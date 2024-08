Come creare un giardino Boho Chic

Nel mondo frenetico in cui viviamo, ci si potrebbe sorprendere nel sapere che il 85% delle persone trascorre più tempo all’interno delle proprie case piuttosto che all’aperto. Questo dato può far riflettere, ma c’è una soluzione per riportare la natura nelle nostre vite: creare un giardino boho chic. In questo post, lui, lei, o coloro che cercano un rifugio verde e accogliente, potranno scoprire come mescolare colori vibranti e decorazioni etniche per realizzare uno spazio che non solo parla di loro, ma che invita anche a rilassarsi e godere della bellezza circostante. Un viaggio nell’estetica boho chic attende tutti coloro che vogliono trasformare il loro giardino in un angolo di paradiso!

Scelta delle Piante

Il giardino boho chic è caratterizzato da un’atmosfera vivace e rilassata, dove la natura si mescola con elementi artistici e personali. La scelta delle piante gioca un ruolo fondamentale nell’ottenere questo look. In questa sezione, esploreremo diverse tipologie di piante che possono arricchire il tuo spazio verde, rendendolo unico e affascinante.

Piante Fiorite dai Colori Vivaci

Le piante fiorite sono essenziali per un giardino boho chic. I colori vivaci e le forme diverse dei fiori possono creare un effetto quasi magico. Ecco alcune piante da considerare:

Echinacea : Conosciuta anche come coneflower, offre fiori in tonalità di rosa, viola e bianco. È perfetta per attirare le farfalle e richiede poca manutenzione.

: Conosciuta anche come coneflower, offre fiori in tonalità di rosa, viola e bianco. È perfetta per attirare le farfalle e richiede poca manutenzione. Lavanda : Oltre al suo profumo delizioso, la lavanda è un’aggiunta fantastica per il suo colore viola intenso. Può essere utilizzata nei bordi dei sentieri o in vasi decorativi.

: Oltre al suo profumo delizioso, la lavanda è un’aggiunta fantastica per il suo colore viola intenso. Può essere utilizzata nei bordi dei sentieri o in vasi decorativi. Zinnia: Queste piante fiorite sono disponibili in una vasta gamma di colori e fioriscono per tutta l’estate. Una varietà apprezzata è la Zinnia elegans, nota per la sua resistenza e la lunga fioritura.

Esempio di Combinazione di Piante Fiorite

Puoi combinare Echinacea, Lavanda e Zinnia in un angolo del tuo giardino per un effetto armonioso. Posiziona la lavanda in primo piano, seguita da Zinnia e infine l’Echinacea sullo sfondo. Questo crea profondità e un’esplosione di colori.

Piante Grasse e Succulente

Le piante grasse e le succulente sono perfette per il giardino boho chic grazie alla loro versatilità e alla bassa manutenzione. Ecco alcune opzioni da considerare:

Aloe Vera : Oltre ad avere proprietà benefiche per la pelle, l’Aloe Vera è una pianta resistente e facile da curare. Può essere posizionata sia in giardino che in vaso.

: Oltre ad avere proprietà benefiche per la pelle, l’Aloe Vera è una pianta resistente e facile da curare. Può essere posizionata sia in giardino che in vaso. Echeveria : Questa succulenta offre foglie carnose e colori che vanno dal verde al blu, creando un contrasto interessante con altre piante.

: Questa succulenta offre foglie carnose e colori che vanno dal verde al blu, creando un contrasto interessante con altre piante. Sedum: Con le sue foglie spesse e carnose, il Sedum è ideale per creare tappeti verdi e può prosperare in condizioni di scarsa irrigazione.

Combinazione di Succulente e Piante Grasse

Puoi creare un giardino di succulente posizionando Aloe Vera e Echeveria in un vaso ampio, arricchendolo con del Sedum come base. Questa combinazione non solo è esteticamente gradevole, ma richiede anche poca acqua e manutenzione.

Piante Aromatiche

Le piante aromatiche non solo aggiungono colore e texture al giardino, ma offrono anche profumi deliziosi e possono essere utilizzate in cucina. Ecco alcune piante aromatiche da includere:

Basilico : Perfetto per il tuo orto, il basilico è una pianta annuale che ama il sole e può essere utilizzata in molti piatti.

