord, USA

I giorni in cui Ocracoke era gestita dai pirati sono finiti da un pezzo (o forse sì?) e la punta meridionale degli Outer Banks è diventata una delle spiagge più importanti della Carolina del Nord. Ocracoke ha la reputazione di essere una delle migliori destinazioni per la pesca con le bombole del pianeta, anche se è più probabile che ci si ritrovi a oziare sulle sue spiagge senza stress e a chiacchierare con gli abitanti del luogo, altrettanto senza stress.

Spiaggia di Kendwa | Zanzibar, Tanzania

Se chiudete gli occhi e provate a immaginare la più idilliaca delle spiagge, è molto probabile che vi venga in mente l’immagine di Kendwa. Sabbia bianca, acqua turchese scintillante, panorami per giorni. Cosa si può desiderare di più da una spiaggia? Qui è possibile (anzi, incoraggiato) nuotare per tutto il giorno, e c’è qualcosa in una nuotata all’alba che canta davvero all’anima.

Spiaggia nascosta | Isole Marieta, Messico

È possibile che qualcosa sia nascosto e famoso allo stesso tempo? Chiedetelo a Marieta Beach in Messico. Ok, non si può chiedere a una spiaggia, ma questa curiosa caverna è una delle spiagge più insolite del mondo. Non è la più facile da raggiungere (le stesse Isole Marieta distano un’ora da qualsiasi luogo), ma la bellezza della cosiddetta Love Beach ne vale la pena. Assicuratevi di ottenere i giusti permessi prima di visitare questo eco-paradiso.

Spiaggia di Essaouira | Essaouira, Marocco

La città gemella di Marrakech ha un mercato moresco sbiancato dal sole e un forte di 500 anni, ma la spiaggia di due miglia le eclissa entrambe. Prendete una spremuta d’arancia fresca in uno dei chioschi di legno dipinto vicino ai vecchi bastioni, poi pagate un lettino e un ombrellone. Il fattore fresco aumenta nel tardo pomeriggio, grazie ai venti di Alizé e agli studenti universitari a torso nudo che vengono a giocare a calcio al Bar Miramar.

Long Beach | Isola di Vancouver, Canada

Per la cronaca, sono 10 miglia spazzate dal vento. Ma le dimensioni non contano qui, ai confini del Canada, dove c’è già più costa selvaggia, abitata da balene e punteggiata di pini di quanta se ne possa fare. Si tratta di un viaggio di cinque ore via terra e via mare dalla città di Vancouver, quindi approfittatene per fare un’escursione nella foresta pluviale lungo il Combers Beach Trailhead prima di piantare la tenda a Green Point.

Plage Sainte-Barbe | Bretagna, Francia

Qualcuno ha gridato “fuoco”? Perché questo tratto caramelloso di spiaggia bretone non dovrebbe essere così deserto. Beh, quello che le persone che intasano l’autostrada verso Quiberon non sanno non farà loro del male. Più spazio per esercitarsi con il surf sulle onde, per poi rilassarsi sulle dune fino allo spettacolare tramonto. Assicuratevi di portare con voi l’attrezzatura, l’acqua e uno spuntino: non ci sono servizi nel raggio di un chilometro.

Spiaggia di Metsitsim | Tel Aviv, Israele

Superate le famose spiagge festaiole di Tel Aviv e le aree riservate ai sessi, troverete una spiaggia pulita e clubby, deliziosamente a corto di carne e tette, nonostante un campo da beach volley molto frequentato. Gli amanti dell’aperitivo si rallegrano del personale che porta cocktail spumeggianti ai lettini all’ombra. I maniaci dell’ordine si rallegrano del nuovissimo complesso di docce. Dopo il risciacquo, seguite il lungomare fino al mercato degli agricoltori vicino al porto.

Spiaggia di Nungwi, Tanzania

Situata nell’omonimo villaggio di pescatori sull’isola di Zanzibar, la spiaggia di Nungwi è una delle attrazioni più gettonate della Tanzania. Gran parte del fascino è dato dalla fantastica sabbia corallina di Nungwi, che sembra emettere una luce pallida e ultraterrena. L’acqua incontaminata e facile da nuotare, le rocce scoscese e gli incantevoli tramonti che si tuffano sotto il mare punteggiato di dhow completano il quadro. Con il clamore arriva anche il commercio: La zona è caratterizzata da una forte concentrazione di ristoranti, venditori di articoli da spiaggia, bar, resort e agenzie di sport acquatici ed escursioni (particolarmente popolari sono la pesca d’altura, le crociere al tramonto e le gite all’incredibile banco di sabbia di Nakupenda Beach, al largo di Stone Town).

