Vendere gioielli oro: un settore da conoscere e approfondire - - Look Out News

Vendere gioielli oro è diventato un argomento di conversazione piuttosto interessante, visto anche gli ultimi aumenti del prezzo. Nei negozi specializzati di Compro Oro Roma, sempre più persone si rivolgono con la speranza di ottenere un buon prezzo dai propri gioielli antichi, i quali magari non vengono più indossati.

Come succede per esempio da OroElite Compro Oro Roma, la valutazione gioielli usati è gratuita e solo al seguito del processo di accettazione da parte del cliente di vendere i suoi monili si prevede a concludere la compravendita. Rivolgersi a degli specialisti del settore è sempre la scelta più azzeccata, poiché innanzitutto possiamo avere una valutazione gratuita e poi siamo certi di ottenere un servizio certificato e garantito.

Ma prima di intraprendere questa attività, soprattutto se non conosciamo il settore, è importante sapere come funziona, da quali meccanismi è manipolata la quotazione dell’oro e, in particolare, in quali direzioni si stanno volgendo le fluttuazioni di mercato.

Qual è il meccanismo di quotazione oro

Il mercato dell'oro di Londra è uno dei più grandi e importanti mercati di scambio dell'oro al mondo. Il processo di fixing nel mercato dell'oro di Londra si riferisce al processo quotidiano di definizione di un prezzo di riferimento per l'oro. Questo prezzo di riferimento viene utilizzato dagli investitori e dagli operatori di tutto il mondo per determinare il prezzo e la compravendita dell'oro.

Il processo di fixing è utilizzato nel mercato dell'oro di Londra da oltre un secolo e coinvolge cinque operatori di mercato, noti come membri della London Bullion Market Association (LBMA). Tra questi membri vi sono banche importanti come JP Morgan, HSBC e Barclays. Ciascuno di questi membri ha un rappresentante che partecipa al processo di fixing.

Durante il processo di fixing, i rappresentanti dei membri della LBMA si riuniscono per stabilire il prezzo di riferimento dell'oro. Il meccanismo prevede una serie di offerte e rilanci da parte dei rappresentanti. Il prezzo viene fissato quando l'offerta più alta e quella più bassa si incontrano. Il prezzo finale viene pubblicato dalla LBMA ed è utilizzato dagli investitori e dagli operatori di tutto il mondo come parametro di riferimento per i prezzi dell'oro.

Per ovvi motivi, il fixing è attentamente monitorato per garantire trasparenza e correttezza. Infatti, la LBMA ha stabilito un codice di condotta che delinea le norme e i regolamenti da seguire durante il processo di fixing. Tra questi, i requisiti per la pubblicazione del prezzo finale e la gestione delle informazioni riservate.

Negli ultimi anni sono state sollevate alcune preoccupazioni sul processo di fixing del mercato dell'oro di Londra. Alcuni critici hanno sostenuto che il processo è vulnerabile alla manipolazione e che manca di trasparenza.

Di conseguenza, la LBMA ha preso provvedimenti per migliorare il processo e aumentare la trasparenza. Tra queste, l'istituzione di un amministratore indipendente che supervisiona il processo di fixing e la pubblicazione di informazioni più dettagliate sul processo.

Vendere gioielli oro quando il prezzo si è rialzato

La caduta delle banche americana e svizzera hanno fatto salire la quotazione dell’oro. Pertanto, chi possiede dei monili preziosi si sta chiedendo se sia il periodo migliore per vendere gioielli oro. In questo momento, l’oro è un ottimo investimento poiché a fronte dei vari scossoni geopolitici e di interesse finanziario rimane un bene essenziale e un rifugio sicuro.

Ma come funziona il processo di vendita dei preziosi da un compro oro? La vendita di gioielli d'oro in un negozio di compro oro segue un processo ben definito per garantire una transazione senza problemi sia per il venditore che per l'acquirente.

Il primo passo consiste nel portare i gioielli d'oro del venditore per una valutazione gratuita. Ciò comporta l'ispezione dei gioielli da parte di un perito esperto, che ne determina la purezza e il peso. Il perito offrirà quindi al venditore un prezzo basato sul valore di mercato attuale dell'oro e sulla purezza e il peso dei gioielli.

Ovviamente al prezzo originale verranno trattenute le spese di servizio, poiché il professionista si avvale di strumentazioni all’avanguardia e di bilance certificate. Qualora l'offerta venisse accettata, viene chiesto al venditore di fornire un documento di identità e di firmare una ricevuta, affinché la transizione sia tracciata a norma di legge.

Una volta che il venditore ha firmato la ricevuta, il Compro Oro paga in contanti o con bonifico, in base al saldo finale. Oltre una certa cifra non è possibile pagare in contanti perciò la scelta ricade sul bonifico bancario o postale.