: Perfetto per il tuo orto, il basilico è una pianta annuale che ama il sole e può essere utilizzata in molti piatti. Rosmarino : Con il suo aroma pungente, il rosmarino è ideale per insaporire carne e pesce. Inoltre, è una pianta perenne che richiede poca acqua.

: Con il suo aroma pungente, il rosmarino è ideale per insaporire carne e pesce. Inoltre, è una pianta perenne che richiede poca acqua. Menta: Facile da coltivare, la menta può crescere rigogliosa anche in vaso. Utilizzala per preparare tè freschi o per aromatizzare dessert.

Come Disporre le Piante Aromatiche

Puoi creare un angolo dedicato alle piante aromatiche, posizionando il rosmarino in un vaso di terracotta, il basilico accanto e la menta in un vaso separato. Non dimenticare di lasciare un po’ di spazio tra le piante per favorire la crescita e mantenere un aspetto ordinato.

Suggerimenti per Combinare Diverse Varietà

Contrasti di Colore : Scegli piante con colori che si completano a vicenda. Ad esempio, abbina il giallo delle Zinnia con il blu delle Echeveria.

: Scegli piante con colori che si completano a vicenda. Ad esempio, abbina il giallo delle Zinnia con il blu delle Echeveria. Altezze Diverse : Alterna piante alte e basse per creare un effetto tridimensionale. Le piante più alte come l’Echinacea possono essere posizionate sullo sfondo, mentre le più basse come il Sedum possono occupare il primo piano.

: Alterna piante alte e basse per creare un effetto tridimensionale. Le piante più alte come l’Echinacea possono essere posizionate sullo sfondo, mentre le più basse come il Sedum possono occupare il primo piano. Vasi e Contenitori: Utilizza vasi di diverse forme e materiali (terracotta, ceramica, metallo) per aggiungere personalità al tuo giardino.

Con questi suggerimenti e piante, il tuo giardino boho chic sarà un vero angolo di paradiso, ricco di colori, profumi e vita!

Colori e Materiali

Quando si progetta un giardino, la scelta dei colori e dei materiali è fondamentale per creare un ambiente che non solo sia esteticamente piacevole, ma anche invitante e confortevole. In questa sezione, esploreremo l’importanza di utilizzare tonalità calde e terrose e materiali naturali come legno, vimini e pietra. Inoltre, daremo suggerimenti su come integrare tessuti e tappeti per esterni per completare il look del tuo spazio outdoor.

L’Importanza dei Colori

Tonalità Calde e Terrose

Le tonalità calde e terrose sono perfette per un giardino accogliente. Questi colori richiamano la natura e favoriscono un’atmosfera rilassante. I colori come il marrone, il beige, l’arancio e il verde oliva possono essere utilizzati in vari modi:

Piante e Fiori : Scegli piante con fiori in tonalità calde, come i girasoli (Helianthus annuus) o le calendule (Calendula officinalis).

: Scegli piante con fiori in tonalità calde, come i girasoli (Helianthus annuus) o le calendule (Calendula officinalis). Arredi da Giardino : Opta per mobili in legno naturale, come quelli della linea Kettler , che offrono tonalità calde e un design elegante.

: Opta per mobili in legno naturale, come quelli della linea , che offrono tonalità calde e un design elegante. Vasi e Decorazioni: Utilizza vasi in terracotta o in ceramica smaltata con colori caldi per aggiungere un tocco di colore.

Creare Contrasti

Per rendere il giardino ancora più interessante, considera di aggiungere alcuni elementi in tonalità più fredde, come il blu delle ceramiche Villeroy & Boch o il verde intenso delle piante sempreverdi. Questo contrasto renderà l’ambiente più dinamico e visivamente accattivante.

Materiali Naturali: Un Tocco di Calore

Legno

Il legno è un materiale classico e sempre attuale per i giardini. È ideale per mobili, decking e strutture come gazebo e pergolati. Ecco alcune idee pratiche:

Mobili da Giardino : La collezione IKEA ÄPPLARÖ offre un’ottima selezione di mobili in legno resistente agli agenti atmosferici.

