Come avere una dentatura perfetta: queste le regole da seguire - - Look Out News

Oltre a lavare i denti almeno due volte al giorno, è consigliato curare l’alimentazione ed evitare il fumo. Dal dentista? Minimo una volta l’anno.

Un sorriso bellissimo è il desiderio di tutti noi. Ma come si fa ad avere una di quelle dentature perfette che vediamo negli spot in tv?

Nonostante la cura dell'igiene orale sia fondamentale al mantenimento di una bella dentatura, ci sono dei fattori fisiologici che possono influenzare sia la salute sia l'estetica dei denti. Uno dei casi più eclatanti e frequenti è il dente del giudizio, la cui estrazione – in merito alla quale vengono chiariti diversi aspetti su excellencedentalnetwork.com, sito tra i più autorevoli in materia – è quasi sempre la soluzione migliore, perché la sua comparsa può modificare la posizione naturale degli altri denti e causare problemi di varia natura.

Per avere una dentatura perfetta, servono dunque una buona igiene orale e la consulenza di un dentista, in modo da individuare eventuali problemi e risolverli alla radice.

Vediamo le “regole” per tenere i denti in ordine e avere un sorriso perfetto.





Denti perfetti: cosa fare?

Come accennato, una buona igiene orale è il primo passo per avere una dentatura perfetta. Il minimo consiste nel lavare i denti almeno due volte al giorno per qualche minuto. Uno spazzolino di qualità, con tante setole e forma ergonomica, è fondamentale: uno spazzolino elettrico garantisce risultati ancora migliori. Per sapere qual è la tecnica migliore per spazzolare i denti, è bene chiedere consiglio al dentista: spazzolare troppo forte può rovinare lo smalto dei denti. Ricordiamoci intanto che va spazzolata anche la lingua, “ricettacolo” di batteri.



Trascurato dai più, il filo interdentale è essenziale per togliere i residui di cibo e la placca che si accumula tra i denti, così da prevenire la formazione di carie e problemi gengivali. Anche in questo caso, meglio optare per un prodotto di qualità. Il filo interdentale dovrebbe essere usato almeno tre-quattro volte la settimana, meglio tutti i giorni. Attenzione: il filo va passato con delicatezza, così da evitare il sanguinamento gengivale.

Oltre allo spazzolino (elettrico e non) e al filo interdentale, può essere utile usare, qualche volta a settimana, un idrogetto, un aiuto a completare la pulizia dei denti e del cavo orale. Inoltre, un buon collutorio dà il suo (ottimo) contributo alla protezione e alla salute del cavo orale: uccide i batteri, previene infezioni e infiammazioni e in più rinfresca l’alito. E le gomme da masticare? Vanno bene di tanto in tanto, a patto che siano senza zucchero e che magari contengano calcio, fluoro e xilitolo.

Naturalmente, è importante fare visite regolari dal proprio dentista: oltre alla pulizia dei denti dal tartaro, che aiuta a rendere il sorriso più splendente, andare dal dentista può prevenire la comparsa di problemi dentali seri e, nel caso di un disturbo, consentire un trattamento tempestivo. Quante volte andare dal dentista? Almeno una volta l’anno, il minimo: ma fare almeno tre visite l’anno è caldamente consigliato.

Anche l’alimentazione ha un impatto sulla salute dei denti. Ridurre il consumo di zuccheri raffinati può diminuire il rischio della formazione di placca e carie e di erosione dello smalto. La dieta mediterranea è sempre la più valida per mantenere denti belli e forti.

Sia per la salute dei denti che per la salute in generale bisogna evitare il fumo di sigaretta e il consumo eccessivo di alcol. La sigaretta macchia i denti (presente quella brutta patina giallastra?) e crea uno stato di infiammazione permanente che favorisce problemi come le gengiviti (che a loro volta possono degenerare). Smettere di fumare e ridurre l’alcool aiuterà a mantenere la dentatura, e il cavo orale, in salute.

Se infine si pratica uno sport di contatto (boxe, arti marziali, etc.), non va mai dimenticato, nemmeno durante l’allenamento, il paradenti, che evita la rottura o peggio la perdita dei denti.

Se necessario, si può prendere in considerazione l’uso del bite: digrignare i denti è purtroppo abbastanza comune e può rovinare la dentatura. Il dentista può suggerire se è il caso di usare il bite oppure no. In alcuni casi, anche in età adulta, potrebbe essere necessario mettere l’apparecchio per sistemare la conformazione dei denti e raddrizzare quelli storti. Oggi esistono diversi tipi di apparecchi, anche invisibili e, benché i costi siano sempre piuttosto alti, i risultati possono essere sorprendenti.

In conclusione

Lavare i denti almeno due volte al giorno, usare il filo interdentale e il collutorio, andare dal dentista regolarmente, evitare il fumo: per avere una dentatura perfetta e un sorriso splendente, le regole sono semplici. In alcuni casi, potrebbe essere utile mettere l’apparecchio o usare il bite durante la notte: la consulenza di un dentista può togliere tutti i dubbi a proposito di salute dei denti e del cavo orale.