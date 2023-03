Cosa si studia per diventare social media manager: ecco il percorso formativo - - Look Out News

Seguire e avere professionisti che si occupano delle principali strategie di digital marketing è diventato ormai un aspetto cruciale per molte aziende, che non possono più permettersi di ignorare la presenza online e la gestione dei social media.

Uno dei professionisti più richiesti è proprio il social media manager. Il lavoro di questo professionista è complesso e richiede competenze specifiche ed essenziali per riuscire a gestire al meglio i profili aziendali o di un nuovo brand.

Il Social Media Manager è un professionista specializzato che si occupa di gestire la presenza online dell’azienda e che progetta e implementa strategie di comunicazione efficaci.

Per diventare un social media manager professionista è necessario seguire un percorso formativo che consenta di acquisire le competenze necessarie per gestire al meglio i canali social.

Inoltre, già a partire da questa fase è importante prendere dimestichezza con gli strumenti gestionali del mestiere e in questo senso utilizzare il social media manager tool Postpickr facilita l’apprendimento perché oltre a essere intuitivo è sviluppato in lingua italiana.

Come diventare social media manager?

Per diventare un professionista nella gestione e crescita dei social media, sicuramente avere capacità comunicative e conoscenze di marketing digitale è davvero molto importante.

Oggi sono nati diversi corsi di laurea e master che sono dedicati proprio alla creazione di un professionista dei social media e della comunicazione digitale.

Dunque, una prima strada che si può perseguire è quella di diventare un professionista del social media marketing attraverso un primo percorso scolastico universitario e successivamente procedere svolgendo tirocini o apprendistato presso agenzie di comunicazione online.

Per diventare Social media manager però non è obbligatoria la laurea. È possibile anche studiare da autodidatti le migliori strategie di marketing per i social media, iniziare ad applicarle sui propri profili e progetti personali, fino a riuscire a farsi un portfolio che possa essere sfruttato per trovare nuovi clienti lavorando come liberi professionisti freelance.

Cosa studiare per diventare social media manager

Che si scelga di operare come liberi professionisti o come dipendenti aziendali è importante dedicarsi a studiare in modo trasversale diversi argomenti e materie che possiamo aiutare a gestire al meglio i profili dei social media.

Per studiare e diventare social media manager, le materie più importanti sono:

Strategie di digital marketing

Uso dei programmi per la realizzazione di grafiche ottimali

Conoscenza delle principali tecniche di comunicazione e copywriting

Approfondimento del funzionamento degli algoritmi dei motori di ricerca

Studio del marketing tradizionale

Conoscenza dei trend che migliorano il posizionamento sui social media

Utilizzare e comprendere il funzionamento dei tool per la programmazione dei post sui social media.

Queste sono alcune delle materie per riuscire a svolgere correttamente il proprio lavoro come social media manager.

Qual è il ruolo del social media manager?

Il social media manager è una figura incaricata di gestire il marketing e la pubblicità sui canali social. Tuttavia, spesso la definizione di questa figura può sintetizzare in una sola figura una notevole quantità di competenze, così ampie ed eterogenee da comprendere, in realtà, il lavoro di un intero gruppo.

Le attività di un Social Media Manager includono numerosi macro-task, tra cui la pianificazione, la strategia e la definizione degli obiettivi, la creazione di contenuti, la generazione di traffico in entrata, la gestione della community e la moderazione delle pagine, il supporto alle vendite e la gestione della reputazione online.

Un professionista dei social deve essere sia creativo sia strategico e possedere competenze specifiche e variegate, conoscere a fondo le caratteristiche tecniche dei diversi canali, mantenere la conoscenza aggiornata e sapere relazionarsi con l’audience in maniera corretta.

Inoltre, deve saper declinare il contenuto in modo differente per ogni piattaforma, avere una buona capacità di scrittura e saper leggere correttamente gli insights per trarne indicazioni su come ottimizzare la strategia. L’obiettivo finale è trasformare i fan in clienti e, successivamente, trasformare i clienti in veri ambasciatori del brand.

Perché è importante?

Il Social Media Manager è una figura strategica e imprescindibile per la gestione efficace e professionale dei profili aziendali e di un brand.

Il ruolo del social media manager è essenziale in quanto non solo lavora al fine di permette l’aumento dei follower e il coinvolgimento dell’audience, ma deve anche creare contenuti che portino valore al business, sviluppino il brand, migliorino la reputazione online e, infine, generino vendite.

Dunque, il compito del social media manager sia che operi in quanto libero professionista sia all’interno di un assetto aziendale è molto importante e richiede un lungo percorso di formazione che non si esaurisce mai, dati i tanti cambiamenti che avvengono nel corso del tempo e che portano a doversi aggiornare, capendo come sfruttare nuove strategie e strumenti.