: La collezione offre un’ottima selezione di mobili in legno resistente agli agenti atmosferici. Decking: Il legno composito di Trex è un’ottima opzione per i pavimenti esterni, resistente e facile da mantenere.

Vimini

Il vimini è perfetto per aggiungere un tocco di rusticità al tuo giardino. Puoi utilizzarlo per:

Poltrone e Divani : Scegli modelli come quelli della linea Lounge di Maisons du Monde , che combinano comfort e stile.

: Scegli modelli come quelli della linea , che combinano comfort e stile. Cestini e Contenitori: I cestini in vimini possono essere utilizzati per decorare e organizzare lo spazio.

Pietra

La pietra è un materiale duraturo e versatile. Può essere utilizzato per:

Pavimentazioni : Le piastrelle in pietra naturale, come quelle di Pavimenti e Rivestimenti , sono perfette per creare sentieri o aree relax.

: Le piastrelle in pietra naturale, come quelle di , sono perfette per creare sentieri o aree relax. Muri e Bordure: Utilizza pietre a secco per delimitare aiuole o creare muri decorativi.

Tessuti e Tappeti per Esterni

Aggiungere tessuti e tappeti per esterni è un ottimo modo per rendere il giardino ancora più accogliente. Questi elementi non solo aggiungono comfort, ma possono anche riflettere il tuo stile personale.

Tessuti

Cuscini e Coperture : Scegli cuscini resistenti all’acqua come quelli della collezione Sunbrella , disponibili in una varietà di colori e stili.

: Scegli cuscini resistenti all’acqua come quelli della collezione , disponibili in una varietà di colori e stili. Tende e Ombrelloni: Le tende da esterno in tessuti resistenti, come quelle offerte da Outsunny, possono creare zone d’ombra e aggiungere privacy.

Tappeti

I tappeti da esterno possono legare insieme gli elementi del tuo giardino. Ecco alcuni suggerimenti:

Tappeti in Polipropilene : I tappeti della linea Ruggable sono lavabili e disponibili in vari design, perfetti per resistere alle intemperie.

: I tappeti della linea sono lavabili e disponibili in vari design, perfetti per resistere alle intemperie. Tappeti in Giunco: I tappeti in giunco sono un’ottima scelta per aggiungere un tocco naturale al tuo spazio.

Esempi Pratici

Elemento Prodotto Consigliato Vantaggi Mobili in Legno IKEA ÄPPLARÖ Resistente e facile da abbinare Cuscini Sunbrella Resistenti all’acqua e variopinti Tappeti Ruggable Lavabili e disponibili in molti stili Pavimentazione Pavimenti e Rivestimenti Duratura e visivamente accattivante

Utilizzando questi suggerimenti e prodotti, potrai creare un giardino che non solo soddisfa le tue esigenze estetiche, ma è anche un luogo accogliente dove trascorrere del tempo con amici e familiari. Ricorda, la chiave è scegliere con cura i colori e i materiali, creando così uno spazio che rispecchi il tuo stile personale e che ti faccia sentire a casa.

Decorazioni Etniche per un Giardino Boho Chic

Le decorazioni etniche sono un elemento fondamentale per arricchire un giardino in stile boho chic. Questi elementi non solo aggiungono colore e personalità, ma raccontano storie di culture diverse, creando un’atmosfera unica e accogliente. Scopriamo insieme come integrare oggetti d’arte, lanterne, cuscini e altri accessori decorativi nel tuo spazio esterno.

Oggetti d’Arte Etnica

Quando parliamo di oggetti d’arte, pensiamo a sculture, dipinti e decorazioni murali che richiamano le tradizioni di diverse culture. Ecco alcune idee pratiche:

Sculture in legno : Cerca opere di artisti locali o di marchi come Zara Home , che spesso offre pezzi unici ispirati a culture africane o indiane.

: Cerca opere di artisti locali o di marchi come , che spesso offre pezzi unici ispirati a culture africane o indiane. Tappeti etnici : Un tappeto come il Tappeto Berbero di La Redoute può funzionare splendidamente come punto focale in un’area lounge del giardino.