Parco nazionale di Cape Le Grand, Australia occidentale

Il Cape Le Grand National Park ospita diverse spiagge e baie distinte, ognuna delle quali è bellissima e quintessenzialmente australiana. Il sentiero costiero di Le Grand si snoda tra brughiere e scogliere rocciose, visitando Hellfire Bay (dove massi di granito, acque azzurre e trasparenti e una spiaggia arcuata formano uno scenario fantastico) e Lucky Bay (dove si trova una delle sabbie più bianche del mondo). Per una vista dall’alto, percorrete il Frenchman Peak Trail, lungo 1,5 miglia e costellato di fiori selvatici.

Spiaggia di Sotavento, Fuerteventura, Isole Canarie

Mentre Fuerteventura è selvaggiamente sovrasviluppata in alcune parti, Sotavento è l’antidoto alle località balneari edificate dell’isola. Le sue 17 miglia di lunghezza contengono solo dune dorate, un’immensa spiaggia sabbiosa e onde color verde acqua. I venti alisei, affidabili e affidabili, incidono il paesaggio desertico che incontra l’oceano con vaste piscine e lagune a bassa marea. Le condizioni ventose e l’acqua calda tutto l’anno rendono Sotavento un paradiso per il nuoto, il surf, il kiteboard e la vela Hobie Cat.

Playa de Ses Illetes, Formentera, Isole Baleari

Situata su uno stretto lembo di terra nel nord di Formentera, la sabbia dorata e scintillante di Playa de Ses Illetes è bagnata da fondali turchesi su entrambi i lati. Lo status di riserva naturale tiene sotto controllo la folla e i visitatori possono camminare lungo il promontorio per trovare spiagge ancora più appartate. Una passeggiata di mezz’ora verso nord porta alla punta dell’isola, con vista su S’Espalmador attraverso il canale.

Spiaggia di Whitehaven, Isola di Whitsundays, Australia

Per quanto riguarda i luoghi da visitare in Australia, Whitehaven Beach è al pari della Sydney Opera House e del Noosa National Park. Dall’alto, il vortice mutevole di sabbia bianca e salata e l’acqua blu brillante della destinazione assomigliano a un prezioso gioiello marmorizzato. (Raggiungete il panoramico Hill Inlet Lookout per godere di una delle viste più belle della vostra vita). La sabbia, fatta di quarzo finissimo e ricco di silice, è tra le più bianche e levigate del mondo.

Spiaggia La Pelosa, Sardegna, Italia

Ecco una spiaggia che è bella e lo sa. I potenziali frequentatori della spiaggia devono pagare una quota d’ingresso online e, una volta arrivati, utilizzare tappetini da spiaggia sotto gli asciugamani, astenersi dal fumare e indossare un braccialetto che segnala il pagamento. Naturalmente, questi sforzi impediscono il sovraffollamento, in modo che tutti possano godersi la sabbia della Pelosa, resa bianca come l’osso dal sole del Mediterraneo, e i fondali limpidi e scintillanti. Una torre di avvistamento in pietra aragonese sulla vicina isola dell’Asinara completa la scena. Altre spiagge sarde da non perdere sono Porto Giunco, Spiaggia La Cinta, Cala Mariolu e Spiaggia di Cala Coticcio.

Spiaggia di Matira, Bora Bora, Polinesia Francese

La Polinesia francese è associata a spiagge e splendori tropicali. La spiaggia di Matira ottiene una menzione d’onore per le sue dimensioni, la pulizia, la facilità di accesso e l’incredibile bellezza: immaginate la sabbia bianca e soffice, l’acqua calma e turchese a perdita d’occhio e le lussureggianti colline vulcaniche che spuntano in lontananza. Matira è la più grande spiaggia pubblica di Bora Bora, ma la sua scena è tranquilla e sommessa. I frequentatori della spiaggia sono soliti sonnecchiare sugli asciugamani, sguazzare nell’acqua profonda fino al ginocchio o visitare le boutique e i caffè economici della spiaggia.

Scala dei Turchi, Sicilia

La Scala dei Turchi è la confluenza mozzafiato di acqua e tempo. Situata sulla costa occidentale della Sicilia, una scogliera di marna bianca accecante marcia verso il mare come una scala, che conduce a una spiaggia isolata sottostante. Il contrasto tra il bianco candido della pietra e il blu-verde del Mediterraneo è il sogno di ogni fotografo.