: Un tappeto come il di può funzionare splendidamente come punto focale in un’area lounge del giardino. Ceramiche: Scegli vasi in ceramica smaltata, come quelli di Anthropologie, per piantare fiori o piante grasse. Questi vasi non solo sono funzionali, ma anche decorativi.

Lanterne e Illuminazione

L’illuminazione è cruciale per creare un’atmosfera magica durante le serate estive. Le lanterne etniche possono fornire un’illuminazione calda e accogliente. Ecco alcuni suggerimenti:

Lanterne in metallo : Le lanterne di IKEA , come la serie FENOMEN , offrono un design etnico e sono perfette da appendere o posizionare su tavolini.

: Le lanterne di , come la serie , offrono un design etnico e sono perfette da appendere o posizionare su tavolini. Luci a stringa : Le luci a stringa di Amazon possono essere avvolte attorno a rami o strutture del giardino, creando un effetto incantevole.

: Le luci a stringa di possono essere avvolte attorno a rami o strutture del giardino, creando un effetto incantevole. Candele profumate: Utilizza candele in contenitori etnici, come quelle di Yankee Candle, per aggiungere un tocco aromatico e visivo.

Cuscini e Tessuti

I tessuti colorati e i cuscini possono trasformare un semplice spazio in un angolo accogliente. Ecco come scegliere e disporre i cuscini:

Cuscini decorativi : Cerca cuscini con motivi etnici come quelli di H&M Home , che offrono una varietà di design ispirati a culture diverse.

: Cerca cuscini con motivi etnici come quelli di , che offrono una varietà di design ispirati a culture diverse. Tessuti per tende : Usa tende in tessuti leggeri e colorati, come quelle di Maisons du Monde , per creare un’area ombreggiata e invitante.

: Usa tende in tessuti leggeri e colorati, come quelle di , per creare un’area ombreggiata e invitante. Disposizione: Disporre i cuscini su panche o sdraio e aggiungere coperte leggere per un look accogliente e rilassato.

Accessori Decorativi

Infine, gli accessori decorativi possono completare il look del tuo giardino boho chic. Ecco alcuni elementi da considerare:

Piante in vaso : Scegli vasi di diverse forme e colori, come quelli di Kave Home , per un’armonia visiva.

: Scegli vasi di diverse forme e colori, come quelli di , per un’armonia visiva. Oggetti vintage : Integra oggetti vintage o di seconda mano, come quelli trovati nei mercatini dell’usato, per un tocco unico.

: Integra oggetti vintage o di seconda mano, come quelli trovati nei mercatini dell’usato, per un tocco unico. Tavolini decorativi: Un tavolino in stile etnico, come il Tavolino Marocco di Maisons du Monde, può diventare il punto centrale del tuo spazio esterno.

Creare Atmosfera

Per creare un’atmosfera accogliente e invitante, considera di:

Giocare con i colori : Utilizza una palette di colori caldi e terrosi che richiamano la natura.

: Utilizza una palette di colori caldi e terrosi che richiamano la natura. Aggiungere piante : Le piante non solo abbelliscono, ma servono anche a creare privacy e intimità.

: Le piante non solo abbelliscono, ma servono anche a creare privacy e intimità. Disporre gli elementi: Assicurati che gli oggetti siano ben distribuiti, creando aree di interesse visivo senza sovraccaricare lo spazio.

Con questi suggerimenti e prodotti specifici, potrai trasformare il tuo giardino in un vero e proprio rifugio boho chic, dove ogni elemento racconta una storia e invita alla convivialità.

Conclusione: I tuoi spazi verdi in stile boho chic

In conclusione, creare un giardino boho chic è un viaggio di creatività e personalizzazione. Scegliendo piante variopinte, mescolando materiali e colori, e incorporando decorazioni etniche, chiunque può trasformare il proprio spazio esterno in un angolo di relax e bellezza. È importante ricordare che ogni giardino è un riflesso della propria personalità; quindi, sperimentare e divertirsi durante il processo è fondamentale. Con un po’ di fantasia e impegno, il giardino boho chic dei sogni diventerà realtà.